onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Katy Perry, Kuyruğu Bitmek Bilmeyen Kırmızı Elbisesiyle Hayranlarının Gözünü Kamaştırdı!

Katy Perry, Kuyruğu Bitmek Bilmeyen Kırmızı Elbisesiyle Hayranlarının Gözünü Kamaştırdı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 14:19

Pop müziğinin gözde isimlerinden birisi olan Katy Perry, ikonik elbisesiyle dikkat çekti. Katyp Perry'nin yenilikçi elbisesini görenler hayranlıklarını gizleyemedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü yıldız Katy Perry, şarkılarıyla müzik listelerini kasıp kavuran isimlerden birisi.

Dünyaca ünlü yıldız Katy Perry, şarkılarıyla müzik listelerini kasıp kavuran isimlerden birisi.

'Firework,' 'Roar' ve 'Teenage Dream' gibi unutulmaz parçalarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Perry, aynı zamanda sahne performansları ve renkli tarzıyla ilgi çeken birisi. Güzel şarkıcıyı 2016 senesinden beridir birlikte olduğu yakışıklı aktör Orlando Bloom yaşadığı ilişkiyle de sık sık anıyoruz, çift Hollywood'un en gözde aşklarından.

Yenilikçi stiliyle tüm ilgiyi üzerinde toplamayı başaran Katy Perry, bu sefer de kırmızı uzun kuyruklu elbisesiyle dikkat çekti.

Yenilikçi stiliyle tüm ilgiyi üzerinde toplamayı başaran Katy Perry, bu sefer de kırmızı uzun kuyruklu elbisesiyle dikkat çekti.

Yeni teklisi 'Woman's World' yayınlanmadan önceki kendisine yönelik abartılı beklentiler sırasında Perry, Vogue World ve haute couture şovları da dahil olmak üzere Paris'te şehri dolaştı. Bugün, şarkıcı şimdiye kadarki en cesur City of Light görünümüyle ortaya çıktı. Kendi şarkı sözleriyle süslenmiş, hiç bitmeyen bir kuyrukla tamamlanmış kırmızı bir elbise giyen Katy Perry, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Elbisenin kuyruğunun ise 100 metreden uzun olduğu söyleniyor.

O elbiseyi merak edenleri şöyle alalım👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Feanor

Bu haber, geçtiğimiz yaz aylarında yapılan Paris Moda Haftası'na ait. Yeni şarkısının tanıtımı için yapılan bir elbise, üzerinde Woman's World şarkısının söz... Devamını Gör