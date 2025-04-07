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Çağatay Ulusoy ile Aşk Yaşayan Aslıhan Malbora'dan Samimi Aşk İtirafı

Çağatay Ulusoy ile Aşk Yaşayan Aslıhan Malbora'dan Samimi Aşk İtirafı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 10:12

Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aslıhan Malbora, ELLE dergisiyle samimi bir röportaj gerçekleştirdi. Derginin nisan sayısının kapak kızı olan Malbora, sportif stiliyle kameralar karşısına geçerken aşkın ona hissettirdiklerini çarpıcı cümlelerle ifade etti. 

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Şimdilerde "Eşref Rüya" dizisiyle ekranlarda gördüğümüz karizmatik oyuncu Çağatay Ulusoy'u tanımayanınız yoktur.

Şimdilerde "Eşref Rüya" dizisiyle ekranlarda gördüğümüz karizmatik oyuncu Çağatay Ulusoy'u tanımayanınız yoktur.

Yakışıklılığı ve kendine has karizmasıyla oyunculuk yeteneklerini başarıyla harmanlayan Çağatay Ulusoy, ekranlarda gördüğümüzde kanalı değiştirmek istemediğimiz isimlerden birisi. 'Medcezir' dizisinin asi çocuğu Yaman Koper olarak yıldızı parlayan Ulusoy, daha sonrasında birçok yapımda yer aldı. Son dönemlerde yer aldığı dijital platform dizileriyle ön plana çıkıyordu. Hatta kendisi Netflix'in ilk Türk yapımı 'Hakan Muhafız'ın da baş rol oyuncusu olarak kameralar karşısına geçmişti. Seneler içerisinde birbirinden bağımsız birçok karakteri kendine yakıştıran Çağatay Ulusoy, özel yaşantısı ve aşk hayatı en çok merak edilen ünlülerimizden birisi biliyorsunuz.

Ulusoy, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Aslıhan Malbora ile aşk yaşıyor.

Ulusoy, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Aslıhan Malbora ile aşk yaşıyor.

İkilinin ilişkisi henüz taze olduğu zamanlarda, çift havaalanında kameralara yakalanmış, Ulusoy, güzel sevgilisini bir başına bırakarak oradan uzaklaşınca goygoyculara malzeme çıkmıştı. Malbora, 'sevgilisinin kendisini havalimanında bırakıp gittiği' yönündeki haberler sorulduğunda da gülerek 'Bence bunu kendi aranızda tartışın. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dışarıdan görünen her şey her zaman gerçek olmayabilir, ama daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum.' ifadeleriyle cevap vermişti o günlerde.

Aslıhan Malbora, ELLE dergisinin nisan sayısında kapak kızı olarak yer aldı. Malbora, kendisiyle gerçekleştirilen röportajda soruları içtenlikle yanıtladı.

Aslıhan Malbora, ELLE dergisinin nisan sayısında kapak kızı olarak yer aldı. Malbora, kendisiyle gerçekleştirilen röportajda soruları içtenlikle yanıtladı.

Kendisine Aslıhan’ı nasıl anlatırsın diye sorulduğunda “Kendimi daima ileriye doğru bir yolculukta hissediyorum. Beni ben yapan özelliklerimin başında okuma ve öğrenme açlığım geliyor sanırım. Bir yandan aydın bir genç olmayı, insanlara hizmet etmeyi ve toplumda fark yaratmayı hedeflerken, diğer yandan içinde bulunduğum her anı en verimli şekilde değerlendirme gayretindeyim. Geçmişin değerlerinden ilham alarak geleceğe umut taşımak ve daha doğruyu, daha güzeli aramak her zaman önceliğim oldu. Beni, yakın arkadaşlarıma sorsanız neşeli, cesur ve adalet duygusu gelişmiş biri derlerdi sanırım.” diyerek yanıtlamış. 

Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Malbora, 'Aşk bence hayatın en derin ve en karmaşık duygusu... Sadece romantik bir çekim değil, ayını zamanda birinin ruhuna dokunmak, birlikte büyümek ve paylaşmak. Aşkı yaşarken kendimi o insanla birlikte hem en güçlü hem de en kırılgan halimle hissediyorum.' diye de eklemiş.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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