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Komedyen Baturay Özdemir "Cumhuriyet" Tweeti Sonrası Gelen Yorumlar Üzerine Sitem Etti

Komedyen Baturay Özdemir "Cumhuriyet" Tweeti Sonrası Gelen Yorumlar Üzerine Sitem Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.04.2025 - 09:14

Son günlerde artan gözaltılar ve tutuklamalar sosyal medyada da gündemden düşmezken, sessiz kalan isimler hedefte. Özellikle stand-up komedyeni ve içerik üreticisi Gökhan Ünver, yaşananlara ilişkin tek kelime etmemesiyle takipçilerinden tepki aldı. Boykot çağrıları, takipçi kayıpları derken, Ünver hâlâ suskunluğunu koruyor. 

Tam da bu sessizlik ortamında Baturay Özdemir’den gelen bir tweet, yeni tartışmaların fitilini ateşledi. “Ben Cumhuriyet’i çok özledim arkadaşlar” notunu düşen Özdemir, destek kadar eleştiri de aldı. Gelen yoğun tepkilerin ardından, “Son attığım tweetin altındaki yorumları gördükten sonra bu platformu artık kullanacağımı düşünmüyorum” diyerek Twitter'a (X) veda sinyali verdi. 

İşte detaylar...

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Türkiye’nin dört bir yanında, özellikle İstanbul’da sokaklar günlerdir dolup taşıyor.

Türkiye’nin dört bir yanında, özellikle İstanbul’da sokaklar günlerdir dolup taşıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklanma sürecine evrilince toplumsal gerilim iyice arttı. Kalabalıklar “Adalet” sloganlarıyla meydanlarda toplanırken, sosyal medya da adeta yangın yerine döndü. 

Ünlü isimlerden birbiri ardına destek paylaşımları gelirken, bazı tanınmış isimlerin sessiz kalması ise takipçilerin tepkisini çekmeye başladı.

Bu tepkilerin odağındaki en dikkat çeken isimlerden biri hiç kuşkusuz Gökhan Ünver oldu.

Bu tepkilerin odağındaki en dikkat çeken isimlerden biri hiç kuşkusuz Gökhan Ünver oldu.

Hem sahne performanslarıyla hem de dijital içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan Ünver, yaşananlara dair yorum yapmadı. Hatta takipçilerinin sorduğu sorulara bile yanıt vermemesi üzerine sosyal medyada “boykot” çağrıları yapıldı. 

Gökhan Ünver’in X hesabındaki takipçi sayısında binlerce kişilik düşüş yaşandı. Üstelik Ünver, yapılan haberleri ciddiye almadığını göstermek istercesine bunları video haline getirip tiye aldı. 

Ancak bu tavrı, tepkileri daha da körükledi.

Tam da bu ortamda Baturay Özdemir’den gelen bir paylaşım sosyal medyada geniş yankı buldu.

Tam da bu ortamda Baturay Özdemir’den gelen bir paylaşım sosyal medyada geniş yankı buldu.

Özdemir, paylaşımında “Ben Cumhuriyet’i çok özledim arkadaşlar” sözlerine yer verdi. Ancak paylaşımı bazı kesimler tarafından tepki gördü. Özdemir, bu tepkilerin ardından ikinci bir tweet atarak, 'Son attığım tweetin altındaki yorumları gördükten sonra, bu platformu artık kullanacağımı düşünmüyorum.' dedi.

İşte Özdemir’in tweetine gelen yorumlardan bazıları:

İşte Özdemir’in tweetine gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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