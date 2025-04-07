Komedyen Baturay Özdemir "Cumhuriyet" Tweeti Sonrası Gelen Yorumlar Üzerine Sitem Etti

Hem sahne performanslarıyla hem de dijital içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan Ünver, yaşananlara dair yorum yapmadı. Hatta takipçilerinin sorduğu sorulara bile yanıt vermemesi üzerine sosyal medyada “boykot” çağrıları yapıldı.

Gökhan Ünver’in X hesabındaki takipçi sayısında binlerce kişilik düşüş yaşandı. Üstelik Ünver, yapılan haberleri ciddiye almadığını göstermek istercesine bunları video haline getirip tiye aldı.

Ancak bu tavrı, tepkileri daha da körükledi.