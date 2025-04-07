Mahsun Kırmızıgül'e İkizi Gibi Benzeyen Oğluna Bakın: Güzeller Güzeli Sevgilisi Aşka Gelip Paylaştı

“Dinle”, “Hemşerim”, “Sarı Sarı” gibi unutulmaz şarkıların mimarı olan Kırmızıgül, bir süredir müzikten çok sinema projeleriyle gündemde. 2023 yılında vizyona giren ve büyük ses getiren Prestij Meselesi filmi ise adeta kariyerinin özeti gibiydi.

Müziğe ilk adım attığı yılları, zorluklarla dolu sektöre girişini anlatan bu filmde dikkat çeken bir detay vardı: Mahsun Kırmızıgül’ün gençliğini oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandırdı.