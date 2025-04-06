Hande Yener’den Protestolarda Tutuklanan Gençlere Destek: “Gençlerimizin Sonuna Kadar Arkasındayız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gelen tutuklama kararı, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sokaklara çıkan binlerce öğrenci, İmamoğlu’na destek vermek ve tutuklama kararını protesto etmek amacıyla birçok kentte eylemler düzenledi. Ancak bu protestolar sırasında gözaltına alınan 299 öğrenci tutuklandı. Gençlerin tutuklanması, hem kamuoyunda hem de sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
Pop müziğin kraliçesi olarak anılan Hande Yener, bu süreçte öğrencilere sahip çıkan isimlerden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tutuklanan öğrencilere destek veren isimler arasında sanat camiasından da pek çok kişi yer aldı.
Sahneye çıktığı konserde izleyicilere seslenen Yener, tutuklanan gençler için şu ifadeleri kullandı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın