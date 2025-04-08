Aybüke Pusat'a Destek Vermişti: "Boykot" Diyen Yunus Günçe 59 Şehirdeki Oyununun İptal Edildiğini Açıkladı!

Pek çok ünlü isim, meslektaşlarına yapılan bu muameleden sonra Pusat'a destek olduğunu bildiren paylaşımlarda bulundu. Aybüke Pusat yalnız değildir etiketiyle paylaşım yapan isimlerden biri de açıklamalarıyla sıkça dikkat çeken Yunus Günçe oldu.

Geçtiğimiz günlerde 'Aybüke Pusat'ın yaşadıklarını ona yaşattıkları için çok üzgünüm. Şu an içinde olduğu dehşetle karışık şaşkınlığı, isyanının o anlayamama halini belki de en iyi ben anlarım' diyerek bir video paylaşan ünlü oyuncu açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Bak bu konuda çok iddialıyım Aybüke Pusat'ı en iyi ben anlarım. Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemi ben videolar çekiyorum. Videolar çok karşılık görüyor, viral oluyor birçoğu ve deşifre oldum beni hedef tahtasına koydular. Beni yani bizi aslında, eşimle bizi ve oyunlarımızı. 53 tane oyunumuzu iptal ettiler. 53 bak dikkat et 53 tane oyunumuza iptal ettiler bizim eyvallah. Belki ilk defa duyuyorsun. Zaten bu yüzden iptal ettiler. Bizim oyunumuzu iptal etmek kolaydı, edebiliyorlardı. Ettikleri zaman da hiçbir şey olmuyordu. O yüzden diyorum ki, Aybüke Pusat'ı en iyi ben anlarım. Umarım bundan sonra hayatı bizimki kadar zor olmaz.'