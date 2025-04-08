Aybüke Pusat'a Destek Vermişti: "Boykot" Diyen Yunus Günçe 59 Şehirdeki Oyununun İptal Edildiğini Açıkladı!
Aybüke Pusat'a Destek Vermişti: "Boykot" Diyen Yunus Günçe 59 Şehirdeki Oyununun İptal Edildiğini Açıkladı!
Ülke genelinde yapılan 2 Nisan tüketim boykotu çağrısına yönelik paylaşımda bulunan Aybüke Pusat TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Ünlü oyuncu hakkında verilen bu karar tepkilerin odağı oldu. 'Aybüke Pusat yalnız değildir' diyerek destek paylaşımlarında bulunan isimler arasında Yunus Günçe de yer aldı. Ünlü oyuncu sosyal medyasından boykot çağrılarını da destekledi.
Geçtiğimiz günlerde 'Aybüke Pusat'ı en iyi ben anlarım' diyerek paylaşım yapan Günçe, bu sefer de oyunlarının tek tek iptal edildiğini açıkladı.
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Instagram hesabından "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" diyerek boykot paylaşımında bulunan Aybüke Pusat'ın başına gelenler gündemi bir kez daha hareketlendirdi.
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"Biz ne yapıyorsak seyirciye güvenerek yapıyoruz eyvallah. Bizim onlarda başka kimsemiz yok."
Boykot çağrılarında bulunan Yunus Günçe de Aybüke Pusat'ın kaderine benzer bir sorunla karşı karşıya kaldı.
Tokat, Malatya, Mardin, İskenderun, Elazığ ve Kayseri'deki oyunlarının da iptal edildiğini duyuran Yunus Günçe "Berbat ve çok acı bir rekorun sahibiyiz" dedi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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