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Massaka Lakaplı Ünlü Rap Şarkıcısı Murat İlhan Gözaltına Alındı

Massaka Lakaplı Ünlü Rap Şarkıcısı Murat İlhan Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.04.2025 - 07:48 Son Güncelleme: 08.04.2025 - 09:41

'Massaka' lakaplı rap şarkıcısı Murat İlhan, İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü övücü nitelikte klip yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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'Massaka' lakabıyla tanınan ünlü rapçi Murat İlhan gözaltına alındı.

'Massaka' lakabıyla tanınan ünlü rapçi Murat İlhan gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma yaptı.

Emniyete götürülen Massaka’nın işlemleri devam ediyor.

Emniyete götürülen Massaka’nın işlemleri devam ediyor.

Çalışmalarda, Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' lakabıyla suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenen Murat İlhan Pendik'te gözaltına alındı.

Massaka'nın gözaltına alınmasına neden olan klipten bir bölüm:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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