Instagram Hikayelerine Erişim Kısıtlaması Gelen Ege Kökenli, Durumu "Aciz Müdahale" Olarak Değerlendirdi

Ekrem İmamoğlu sürecinin başlamasından itibaren süreçle ilgili özellikle 'hak, hukuk ve adalet' kavramları, protesto yürüyüşleri, tutuklu öğrenciler ve boykot çağrıları çerçevesinde oluşturulan paylaşımlara erişim kısıtlaması geldiğini birçok kullanıcı kendi deneyiminden yola çıkarak iddia etmeye başlamıştı. Arından ünlü isimler, çok takipçili sosyal medya hesapları ve bu konu özelinde paylaşım yapan birçok kişinin de aynı durumdan muzdarip olduğu görüldü.

Takipçilerinden de buna benzer yanıtlarla karşılaşan Kökenli, 'hak, hukuk, adalet ve ben' yazılı bir hikaye paylaştı.