TRT Boykot Yüzünden Teşkilat'tan Çıkardığı Aybüke Pusat’ın Yerine Gönül Dağı Oyuncusuna Teklif Götürdü İddiası
TRT Boykot Yüzünden Teşkilat'tan Çıkardığı Aybüke Pusat’ın Yerine Gönül Dağı Oyuncusuna Teklif Götürdü İddiası
Sosyal medya hesabından boykota destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle TRT’nin Teşkilatı dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’ın yerine Teşkilat dizisine hangi oyuncunun katılacağı merakla beklenirken flaş bir iddia geldi. Mynet’te yer alan habere göre; TRT yönetimi, Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat’tan boşalan oyuncu koltuğu için 'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakterine hayat veren oyuncu Gülsim İlhan Ali'ye teklif götürdü. Teşkilat dizisinde Aybüke Pusat’ın yerine kimin geleceği önümüzdeki günlerde tamamen netlik kazanmış olacak.
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‘Boykot' paylaşımı nedeniyle TRT, Aybüke Pusat'ı 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkardı.
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TRT ve Tabii’den Aybüke Pusat’tan sonra başka oyuncular da çıkarıldı.
Şimdi ise en çok merak edilen konu Aybüke Pusat’ın yerine Teşkilat dizisi kadrosuna kim katılacak?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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