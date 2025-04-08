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Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz Suskunluğunu CHP’nin Boykot Listesindeki Nusret ile Bozdu

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz Suskunluğunu CHP’nin Boykot Listesindeki Nusret ile Bozdu

Kurtlar Vadisi CHP Boykot
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.04.2025 - 09:25 Son Güncelleme: 08.04.2025 - 09:38

Sosyal medyada yaklaşık 2 yıldır paylaşım yapmayan ve uzun süredir de ortalarda olmayan Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz sessizliğini bozdu. Dostlarıyla birlikte gittiği bir yemekten fotoğraf paylayan Necati Şaşmaz, uzun süren sessizliğini CHP’nin boykot listesinde olan Nusret’ten yaptığı paylaşımla bozması gündem oldu.

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Türk televizyonları tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi’nin efsane karakteri Polat Alemdar’ı canlandıran Necati Şaşmaz sessizliğini bozdu.

Türk televizyonları tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi’nin efsane karakteri Polat Alemdar’ı canlandıran Necati Şaşmaz sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından son 2 yıldır hiçbir paylaşım yapmayan Necati Şaşmaz, sessizliğini Nusret’ten yaptığı bir paylaşımla bozdu. 

Dostlarıyla birlikte Nusret’e giderek oradan fotoğraf paylaşan Şaşmaz’ın gönderisini binlerce beğeni ve yorum gelirken bazı yorumlarda da “boykot listesinde olan yere neden gittin” yazıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesine son girenlerden biri de Nusret olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesine son girenlerden biri de Nusret olmuştu.

Özgür Özel son düzenlenen mitingte  'NTV, Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran, Nusret, Volkswagen ve Audi boykot listemize giriyor. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini de almayacağız' demişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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