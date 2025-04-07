Şarkıcı Aybüke Albere Ekrem İmamoğlu ile Çekilen Kulis Fotoğrafına Yapılan Çirkin Yorumlardan Şikayetçi Oluyor
Şarkıcı Aybüke Albere Ekrem İmamoğlu ile Çekilen Kulis Fotoğrafına Yapılan Çirkin Yorumlardan Şikayetçi Oluyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Şarkıcı Aybüke Albere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Konserleri sonrası Ekrem İmamoğlu ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını bazı yayın organlarında imalı, yanlı ve hedef gösterilerek yayınlanmasına ateş püsküren şarkıcı Aybüke Albere yasal haklarını kullanmak için harekete geçti.
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Aybüke Albere, Ekrem İmamoğlu ile kuliste çektirdiği fotoğraf hakkında yapılan yorumlara çok sinirlendi.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Şarkıcı Aybüke Albere, yapılan çirkin yorumlar nedeniyle mahkemeye gidiyor!
Albere şahsi Instagram hesabından İBB Gençlik Konserleri kapsamında verdiği konser sonrası kulisinde orkestra arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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