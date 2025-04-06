Bu Seneki Doğum Gününü Aile İçerisinde Kutlayan Lara Paşalı, "Aydınlık Günler"i Temenni Etti
Bu Seneki Doğum Gününü Aile İçerisinde Kutlayan Lara Paşalı, "Aydınlık Günler"i Temenni Etti
Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı, doğum gününde paylaşım yaptı. Lara Paşalı, ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu sürece ilişkin temennisini paylaşımına not düştü.
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Selahattin Paşalı, son dönemlerin karizmatik bulunan ve ilgi gören oyuncularından birisi.
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Lara Tümer Paşalı, son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan bir isim haline geldi.
Kendisi doğum gününe özel bir hikaye paylaştı. Lara Paşalı, gündemi değiştirmemek adına, iyi temennilerini de not düştü.
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