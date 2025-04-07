Instagram Hikayelerine Erişim Kısıtlaması Gelen Ege Kökenli, Durumu "Aciz Müdahale" Olarak Değerlendirdi
Instagram Hikayelerine Erişim Kısıtlaması Gelen Ege Kökenli, Durumu "Aciz Müdahale" Olarak Değerlendirdi
Instagram hesabında Ekrem İmamoğlu süreciyle ilgili düşüncelerini ifade eden ve 'hak, hukuk, adalet' temalı paylaşımlar yapan Ege Kökenli'nin Instagram hikayelerine erişim kısıtlaması geldi. Bunun üzerine Kökenli'nin sosyal medyasından verdiği tepkiler dikkat çekti.
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Oyuncu Ege Kökenli, yer aldığı projelerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim.
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Birçok Instagram kullanıcısı gibi hikayelerine erişim sorunu yaşayan Ege Kökenli bunun neden olabileceğini önce takipçilerine sordu.
Paylaşımlarının kaldırılmasının ardından X hesabından da paylaşım yapan Ege Kökenli, "Gördüğüm en aciz müdahale" olarak durumu tanımladı.
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