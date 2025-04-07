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Instagram Hikayelerine Erişim Kısıtlaması Gelen Ege Kökenli, Durumu "Aciz Müdahale" Olarak Değerlendirdi

Instagram Hikayelerine Erişim Kısıtlaması Gelen Ege Kökenli, Durumu "Aciz Müdahale" Olarak Değerlendirdi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 16:08

Instagram hesabında Ekrem İmamoğlu süreciyle ilgili düşüncelerini ifade eden ve 'hak, hukuk, adalet' temalı paylaşımlar yapan Ege Kökenli'nin Instagram hikayelerine erişim kısıtlaması geldi. Bunun üzerine Kökenli'nin sosyal medyasından verdiği tepkiler dikkat çekti.

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Oyuncu Ege Kökenli, yer aldığı projelerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim.

Oyuncu Ege Kökenli, yer aldığı projelerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim.

Kalp Atışı, Anadolu Kaplanı, Öğretmen Kemal, Yahşi Cazibe, Asla Vazgeçemem, Güneşin Kızları, Doğu, Kefaret gibi dizilerle izleyici karşısına çıkan Kökenli, en son Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğini üstlendiği “Güzel Aşklar Diyarı” dizisiyle sevenleriyle buluşmuştu. 

2022 senesinde yabancı iş adamı Lior Ahituv'la dünyaevine giren güzel oyuncunun en son Birsen Altuntaş'ın iddiasıyla bebek beklediği konuşulmuştu.

Birçok Instagram kullanıcısı gibi hikayelerine erişim sorunu yaşayan Ege Kökenli bunun neden olabileceğini önce takipçilerine sordu.

Birçok Instagram kullanıcısı gibi hikayelerine erişim sorunu yaşayan Ege Kökenli bunun neden olabileceğini önce takipçilerine sordu.

Ekrem İmamoğlu sürecinin başlamasından itibaren süreçle ilgili özellikle 'hak, hukuk ve adalet' kavramları, protesto yürüyüşleri, tutuklu öğrenciler ve boykot çağrıları çerçevesinde oluşturulan paylaşımlara erişim kısıtlaması geldiğini birçok kullanıcı kendi deneyiminden yola çıkarak iddia etmeye başlamıştı. Arından ünlü isimler, çok takipçili sosyal medya hesapları ve bu konu özelinde paylaşım yapan birçok kişinin de aynı durumdan muzdarip olduğu görüldü. 

Takipçilerinden de buna benzer yanıtlarla karşılaşan Kökenli, 'hak, hukuk, adalet ve ben' yazılı bir hikaye paylaştı.

Paylaşımlarının kaldırılmasının ardından X hesabından da paylaşım yapan Ege Kökenli, "Gördüğüm en aciz müdahale" olarak durumu tanımladı.

Paylaşımlarının kaldırılmasının ardından X hesabından da paylaşım yapan Ege Kökenli, "Gördüğüm en aciz müdahale" olarak durumu tanımladı.

'Instagram paylaşımlarında hak,hukuk,adalet temalı paylaşımları kaldırıyorlar. Gördüğüm en aciz müdahale :)'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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