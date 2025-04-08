Massaka Lakaplı Ünlü Rap Şarkıcısı Murat İlhan Gözaltına Alındı
Massaka Lakaplı Ünlü Rap Şarkıcısı Murat İlhan Gözaltına Alındı
'Massaka' lakaplı rap şarkıcısı Murat İlhan, İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü övücü nitelikte klip yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
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'Massaka' lakabıyla tanınan ünlü rapçi Murat İlhan gözaltına alındı.
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Emniyete götürülen Massaka’nın işlemleri devam ediyor.
Massaka'nın gözaltına alınmasına neden olan klipten bir bölüm:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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