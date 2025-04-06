Nilüfer, İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Gençlerin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu!
Nilüfer, İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Gençlerin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma sürecinin başlaması ver ardından tutuklu yargılanmasına karar verilmesi kamuoyunda büyük ses getirmiş, Büyükşehirler başta olmak üzere protestolar başlamıştı.
Protestolarda tutuklanan öğrencilere destek veren sanatçılardan birisi de Nilüfer oldu. Nilüfer, gençlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.
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Uzun senelerdir ülkemizin sevilen seslerinden birisi olan Nilüfer'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ülkemizin gündemini oluşturan temel meselelerden birisi de Ekrem İmamoğlu süreci biliyorsunuz.
Nilüfer, öğrencilerin serbest bırakılması için destek yazısı paylaşan ünlülerden biri oldu.
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