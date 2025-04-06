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6 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

6 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 00:43

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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O Şimdi Asker: Yeni İmajı Sosyal Medyada İkilem Yarattı

O Şimdi Asker: Yeni İmajı Sosyal Medyada İkilem Yarattı

Mert Ramazan Demir'in asker öncesi saçlarını kestirmesi sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Kimi oldukça beğenirken, kimileri de yeni imajını Demir'e yakıştırmadı.

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Doğum Günü Paylaşımında "Aydınlık Günler" Vurgusu

Doğum Günü Paylaşımında "Aydınlık Günler" Vurgusu

Lara Paşalı, doğum gününde çekirdek ailesini paylaştı. Altına düştüğü notta gündeme ilişkin noktalara değindi.

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İtalya'yı Türkiye'ye Tercih Etti!

İtalya'yı Türkiye'ye Tercih Etti!

Can Yaman, kendisine yöneltilen 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna İtalya yanıtı verince sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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Bluesky'a Geçer Geçmez İlk İşi Elon Musk'a Gönderme Yapmak Oldu!

Bluesky'a Geçer Geçmez İlk İşi Elon Musk'a Gönderme Yapmak Oldu!

Ünlü komedyen, X hesabını kapatıp Blusky'a geçmişti. Cem Yılmaz'ın Blusky hesabından yaptığı gönderme ve 'global deli' yakıştırması olay oldu.

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Tanju Özcan'ın Ermeni Yorumuna Sert Çıkıştı!

Tanju Özcan'ın Ermeni Yorumuna Sert Çıkıştı!

Rapçi Ezhel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'ırkçılık' sebebiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP'yi boykot ettiğini duyurdu.

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Mahir Polat Çağrısını Sosyal Medyasından Paylaştı

Mahir Polat Çağrısını Sosyal Medyasından Paylaştı

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık sebepleri nedeniyle serbest bırakılması için bir çağrı da Teoman'dan geldi.

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Volkan Konak'ın 20 Yıllık Dostu Selim Bölükbaşı, Acısını Paylaştı

Volkan Konak'ın 20 Yıllık Dostu Selim Bölükbaşı, Acısını Paylaştı

Konak’ın sahnede düşüp kalp masajı yapılmasına tanıklık eden Bölükbaşı, o anları anlattı.

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Gördüğü Fiziksel Şiddeti Anlattı!

Gördüğü Fiziksel Şiddeti Anlattı!

'Ne Kadar Yer Yandı?' programına konuk olan Mükremin Gezgin, uzatmalı sevgilisi hakkında ilk kez detaylı konuştu. 6 yıldır cezaevinde olan sevgilisinden gördüğü şiddeti anlattı.

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Gençlerin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu!

Gençlerin Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulundu!

İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrencilere destek veren sanatçılardan birisi de Nilüfer oldu. Nilüfer, gençlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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