Romantik İlişkilerinde Aradığını Bulamayan Kalben, Yalnızlığını Ölmek Üzere Olan Bir Hayvana Benzetti

Aşk hayatında işlerin pek de yolunda gitmediğini geçtiğimiz yıl sevgilisiyle el ele yakalanmasının sonra yaşadığı panik ve ardından gelen 'Kalbimde kimse yok!' açıklamasından biliyorduk.

Sabancı'ya konuk olan Kalben, yalnız olduğunu dile getirdi. Yalnızlığını 'ölmek üzere olan bir hayvan gibi' betimlemesiyle tanımlayan şarkıcı, hayatına aldığı kişilerin ona, onun kadar dürüstlükle yaklaşmadığını söyledi. Öte yandan geçmişte yaşadığı bir aşktan örnek veren Kalben, karşısındaki kişiye açık ilişki teklif etmesine rağmen aldatıldığını ifade etti.