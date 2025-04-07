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Neşe Karaböcek'in Hayatı "İşte Benim Masalım" Adıyla Kitap Oldu: Gülden Karaböcek ile Küslüğünü de Yazdı!

Neşe Karaböcek'in Hayatı "İşte Benim Masalım" Adıyla Kitap Oldu: Gülden Karaböcek ile Küslüğünü de Yazdı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 09:14

Neşe Karaböcek ve kardeşi Gülden Karaböcek'in küslüğü seneler öncesinde magazin dünyasında sansasyon yaratmış bir olaydı. Şarkıcı Neşe Karaböcek, yıllar içerisinde yaşadığı olayları ve kardeşiyle küslüğünün bilinmeyenleri yeni kitabı 'İşte Benim Masalım'da anlattı. 

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Türk Ses sanatçısı Neşe Karaböcek, şarkılarıyla gönlümüzde taht kurmuş bir isim.

Türk Ses sanatçısı Neşe Karaböcek, şarkılarıyla gönlümüzde taht kurmuş bir isim.

Kıymetli sanatçı, kariyeri boyunca birçok başarılı şarkıya imza atmıştır. Bunlar arasında 'Niyet', 'Hatıralar', 'Aşk ve Gurur', 'Gurbet', 'Demiyom mu?' ve 'Boşvermişim' gibi eserler bulunmaktadır. Bu şarkıların prodüktörlüğünü bi dönemler eşi olan Atilla Alpsakarya üstlenmiştir.

1964 yılında plak şirketi sahibi ve besteci Atilla Alpsakarya ile evlenen Neşe Karaböcek'in evliliği yaklaşık 10 yıl sürmüş ve 1974'te sona ermişti.

Kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Gülden Karaböcek ve eski kocası Atilla Alpsakarya'nın 1974 senesinde evlenmesi ise olay yaratmıştı.

Kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Gülden Karaböcek ve eski kocası Atilla Alpsakarya'nın 1974 senesinde evlenmesi ise olay yaratmıştı.

Neşe Karaböcek ve Atilla Alpsakarya'nın boşandığı sene Alpsakarya ve Gülden Karaböcek evliliğinin yaşanması magazin dünyasında da Neşe Karaböcek'in hayatında da şoke etkisi yaratmıştı. 

Gülden Karaböcek, bu evlilikle ilgili olarak, ablasının eşiyle aşk yaşamadığını, ancak hayat şartlarının kendisini bu evliliğe zorladığını ifade etmişti. Neşe Karaböcek ise, yaşananları 'ihanet' olarak nitelendirmiş ve kardeşiyle arasındaki küslüğü sürdürmüştü. Kardeşi Gülden Karaböcek’in şimdi gelip af dilemesi halinde onu affedemeyeceğini söyleyen Neşe Karaböcek şöyle konuşmuştu: “Affetmek Allah’a mahsus! Ama benim içim kaldırmıyor açıkçası. Yüzüne bile bakamıyorum, bakmam.”

Neşe Karaböcek'in eneler boyunca içinde tuttukları ve hayatının bilinmeyenleri ise şimdi kitap haline geliyor.

Neşe Karaböcek'in eneler boyunca içinde tuttukları ve hayatının bilinmeyenleri ise şimdi kitap haline geliyor.

Hürriyet'ten Canu Topçu'nun haberine göre, Neşe Karaböcek önümüzdeki günlerde Doğan Kitap'tan çıkacak 'İşte Benim Masalım'da bugüne kadar hiç paylaşmadığı çok özel konulara yer verdi. Az bilinen çocukluk yıllarını, 3 yaşında başlayan müzik hayatını, nasıl şöhret olduğunu, sahne başarılarını ve hayatının en büyük trajedilerinden biri olan oğlu Hasan’ın vefatını kaleme aldı. Bunun yanı sıra, kardeşiyle bir daha görüşmeyen Neşe Karaböcek, aralarında 50 yılı aşkın süredir devam eden bu 'eniştecilik muharebesi'nin bilinmeyenlerini tüm detaylarıyla kaleme aldı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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