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Hande Yener’den Protestolarda Tutuklanan Gençlere Destek: “Gençlerimizin Sonuna Kadar Arkasındayız”

Hande Yener’den Protestolarda Tutuklanan Gençlere Destek: “Gençlerimizin Sonuna Kadar Arkasındayız”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 23:15

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gelen tutuklama kararı, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sokaklara çıkan binlerce öğrenci, İmamoğlu’na destek vermek ve tutuklama kararını protesto etmek amacıyla birçok kentte eylemler düzenledi. Ancak bu protestolar sırasında gözaltına alınan 299 öğrenci tutuklandı. Gençlerin tutuklanması, hem kamuoyunda hem de sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Pop müziğin kraliçesi olarak anılan Hande Yener, bu süreçte öğrencilere sahip çıkan isimlerden biri oldu.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Tutuklanan öğrencilere destek veren isimler arasında sanat camiasından da pek çok kişi yer aldı.

Tutuklanan öğrencilere destek veren isimler arasında sanat camiasından da pek çok kişi yer aldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla gençlerin yanında olduğunu gösteren Hande Yener ise bu kez bir konseri sırasında yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Gençler için konuştuğu bir kesiti Instagram hesabı üzerinden yayınladı.

Sahneye çıktığı konserde izleyicilere seslenen Yener, tutuklanan gençler için şu ifadeleri kullandı:

Sahneye çıktığı konserde izleyicilere seslenen Yener, tutuklanan gençler için şu ifadeleri kullandı:

“Ben, merhametli bir karar bekliyorum. Gençlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Ne kadına şiddet, ne hayvanlara şiddet, ne de gençlerimize yapılanları asla sindiremiyorum.”

İmamoğlu’nun tutukluluk süreci devam ederken, öğrencilerin serbest bırakılması yönünde çağrılar her geçen gün artıyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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