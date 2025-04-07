Yeni teklisi 'Woman's World' yayınlanmadan önceki kendisine yönelik abartılı beklentiler sırasında Perry, Vogue World ve haute couture şovları da dahil olmak üzere Paris'te şehri dolaştı. Bugün, şarkıcı şimdiye kadarki en cesur City of Light görünümüyle ortaya çıktı. Kendi şarkı sözleriyle süslenmiş, hiç bitmeyen bir kuyrukla tamamlanmış kırmızı bir elbise giyen Katy Perry, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Elbisenin kuyruğunun ise 100 metreden uzun olduğu söyleniyor.