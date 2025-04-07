Oğuzhan Uğur Saygı1'i Yayınlamama Kararı Aldı, Gelen Absürt Yorumu Görünce Çileden Çıktı

“Mevzular” ve “Saygı” gibi formatlarıyla geniş kitlelere ulaşan Uğur, yaşananlara kayıtsız kalmadı. X platformunu terk eden ve Bluesky hesabı açan Uğur, burada yaptığı son paylaşımda “Saygı 1” formatının yayın tarihine dair gelen sorulara yanıt vererek, “Özür dilerim, hiç içimden gelmiyor yayınlamak. 299 genç anayasal haklarını kullandıkları için hapiste, zoruma gidiyor. Çıksınlar, hep beraber izleyelim.” ifadelerini kullandı.

Ancak bu paylaşım bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Bir kullanıcı, “İçinden gelmiyormuş beyefendinin, ülkenin içinden geçilirken korkup sinirlenen bir hat olmaz” yorumuyla Uğur’a tepki gösterdi.

Oğuzhan Uğur bu yoruma kayıtsız kalmadı ve şu sert yanıtı verdi: “Bluesky iyi de sınırlarını güven altına almak lazım. Yazdığına bak, cevaba bak. Vitaminsiz. Yallah Facebook’a.”