Neşe Karaböcek'in Hayatı "İşte Benim Masalım" Adıyla Kitap Oldu: Gülden Karaböcek ile Küslüğünü de Yazdı!
Neşe Karaböcek'in Hayatı "İşte Benim Masalım" Adıyla Kitap Oldu: Gülden Karaböcek ile Küslüğünü de Yazdı!
Neşe Karaböcek ve kardeşi Gülden Karaböcek'in küslüğü seneler öncesinde magazin dünyasında sansasyon yaratmış bir olaydı. Şarkıcı Neşe Karaböcek, yıllar içerisinde yaşadığı olayları ve kardeşiyle küslüğünün bilinmeyenleri yeni kitabı 'İşte Benim Masalım'da anlattı.
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Türk Ses sanatçısı Neşe Karaböcek, şarkılarıyla gönlümüzde taht kurmuş bir isim.
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Kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Gülden Karaböcek ve eski kocası Atilla Alpsakarya'nın 1974 senesinde evlenmesi ise olay yaratmıştı.
Neşe Karaböcek'in eneler boyunca içinde tuttukları ve hayatının bilinmeyenleri ise şimdi kitap haline geliyor.
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