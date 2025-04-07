Dünyaca Ünlü Bir Markanın Özel Davetlisi Olarak Boy Gösteren Afra Saraçoğlu'nun Stilini Oyluyoruz!
Dünyaca Ünlü Bir Markanın Özel Davetlisi Olarak Boy Gösteren Afra Saraçoğlu'nun Stilini Oyluyoruz!
Afra Saraçoğlu, dünyaca ünlü bir marka olan YSL Beauty'nin bir davetine katıldı. Global çapta tanınırlığını hızla arttıran oyuncunun davete özel stilini gelin birlikte oylayalım!
Görsel Kaynağı: Alexander Tamargo
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Son dönemlerde global çapta hatırı sayılır bir tanınırlık elde eden Afra Saraçoğlu, en son Paris Moda Haftası'nda ki kombiniyle gündeme gelmişti.
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Kendisi bu sefer de YSL Beauty'nin özel davetlisi olarak Miami'deki etkinlikte boy gösterdi.👇
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Gelelim sorumuza, sizler Afra Saraçoğlu'nun davet tarzını nasıl buldunuz?
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