Mahsun Kırmızıgül'e İkizi Gibi Benzeyen Oğluna Bakın: Güzeller Güzeli Sevgilisi Aşka Gelip Paylaştı
Mahsun Kırmızıgül'e İkizi Gibi Benzeyen Oğluna Bakın: Güzeller Güzeli Sevgilisi Aşka Gelip Paylaştı
Şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan, filmleriyle izleyenleri gözyaşlarına boğan Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül aşk hayatıyla gündemde. Sosyal medyada oldukça aktif olan Mahmut Kırmızıgül’e, moda tasarımcısı sevgilisi Ecem Alsan’dan romantik bir doğum günü kutlaması geldi.
Takipçileriyle paylaştığı aşk dolu mesajla gündem olan Ecem Alsan, ilişkilerini bir kez daha ilan etti. Mahmut Kırmızıgül’e “İyi ki aşkım” sözleriyle seslenen Alsan’ın paylaşımı sosyal medyada ilgi topladı.
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2000'lere damga vuran hit şarkıların sahibi ve son yıllarda yönetmen koltuğundaki işleriyle konuşulan Mahsun Kırmızıgül’ü tanımayan yoktur.
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Mahmut Kırmızıgül, babasının hem yüzünü hem de yolunu birebir takip ediyor.
Sosyal medyada da oldukça aktif olan Mahmut Kırmızıgül'ün 18 binin üzerinde takipçisi var ve her paylaşımı ilgiyle takip ediliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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