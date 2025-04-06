Hande Yener’den Protestolarda Tutuklanan Gençlere Destek: “Gençlerimizin Sonuna Kadar Arkasındayız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gelen tutuklama kararı, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sokaklara çıkan binlerce öğrenci, İmamoğlu’na destek vermek ve tutuklama kararını protesto etmek amacıyla birçok kentte eylemler düzenledi. Ancak bu protestolar sırasında gözaltına alınan 299 öğrenci tutuklandı. Gençlerin tutuklanması, hem kamuoyunda hem de sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Pop müziğin kraliçesi olarak anılan Hande Yener, bu süreçte öğrencilere sahip çıkan isimlerden biri oldu.