Katy Perry, Kuyruğu Bitmek Bilmeyen Kırmızı Elbisesiyle Hayranlarının Gözünü Kamaştırdı!
Katy Perry, Kuyruğu Bitmek Bilmeyen Kırmızı Elbisesiyle Hayranlarının Gözünü Kamaştırdı!
Pop müziğinin gözde isimlerinden birisi olan Katy Perry, ikonik elbisesiyle dikkat çekti. Katyp Perry'nin yenilikçi elbisesini görenler hayranlıklarını gizleyemedi.
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Dünyaca ünlü yıldız Katy Perry, şarkılarıyla müzik listelerini kasıp kavuran isimlerden birisi.
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Yenilikçi stiliyle tüm ilgiyi üzerinde toplamayı başaran Katy Perry, bu sefer de kırmızı uzun kuyruklu elbisesiyle dikkat çekti.
O elbiseyi merak edenleri şöyle alalım👇
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