Komedyen Baturay Özdemir "Cumhuriyet" Tweeti Sonrası Gelen Yorumlar Üzerine Sitem Etti
Son günlerde artan gözaltılar ve tutuklamalar sosyal medyada da gündemden düşmezken, sessiz kalan isimler hedefte. Özellikle stand-up komedyeni ve içerik üreticisi Gökhan Ünver, yaşananlara ilişkin tek kelime etmemesiyle takipçilerinden tepki aldı. Boykot çağrıları, takipçi kayıpları derken, Ünver hâlâ suskunluğunu koruyor.
Tam da bu sessizlik ortamında Baturay Özdemir’den gelen bir tweet, yeni tartışmaların fitilini ateşledi. “Ben Cumhuriyet’i çok özledim arkadaşlar” notunu düşen Özdemir, destek kadar eleştiri de aldı. Gelen yoğun tepkilerin ardından, “Son attığım tweetin altındaki yorumları gördükten sonra bu platformu artık kullanacağımı düşünmüyorum” diyerek Twitter'a (X) veda sinyali verdi.
İşte detaylar...
Türkiye’nin dört bir yanında, özellikle İstanbul’da sokaklar günlerdir dolup taşıyor.
Bu tepkilerin odağındaki en dikkat çeken isimlerden biri hiç kuşkusuz Gökhan Ünver oldu.
Tam da bu ortamda Baturay Özdemir’den gelen bir paylaşım sosyal medyada geniş yankı buldu.
İşte Özdemir’in tweetine gelen yorumlardan bazıları:
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