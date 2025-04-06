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Bu Seneki Doğum Gününü Aile İçerisinde Kutlayan Lara Paşalı, "Aydınlık Günler"i Temenni Etti

Bu Seneki Doğum Gününü Aile İçerisinde Kutlayan Lara Paşalı, "Aydınlık Günler"i Temenni Etti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 21:41

Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı, doğum gününde paylaşım yaptı. Lara Paşalı, ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu sürece ilişkin temennisini paylaşımına not düştü.

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Selahattin Paşalı, son dönemlerin karizmatik bulunan ve ilgi gören oyuncularından birisi.

Selahattin Paşalı, son dönemlerin karizmatik bulunan ve ilgi gören oyuncularından birisi.

Selahattin Paşalı'nın ekranlardaki ilk dikkat çekici çıkışı, 2017 yılında 'Kalp Atışı' adlı diziyle olmuştu. Ardından, 2019 yılında yayımlanan 'Leke' dizisinde canlandırdığı Arda karakteriyle adından daha fazla söz ettirmeye başlamıştı. Aynı yıl 'Bir Umut Yeter' dizisinde de yer almıştı. Ancak asıl büyük çıkışını, 2020 yılında BluTV’de yayımlanan 'Babamın Günahları' ve ardından gelen 'Aşk 101' dizisiyle yakalamıştı. 'Aşk 101' dizisinde hayat verdiği Osman karakteri, gençler arasında büyük ilgi görmüş ve Paşalı'nın popülerliğini arttırmıştı. 'Dijital platformda yayınlanan 'Pera Palasta Gece Yarısı' dizisiyle adeta izleyenlerin gözdesi haline gelmişti. 

Selahattin Paşalı, 2022 yılında sevgilisi Lara Tümer ile evlendi. Aynı yıl çiftin bir kız çocuğu oldu.

Lara Tümer Paşalı, son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan bir isim haline geldi.

Lara Tümer Paşalı, son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan bir isim haline geldi.

Lara Tümer, oyunculuk eğitimi almasına rağmen bu alanda kariyer yapmadı ve bunun yerine sosyal medya platformlarında Influencer olarak tanınırlık elde etmeyi başardı. Instagram'da 120.000'den fazla takipçisi bulunan Tümer, günlük yaşamı, aile hayatı, cilt bakım videoları ve yemek tarifleri gibi içerikler paylaşarak geniş kitlelere hitap ediyor. Kendisi minik kızları ve oyuncu eşi Selahattin Paşalı ile birlikte pozlarını paylaşsa da ikili, aile hayatlarına ait detayları gizli tutmayı tercih ediyor belki fark etmişsinizdir.

Kendisi doğum gününe özel bir hikaye paylaştı. Lara Paşalı, gündemi değiştirmemek adına, iyi temennilerini de not düştü.

Kendisi doğum gününe özel bir hikaye paylaştı. Lara Paşalı, gündemi değiştirmemek adına, iyi temennilerini de not düştü.

Ekrem İmamoğlu sürecinde gözaltına alınan öğrencilerin tutuklanması üzerine ünlü isimlerden öğrencilerine ve ailelerine destek paylaşımları gelmeye devam ediyor biliyorsunuz. Bir süredir ülkenin ana gündemini oluşturan İmamoğlu sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve 'Öğrencileri serbest bırakın' paylaşımlarına destekte bulunan isimlerden birisi de Lara Paşalı. Paşalı, gündemi değiştirmemek adına, şimdilerde içerisinde bulunduğumuz günlerden daha 'aydınlık' günleri görmeyi diledi.

'Doğum günümü bu sene çekirdek aile kutladık. Umarım ilerleyen senelerde ülkemiz aydınlık olur ve daha büyük keyifle kutlayacağımız günlerimiz olur.' notunu düştü.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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