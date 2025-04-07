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Romantik İlişkilerinde Aradığını Bulamayan Kalben, Yalnızlığını Ölmek Üzere Olan Bir Hayvana Benzetti

Romantik İlişkilerinde Aradığını Bulamayan Kalben, Yalnızlığını Ölmek Üzere Olan Bir Hayvana Benzetti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 12:48

Kalben, konuk olduğu Youtube programında yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. Yalnızlığının derecesini ifade etmek isterken yaptığı benzetme dikkat çekti.

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Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kalben, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz.

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kalben, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz.

Profesyonel müzik kariyerine 2014 yılında Sofar Sounds kapsamında seslendirdiği 'Sadece' adlı şarkısıyla adım atan Kalben, 2016'da kendi adını taşıyan ilk albümünü yayınlamıştı. Bunu 2017'de 'Sonsuza Kadar' ve 2020'de 'Kalp Hanım' albümleri takip etmişti.

Öte yandan kadın haklarının korunmasına ilişkin gösterdiği özenli tavırla bilinen şarkıcı, toplumsal sorunlar üzerinden gündeme yönelik eleştirilerini de çekinmeden paylaşan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Kendisi en son, Ekrem İmamoğlu için kurulan destek sandıklarında oy verdiğini açıklamış ve tepkisini ortaya koymuştu.

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Kalben, Pınar Sabancı'nın Youtube kanalına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, yalnız hissettiğini dile getirdi.

Kalben, Pınar Sabancı'nın Youtube kanalına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, yalnız hissettiğini dile getirdi.

Aşk hayatında işlerin pek de yolunda gitmediğini geçtiğimiz yıl sevgilisiyle el ele yakalanmasının sonra yaşadığı panik ve ardından gelen 'Kalbimde kimse yok!' açıklamasından biliyorduk. 

Sabancı'ya konuk olan Kalben, yalnız olduğunu dile getirdi. Yalnızlığını 'ölmek üzere olan bir hayvan gibi' betimlemesiyle tanımlayan şarkıcı, hayatına aldığı kişilerin ona, onun kadar dürüstlükle yaklaşmadığını söyledi. Öte yandan geçmişte yaşadığı bir aşktan örnek veren Kalben, karşısındaki kişiye açık ilişki teklif etmesine rağmen aldatıldığını ifade etti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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