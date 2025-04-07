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Dünyaca Ünlü Bir Markanın Özel Davetlisi Olarak Boy Gösteren Afra Saraçoğlu'nun Stilini Oyluyoruz!

Dünyaca Ünlü Bir Markanın Özel Davetlisi Olarak Boy Gösteren Afra Saraçoğlu'nun Stilini Oyluyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 11:56

Afra Saraçoğlu, dünyaca ünlü bir marka olan YSL Beauty'nin bir davetine katıldı. Global çapta tanınırlığını hızla arttıran oyuncunun davete özel stilini gelin birlikte oylayalım! 

Görsel Kaynağı: Alexander Tamargo

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Son dönemlerde global çapta hatırı sayılır bir tanınırlık elde eden Afra Saraçoğlu, en son Paris Moda Haftası'nda ki kombiniyle gündeme gelmişti.

Son dönemlerde global çapta hatırı sayılır bir tanınırlık elde eden Afra Saraçoğlu, en son Paris Moda Haftası'nda ki kombiniyle gündeme gelmişti.

Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştığı sinema filmi 'Kötü Çocuk' ile kariyerinde bir sıçrama elde eden Afra Saraçoğlu, daha sonrasında Mert Yazıcıoğlu ile olan birlikteliğiyle gündeme gelmişti. Uzun soluklu bir aşkın ardından çift yollarını ayırmıştı. Ardından 2022 senesinde Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açan Saraçoğlu, Demir ile ayrıl barış bir aşk yaşamış ve ikili b halleriyle gündeme gelmişti. Dizinin final yapmasıyla, bakalım ilerleyen günlerde eski aşıklar Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan yeni bir hamle gelecek mi, yoksa ikilinin yolları kesinkes ayrıldığını mı göreceğiz?

Defile stilini kaçırdıysanız:

Kendisi bu sefer de YSL Beauty'nin özel davetlisi olarak Miami'deki etkinlikte boy gösterdi.👇

Kendisi bu sefer de YSL Beauty'nin özel davetlisi olarak Miami'deki etkinlikte boy gösterdi.👇

Rüfüs du Sol'ün sahne aldığı eğlenceli etkinlikte, dünyaca ünlü pek çok ismin yanında Afra Saraçoğlu da kendi ışığıyla adeta parladı. Markanın vazgeçilmez rengi olan siyah, markanın 'Love Club' konseptinin pembe ışıkları arasında davetlilerin üzerinde kendini zarafetle gösterdi. Afra Saraçoğlu, koyulaştırdığı saç rengiyle dikkat çekerken, bol siyahlı göz makyajını kuyruklu eyeliner'ıyla taçlandırmış. Öte yandan dudaklarında nude ve parlak bir bitiş tercih eden Saraçoğlu, göğüs dekoltesini sade bırakıp herhangi bir kolye tercih etmiş. Aksesuar olarak minik küpeleri, siyah yüzüğü ve kalın bilezikleri tercih etmiş. Siyah midi boy elbisesini yine siyah ince bantlı bir topuklu ayakkabıyla tamamlamış.

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Daha önce de Balenciaga'nın davetlisi olarak katıldığı defilede, baştan aşağı simsiyah ama daha günlük bir tarzda görmüştük kendisini. Fakat YSl, konsept olarak daha feminen ve femme fatal görünümlerine yatkınlık sağladığından, Saraçoğlu'nu bu sefer zarif siyah bir elbiseyle kameralar karşısında gördük.

Gelelim sorumuza, sizler Afra Saraçoğlu'nun davet tarzını nasıl buldunuz?

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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