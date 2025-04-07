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Şarkıcı Aybüke Albere Ekrem İmamoğlu ile Çekilen Kulis Fotoğrafına Yapılan Çirkin Yorumlardan Şikayetçi Oluyor

Şarkıcı Aybüke Albere Ekrem İmamoğlu ile Çekilen Kulis Fotoğrafına Yapılan Çirkin Yorumlardan Şikayetçi Oluyor

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2025 - 08:53

Şarkıcı Aybüke Albere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Konserleri sonrası Ekrem İmamoğlu ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını bazı yayın organlarında imalı, yanlı ve hedef gösterilerek yayınlanmasına ateş püsküren şarkıcı Aybüke Albere yasal haklarını kullanmak için harekete geçti.

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Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
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Aybüke Albere, Ekrem İmamoğlu ile kuliste çektirdiği fotoğraf hakkında yapılan yorumlara çok sinirlendi.

Aybüke Albere, Ekrem İmamoğlu ile kuliste çektirdiği fotoğraf hakkında yapılan yorumlara çok sinirlendi.

Aybüke Albere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını bazı yayın organlarında imalı, yanlı ve hedef gösterilerek yayınlanmasına ateş püskürdü.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Şarkıcı Aybüke Albere, yapılan çirkin yorumlar nedeniyle mahkemeye gidiyor!

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Şarkıcı Aybüke Albere, yapılan çirkin yorumlar nedeniyle mahkemeye gidiyor!

Bu fotoğrafın bazı yayın organlarında çirkin üsluplu paylaşım ve haberlere konu olduğunu gören şarkıcı yasal haklarını kullanmak için harekete geçeceğini açıkladı. Aybüke Albere‘nin avukatı Ayşegül Mermer’in bugün gerekli başvuruları ve suç duyurusunu yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Albere şahsi Instagram hesabından İBB Gençlik Konserleri kapsamında verdiği konser sonrası kulisinde orkestra arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirmişti.

Albere şahsi Instagram hesabından İBB Gençlik Konserleri kapsamında verdiği konser sonrası kulisinde orkestra arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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