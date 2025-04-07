Oğuzhan Uğur Saygı1'i Yayınlamama Kararı Aldı, Gelen Absürt Yorumu Görünce Çileden Çıktı
Oğuzhan Uğur Saygı1'i Yayınlamama Kararı Aldı, Gelen Absürt Yorumu Görünce Çileden Çıktı
Türkiye gündeminde 299 üniversite öğrencisinin tutuklanması büyük yankı uyandırmaya devam ederken, bu duruma sessiz kalmayan ünlü isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu.
Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla yaşananlara dikkat çeken Uğur, en son “Saygı 1” adlı formatıyla ilgili bir açıklama yaptı ve “299 genç içerideyken içimden gelmiyor yayınlamak” dedi. Paylaşımına gelen bir kullanıcı yorumuna fena sinirlenen Uğur, cevabında sert ifadeler kullandı.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından alevlenen protestoların ardından gözaltına alınan yüzlerce gençten 299’u hâlâ cezaevinde.
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Bu süreçte sessiz kalmayan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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