Neşe Karaböcek'in Hayatı "İşte Benim Masalım" Adıyla Kitap Oldu: Gülden Karaböcek ile Küslüğünü de Yazdı!

Kıymetli sanatçı, kariyeri boyunca birçok başarılı şarkıya imza atmıştır. Bunlar arasında 'Niyet', 'Hatıralar', 'Aşk ve Gurur', 'Gurbet', 'Demiyom mu?' ve 'Boşvermişim' gibi eserler bulunmaktadır. Bu şarkıların prodüktörlüğünü bi dönemler eşi olan Atilla Alpsakarya üstlenmiştir.

1964 yılında plak şirketi sahibi ve besteci Atilla Alpsakarya ile evlenen Neşe Karaböcek'in evliliği yaklaşık 10 yıl sürmüş ve 1974'te sona ermişti.