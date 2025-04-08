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Aybüke Pusat'a Destek Vermişti: "Boykot" Diyen Yunus Günçe 59 Şehirdeki Oyununun İptal Edildiğini Açıkladı!

Aybüke Pusat'a Destek Vermişti: "Boykot" Diyen Yunus Günçe 59 Şehirdeki Oyununun İptal Edildiğini Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.04.2025 - 15:46

Ülke genelinde yapılan 2 Nisan tüketim boykotu çağrısına yönelik paylaşımda bulunan Aybüke Pusat TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Ünlü oyuncu hakkında verilen bu karar tepkilerin odağı oldu. 'Aybüke Pusat yalnız değildir' diyerek destek paylaşımlarında bulunan isimler arasında Yunus Günçe de yer aldı. Ünlü oyuncu sosyal medyasından boykot çağrılarını da destekledi. 

Geçtiğimiz günlerde 'Aybüke Pusat'ı en iyi ben anlarım' diyerek paylaşım yapan Günçe, bu sefer de oyunlarının tek tek iptal edildiğini açıkladı.

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Instagram hesabından "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" diyerek boykot paylaşımında bulunan Aybüke Pusat'ın başına gelenler gündemi bir kez daha hareketlendirdi.

Instagram hesabından "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" diyerek boykot paylaşımında bulunan Aybüke Pusat'ın başına gelenler gündemi bir kez daha hareketlendirdi.

Pek çok ünlü isim, meslektaşlarına yapılan bu muameleden sonra Pusat'a destek olduğunu bildiren paylaşımlarda bulundu. Aybüke Pusat yalnız değildir etiketiyle paylaşım yapan isimlerden biri de açıklamalarıyla sıkça dikkat çeken Yunus Günçe oldu. 

Geçtiğimiz günlerde 'Aybüke Pusat'ın yaşadıklarını ona yaşattıkları için çok üzgünüm. Şu an içinde olduğu dehşetle karışık şaşkınlığı, isyanının o anlayamama halini belki de en iyi ben anlarım' diyerek bir video paylaşan ünlü oyuncu açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Bak bu konuda çok iddialıyım Aybüke Pusat'ı en iyi ben anlarım. Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemi ben videolar çekiyorum. Videolar çok karşılık görüyor, viral oluyor birçoğu ve deşifre oldum beni hedef tahtasına koydular. Beni yani bizi aslında, eşimle bizi ve oyunlarımızı. 53 tane oyunumuzu iptal ettiler. 53 bak dikkat et 53 tane oyunumuza iptal ettiler bizim eyvallah. Belki ilk defa duyuyorsun. Zaten bu yüzden iptal ettiler. Bizim oyunumuzu iptal etmek kolaydı, edebiliyorlardı. Ettikleri zaman da hiçbir şey olmuyordu. O yüzden diyorum ki, Aybüke Pusat'ı en iyi ben anlarım. Umarım bundan sonra hayatı bizimki kadar zor olmaz.'

"Biz ne yapıyorsak seyirciye güvenerek yapıyoruz eyvallah. Bizim onlarda başka kimsemiz yok."

Boykot çağrılarında bulunan Yunus Günçe de Aybüke Pusat'ın kaderine benzer bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Boykot çağrılarında bulunan Yunus Günçe de Aybüke Pusat'ın kaderine benzer bir sorunla karşı karşıya kaldı.

'Boykot kadar önemli bir şey varsa; o da destek! Sana uzak olanları boykot ettiğin kadar, sana yakın olanları desteklersen iş bambaşka bir yere gider. Biri diğerini besler, güçlendirir. Aksiyon pekişir. Mesaj netleşir. Süreç hızlanır, etki artar' diyen Günçe son paylaşımıyla dikkat çekti. 

Eşi Işık Selin Günçe 'Yeni Sürüm Karı Koca İşleri' adlı tek perdelik bir komedi oyunu sergileyen ünlü oyuncu, konuya dair yeni bir gelişmeyi duyurdu. Yalnızca bir gün içerisinde 6 farklı ildeki oyunlarının da iptal edildiğini açıklayan Günçe X hesabından yaptığı paylaşımla detayları açıkladı.

Tokat, Malatya, Mardin, İskenderun, Elazığ ve Kayseri'deki oyunlarının da iptal edildiğini duyuran Yunus Günçe "Berbat ve çok acı bir rekorun sahibiyiz" dedi.

Tokat, Malatya, Mardin, İskenderun, Elazığ ve Kayseri'deki oyunlarının da iptal edildiğini duyuran Yunus Günçe "Berbat ve çok acı bir rekorun sahibiyiz" dedi.

'Toplamda 59 oyun oldu. Sayı daha da artacak gibi duruyor. Berbat ve çok acı bir rekorun sahibiyiz. Yılmayacağız. Oynayabildiklerimizi oynayacağız. Destek olan, mesaj atan, iyi dileklerini sunan, elinden geleni yapmaya çalışan herkese teşekkür ederiz.

Eyvallah. '

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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