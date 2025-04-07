Romantik İlişkilerinde Aradığını Bulamayan Kalben, Yalnızlığını Ölmek Üzere Olan Bir Hayvana Benzetti
Romantik İlişkilerinde Aradığını Bulamayan Kalben, Yalnızlığını Ölmek Üzere Olan Bir Hayvana Benzetti
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Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kalben, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz.
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Kalben, Pınar Sabancı'nın Youtube kanalına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, yalnız hissettiğini dile getirdi.
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