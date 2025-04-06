Bu Seneki Doğum Gününü Aile İçerisinde Kutlayan Lara Paşalı, "Aydınlık Günler"i Temenni Etti

Selahattin Paşalı'nın ekranlardaki ilk dikkat çekici çıkışı, 2017 yılında 'Kalp Atışı' adlı diziyle olmuştu. Ardından, 2019 yılında yayımlanan 'Leke' dizisinde canlandırdığı Arda karakteriyle adından daha fazla söz ettirmeye başlamıştı. Aynı yıl 'Bir Umut Yeter' dizisinde de yer almıştı. Ancak asıl büyük çıkışını, 2020 yılında BluTV’de yayımlanan 'Babamın Günahları' ve ardından gelen 'Aşk 101' dizisiyle yakalamıştı. 'Aşk 101' dizisinde hayat verdiği Osman karakteri, gençler arasında büyük ilgi görmüş ve Paşalı'nın popülerliğini arttırmıştı. 'Dijital platformda yayınlanan 'Pera Palasta Gece Yarısı' dizisiyle adeta izleyenlerin gözdesi haline gelmişti.

Selahattin Paşalı, 2022 yılında sevgilisi Lara Tümer ile evlendi. Aynı yıl çiftin bir kız çocuğu oldu.