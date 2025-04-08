Barry, kendisi ve eşinin uçuşlarını rezervasyon yaparken tekerlekli sandalye kullandıklarını şirkete bildirdiklerini iddia ediyor. Dört saatlik uçuşları için 16.40’ta kalkması planlanan uçakta, kendilerine yardımcı boarding hizmeti sağlanmış ve planlanan sıraya yerleştirilmişler.

'Bir hostes yanımızdan geçerken, 'Afedersiniz, idrar torbanız var mı?' diye sordu. Eşim, acil durumlar için olduğunu söyledi. Hostes 'Bir dakika bekleyin' dedikten sonra geri dönüp 'Kocanız tuvalete yürüyerek gidebilir mi?' diye sordu.

Eşim 'Hayır, kocam hiç yürüyemez' dedi. Onlar da 'O zaman bu uçaktan inmek zorundasınız' dedi. Eşim nedenini sordu, onlar da 'Çünkü tuvalete yürüyerek gidemiyor' dedi.'

Barry, kendisiyle birlikte yanındaki iki kişinin de uçaktan indirildiğini belirtiyor.