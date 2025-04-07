onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oğuzhan Uğur Saygı1'i Yayınlamama Kararı Aldı, Gelen Absürt Yorumu Görünce Çileden Çıktı

Oğuzhan Uğur Saygı1'i Yayınlamama Kararı Aldı, Gelen Absürt Yorumu Görünce Çileden Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.04.2025 - 10:11

Türkiye gündeminde 299 üniversite öğrencisinin tutuklanması büyük yankı uyandırmaya devam ederken, bu duruma sessiz kalmayan ünlü isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu. 

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla yaşananlara dikkat çeken Uğur, en son “Saygı 1” adlı formatıyla ilgili bir açıklama yaptı ve “299 genç içerideyken içimden gelmiyor yayınlamak” dedi. Paylaşımına gelen bir kullanıcı yorumuna fena sinirlenen Uğur, cevabında sert ifadeler kullandı.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından alevlenen protestoların ardından gözaltına alınan yüzlerce gençten 299’u hâlâ cezaevinde.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından alevlenen protestoların ardından gözaltına alınan yüzlerce gençten 299’u hâlâ cezaevinde.

Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu bu gençlerin aileleri çocuklarının sınavlarının yaklaştığını hatırlatarak kitap ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ederken, toplumun farklı kesimlerinden de tepkiler büyüyor. 

Özellikle sosyal medya bir süredir hem halkın hem de ünlü isimlerin bu konudaki çıkışlarıyla çalkalanıyor.

Bu süreçte sessiz kalmayan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu.

Bu süreçte sessiz kalmayan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu.

“Mevzular” ve “Saygı” gibi formatlarıyla geniş kitlelere ulaşan Uğur, yaşananlara kayıtsız kalmadı. X platformunu terk eden ve Bluesky hesabı açan Uğur, burada yaptığı son paylaşımda “Saygı 1” formatının yayın tarihine dair gelen sorulara yanıt vererek, “Özür dilerim, hiç içimden gelmiyor yayınlamak. 299 genç anayasal haklarını kullandıkları için hapiste, zoruma gidiyor. Çıksınlar, hep beraber izleyelim.” ifadelerini kullandı.

Ancak bu paylaşım bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Bir kullanıcı, “İçinden gelmiyormuş beyefendinin, ülkenin içinden geçilirken korkup sinirlenen bir hat olmaz” yorumuyla Uğur’a tepki gösterdi. 

Oğuzhan Uğur bu yoruma kayıtsız kalmadı ve şu sert yanıtı verdi: “Bluesky iyi de sınırlarını güven altına almak lazım. Yazdığına bak, cevaba bak. Vitaminsiz. Yallah Facebook’a.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın