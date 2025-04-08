Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz Suskunluğunu CHP’nin Boykot Listesindeki Nusret ile Bozdu
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz Suskunluğunu CHP’nin Boykot Listesindeki Nusret ile Bozdu
Sosyal medyada yaklaşık 2 yıldır paylaşım yapmayan ve uzun süredir de ortalarda olmayan Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz sessizliğini bozdu. Dostlarıyla birlikte gittiği bir yemekten fotoğraf paylayan Necati Şaşmaz, uzun süren sessizliğini CHP’nin boykot listesinde olan Nusret’ten yaptığı paylaşımla bozması gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonları tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi’nin efsane karakteri Polat Alemdar’ı canlandıran Necati Şaşmaz sessizliğini bozdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesine son girenlerden biri de Nusret olmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın