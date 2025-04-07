Çağatay Ulusoy ile Aşk Yaşayan Aslıhan Malbora'dan Samimi Aşk İtirafı

Kendisine Aslıhan’ı nasıl anlatırsın diye sorulduğunda “Kendimi daima ileriye doğru bir yolculukta hissediyorum. Beni ben yapan özelliklerimin başında okuma ve öğrenme açlığım geliyor sanırım. Bir yandan aydın bir genç olmayı, insanlara hizmet etmeyi ve toplumda fark yaratmayı hedeflerken, diğer yandan içinde bulunduğum her anı en verimli şekilde değerlendirme gayretindeyim. Geçmişin değerlerinden ilham alarak geleceğe umut taşımak ve daha doğruyu, daha güzeli aramak her zaman önceliğim oldu. Beni, yakın arkadaşlarıma sorsanız neşeli, cesur ve adalet duygusu gelişmiş biri derlerdi sanırım.” diyerek yanıtlamış.

Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Malbora, 'Aşk bence hayatın en derin ve en karmaşık duygusu... Sadece romantik bir çekim değil, ayını zamanda birinin ruhuna dokunmak, birlikte büyümek ve paylaşmak. Aşkı yaşarken kendimi o insanla birlikte hem en güçlü hem de en kırılgan halimle hissediyorum.' diye de eklemiş.