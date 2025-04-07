TRT Boykot Yüzünden Teşkilat'tan Çıkardığı Aybüke Pusat’ın Yerine Gönül Dağı Oyuncusuna Teklif Götürdü İddiası

Mynet'te yer alan habere göre; 'Teşkilat' dizisinde oynaması için bir başka TRT yapımı olan 'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakterine hayat veren oyuncu Gülsim İlhan Ali'ye teklif götürüldü.

İddialara göre Gülsüm İlhan Ali, hayranlarının gösterebileceği tepki ve mevcut dizisindeki rolünden memnun olması nedeniyle sunulan teklifi reddetti. İddiaların sosyal medyada gündem olmasının ardından çok sayıda kullanıcı, Ali'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların altına 'Diziyi kabul etme', 'Sana yakışan bu diziye gelmemen' diye yazdı.