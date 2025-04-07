Dünyaca Ünlü Bir Markanın Özel Davetlisi Olarak Boy Gösteren Afra Saraçoğlu'nun Stilini Oyluyoruz!

Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştığı sinema filmi 'Kötü Çocuk' ile kariyerinde bir sıçrama elde eden Afra Saraçoğlu, daha sonrasında Mert Yazıcıoğlu ile olan birlikteliğiyle gündeme gelmişti. Uzun soluklu bir aşkın ardından çift yollarını ayırmıştı. Ardından 2022 senesinde Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açan Saraçoğlu, Demir ile ayrıl barış bir aşk yaşamış ve ikili b halleriyle gündeme gelmişti. Dizinin final yapmasıyla, bakalım ilerleyen günlerde eski aşıklar Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan yeni bir hamle gelecek mi, yoksa ikilinin yolları kesinkes ayrıldığını mı göreceğiz?