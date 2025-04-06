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Nilüfer, İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Gençlerin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu!

Nilüfer, İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Gençlerin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 23:06

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma sürecinin başlaması ver ardından tutuklu yargılanmasına karar verilmesi kamuoyunda büyük ses getirmiş, Büyükşehirler başta olmak üzere protestolar başlamıştı. 

Protestolarda tutuklanan öğrencilere destek veren sanatçılardan birisi de Nilüfer oldu. Nilüfer, gençlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

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Uzun senelerdir ülkemizin sevilen seslerinden birisi olan Nilüfer'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Uzun senelerdir ülkemizin sevilen seslerinden birisi olan Nilüfer'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Müzik kariyerine 1970'lerin başında adım atan Nilüfer, 1972'de yayımladığı ilk 45'liğiyle dikkat çekmiş, asıl çıkışını 1973'te seslendirdiği 'Dünya Dönüyor' şarkısıyla yapmıştı. Bu şarkı, Türk pop müziği klasikleri arasında yerini almıştı hatırlarsanız. Kariyeri boyunca 'Göreceksin Kendini', 'Başıma Gelenler', 'Boşver', 'Kim Arar Seni' gibi birçok hit şarkıya imza atan Nilüfer, bu yüzden özel hayatına fazla vakit ayıramadığını dile getirmişti. Genç yaşta evlenen Nilüfer, evliliklerinin kısa sürmesinin nedenini, o dönemlerde daha anlayışlı ve sabırlı olmamasına bağlamıştı.

Ülkemizin gündemini oluşturan temel meselelerden birisi de Ekrem İmamoğlu süreci biliyorsunuz.

Ülkemizin gündemini oluşturan temel meselelerden birisi de Ekrem İmamoğlu süreci biliyorsunuz.

19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Bu süreçte alınan kararlar, toplumun farklı kesimlerinde geniş yankı uyandırdı. İmamoğlu'nun diplomasının haksız şekilde iptal edildiğini düşünen birçok genç, tepkilerini dile getirmek için sokaklara çıktı. 

Saraçhane Meydanı’nda Özgür Özel’in düzenlediği mitinglere katılan gençler, sonrasında protesto yürüyüşleri gerçekleştirdi. Bu yürüyüşlerde polisin orantısız güç kullanması sonucu yaşanan olaylar ve gençlere uygulanan şiddet, sosyal medyada büyük tepki topladı. Toplumun birçok kesiminden gelen tepkiler sürerken, 301 gencin tutuklu yargılanmasına dair kamuoyu itirazları artarak devam etti. Şimdilerde hala 299 gencin tutuklu olmasına tepkiler giderek artarken, ünlü isimlerden de 'serbest bırakılsınlar' çağrısına destekler sosyal medya üzerinden gelmeye devam ediyor.

Nilüfer, öğrencilerin serbest bırakılması için destek yazısı paylaşan ünlülerden biri oldu.

Nilüfer, öğrencilerin serbest bırakılması için destek yazısı paylaşan ünlülerden biri oldu.

'Geçenlerde bir haber programında, bir genç kızımıza rastladım. Çaresizlik vardı sesinde. Ben özel bir üniversitede tam burslu okuyorum, babam tır şoförü. Ev hapsi verildi bana. Saraçhane’ye, geçim sıkıntısı sebebiyle, sesimi duyurabilmek için gittim. Eğer sınavlarımı kaçırırsam, bursumu da kaybederim. Anasını, babasını düşündü, gözleri doldu, gözlerim doldu.

Şu anda içeride olan diğer çocuklarımızın hikayeleri nedir acaba? Neden gittiler oraya? Düzeni protesto etmek için mi? Daha çok özgürlük için mi? Geçim sıkıntısı yüzünden mi? Kanı kaynayan gencecik çocuklar bunlar…

Suçları ne? Bir polise mi zarar verdiler, birini darp mı ettiler yoksa vatan malına zarar mı verdiler? Nedir suçları ya da var mı suçları?

Varsa suçları, kanıtlanana kadar tutuksuz yargılanamazlar mı? Bizim ülkemizdeki adalet sistemi, kanunlarımız, temel hukuk ilkelerine göre, suçluluğu ispatlanana kadar herkesi masum görmez mi?

Hepimiz bu toprakların birer ferdi, demokrasinin verdiği hakla, özgürce düşüncesini ifade edebilen insanları değil miyiz?

Lütfen ama lütfen bir çare, bir çözüm bulunsun.

Ailelerin acısı bitsin, bağırlarına bassınlar evlatlarını.

Sevgiyle…

Nilüfer'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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