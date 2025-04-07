Çağatay Ulusoy ile Aşk Yaşayan Aslıhan Malbora'dan Samimi Aşk İtirafı
Çağatay Ulusoy ile Aşk Yaşayan Aslıhan Malbora'dan Samimi Aşk İtirafı
Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aslıhan Malbora, ELLE dergisiyle samimi bir röportaj gerçekleştirdi. Derginin nisan sayısının kapak kızı olan Malbora, sportif stiliyle kameralar karşısına geçerken aşkın ona hissettirdiklerini çarpıcı cümlelerle ifade etti.
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Şimdilerde "Eşref Rüya" dizisiyle ekranlarda gördüğümüz karizmatik oyuncu Çağatay Ulusoy'u tanımayanınız yoktur.
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Ulusoy, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Aslıhan Malbora ile aşk yaşıyor.
Aslıhan Malbora, ELLE dergisinin nisan sayısında kapak kızı olarak yer aldı. Malbora, kendisiyle gerçekleştirilen röportajda soruları içtenlikle yanıtladı.
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