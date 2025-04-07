onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mahsun Kırmızıgül'e İkizi Gibi Benzeyen Oğluna Bakın: Güzeller Güzeli Sevgilisi Aşka Gelip Paylaştı

Mahsun Kırmızıgül'e İkizi Gibi Benzeyen Oğluna Bakın: Güzeller Güzeli Sevgilisi Aşka Gelip Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.04.2025 - 11:10

Şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan, filmleriyle izleyenleri gözyaşlarına boğan Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül aşk hayatıyla gündemde. Sosyal medyada oldukça aktif olan Mahmut Kırmızıgül’e, moda tasarımcısı sevgilisi Ecem Alsan’dan romantik bir doğum günü kutlaması geldi. 

Takipçileriyle paylaştığı aşk dolu mesajla gündem olan Ecem Alsan, ilişkilerini bir kez daha ilan etti. Mahmut Kırmızıgül’e “İyi ki aşkım” sözleriyle seslenen Alsan’ın paylaşımı sosyal medyada ilgi topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2000'lere damga vuran hit şarkıların sahibi ve son yıllarda yönetmen koltuğundaki işleriyle konuşulan Mahsun Kırmızıgül’ü tanımayan yoktur.

2000'lere damga vuran hit şarkıların sahibi ve son yıllarda yönetmen koltuğundaki işleriyle konuşulan Mahsun Kırmızıgül’ü tanımayan yoktur.

“Dinle”, “Hemşerim”, “Sarı Sarı” gibi unutulmaz şarkıların mimarı olan Kırmızıgül, bir süredir müzikten çok sinema projeleriyle gündemde. 2023 yılında vizyona giren ve büyük ses getiren Prestij Meselesi filmi ise adeta kariyerinin özeti gibiydi. 

Müziğe ilk adım attığı yılları, zorluklarla dolu sektöre girişini anlatan bu filmde dikkat çeken bir detay vardı: Mahsun Kırmızıgül’ün gençliğini oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandırdı.

Mahmut Kırmızıgül, babasının hem yüzünü hem de yolunu birebir takip ediyor.

Mahmut Kırmızıgül, babasının hem yüzünü hem de yolunu birebir takip ediyor.

Mahsun Kırmızıgül’ün 1989 yılında Gölgem Bazencir’le yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Mahmut Kırmızıgül, oyunculuğa adım atarak dikkatleri üzerine çekti. 

Babasına tıpatıp benzeyen Mahmut Kırmızıgül, hem fiziksel olarak hem de duruşuyla “ikinci nesil Kırmızıgül” olarak lanse ediliyor.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Mahmut Kırmızıgül'ün 18 binin üzerinde takipçisi var ve her paylaşımı ilgiyle takip ediliyor.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Mahmut Kırmızıgül'ün 18 binin üzerinde takipçisi var ve her paylaşımı ilgiyle takip ediliyor.

Son olarak geçtiğimiz Aralık ayında moda tasarımcısı Ecem Alsan’la aşk yaşadığı ortaya çıkan genç oyuncuya sevgilisi Ecem Alsan’dan romantik bir sürpriz geldi. 

Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden birlikte çekildikleri bir kareyi paylaşan Alsan, fotoğrafın üzerine “İyi ki aşkım” notunu düştü. Bu paylaşımla ilişkilerini bir kez daha gözler önüne seren çift, sosyal medyada “yeni favori çift” ilan edildi bile.

Kimi zaman sinema çıkışı, kimi zaman bir davette birlikte görüntülenen Mahmut ve Ecem çifti, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın