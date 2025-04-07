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TRT Boykot Yüzünden Teşkilat'tan Çıkardığı Aybüke Pusat’ın Yerine Gönül Dağı Oyuncusuna Teklif Götürdü İddiası

TRT Boykot Yüzünden Teşkilat'tan Çıkardığı Aybüke Pusat’ın Yerine Gönül Dağı Oyuncusuna Teklif Götürdü İddiası

TRT Teşkilat
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2025 - 07:53 Son Güncelleme: 07.04.2025 - 09:44

Sosyal medya hesabından boykota destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle TRT’nin Teşkilatı dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’ın yerine Teşkilat dizisine hangi oyuncunun katılacağı merakla beklenirken flaş bir iddia geldi. Mynet’te yer alan habere göre; TRT yönetimi, Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat’tan boşalan oyuncu koltuğu için 'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakterine hayat veren oyuncu Gülsim İlhan Ali'ye teklif götürdü. Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat’ın yerine kimin geleceği önümüzdeki günlerde tamamen netlik kazanmış olacak.

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‘Boykot' paylaşımı nedeniyle TRT, Aybüke Pusat'ı 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkardı.

‘Boykot' paylaşımı nedeniyle TRT, Aybüke Pusat'ı 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkardı.

Boykot paylaşımı yapan ünlüler arasında TRT'de yayınlanan 'Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da yer alırken, Pusat söz konusu paylaşımın ardından kanal yönetimi tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.  

Pusat'ın diziden ayrılmasının ardından çekilen stok bölümlerin kullanılmayacağını ve senaryoda revizeye gidileceğini açıklayan yapım şirketinin Pusat'tan boşalacak koltuk için oyuncu arayışına başladığı öğrenildi.

TRT ve Tabii’den Aybüke Pusat’tan sonra başka oyuncular da çıkarıldı.

TRT ve Tabii’den Aybüke Pusat’tan sonra başka oyuncular da çıkarıldı.

Aybüke Pusat’tan sonra ona destek veren Furkan Andıç ve Boran Kuzum da çalıştığı projelerden çıkarılan isimler oldu.

Şimdi ise en çok merak edilen konu Aybüke Pusat’ın yerine Teşkilat dizisi kadrosuna kim katılacak?

Şimdi ise en çok merak edilen konu Aybüke Pusat’ın yerine Teşkilat dizisi kadrosuna kim katılacak?

Mynet'te yer alan habere göre; 'Teşkilat' dizisinde oynaması için bir başka TRT yapımı olan 'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakterine hayat veren oyuncu Gülsim İlhan Ali'ye teklif götürüldü. 

İddialara göre Gülsüm İlhan Ali, hayranlarının gösterebileceği tepki ve mevcut dizisindeki rolünden memnun olması nedeniyle sunulan teklifi reddetti. İddiaların sosyal medyada gündem olmasının ardından çok sayıda kullanıcı, Ali'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların altına 'Diziyi kabul etme', 'Sana yakışan bu diziye gelmemen' diye yazdı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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