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Fiziksel Engeli Nedeniyle Tuvalete Gidemediği İçin Uçaktan Apar Topar İndirilen Adam İsyan Etti

Fiziksel Engeli Nedeniyle Tuvalete Gidemediği İçin Uçaktan Apar Topar İndirilen Adam İsyan Etti

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.04.2025 - 18:36

79 yaşındaki Barry Dobner isimli bir adam, fiziksel engeli nedeniyle tuvalete gidemediği için uçaktan apar topar indirildiğini iddia etti. 3 Nisan’da Manchester’dan Atina’ya uçmak üzere olan Dobner, uçuştan önce tüm özel ihtiyaçları ve yardımcı hizmetler hakkında bilgilendirilmiş olmasına rağmen, uçuş esnasında yaşadığı bu talihsiz durumu büyük bir hayal kırıklığı ve öfkeyle karşıladı. Kendisi ve eşi Alison olaya isyan etti, havalimanı şirketiyle irtibata geçti.

İşte detaylar...

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79 yaşındaki Barry Dobner isimli bir adam, yürüyerek tuvalete gidemediği için bir uçuştan inmesi gerektiği söylendiğini iddia ediyor.

79 yaşındaki Barry Dobner isimli bir adam, yürüyerek tuvalete gidemediği için bir uçuştan inmesi gerektiği söylendiğini iddia ediyor.

Adam, 3 Nisan'da Manchester'dan Atina'ya gitmek üzere bir uçuşa binmeyi planlıyordu.

Kendisi, eşi ve arkadaşı, Yunanistan'da kendileri için hazırlanmış tekerlekli sandalye dostu ulaşım ve konaklamayla iki hafta boyunca tatil yapmak istemişlerdi.

Ancak Barry, uçuşa dakikalar kala personelin yolculuk sırasında tuvaleti kullanamayacağını fark etmesinin ardından uçuştan nezaketle değil, ani bir şekilde indirildiğini iddia ediyor.

"Uçaktaki herkes o anı gördü. Nasıl hissettirdiğini tahmin edebiliyorsunuzdur"

"Uçaktaki herkes o anı gördü. Nasıl hissettirdiğini tahmin edebiliyorsunuzdur"

Barry, kendisi ve eşinin uçuşlarını rezervasyon yaparken tekerlekli sandalye kullandıklarını şirkete bildirdiklerini iddia ediyor. Dört saatlik uçuşları için 16.40’ta kalkması planlanan uçakta, kendilerine yardımcı boarding hizmeti sağlanmış ve planlanan sıraya yerleştirilmişler.

'Bir hostes yanımızdan geçerken, 'Afedersiniz, idrar torbanız var mı?' diye sordu. Eşim, acil durumlar için olduğunu söyledi. Hostes 'Bir dakika bekleyin' dedikten sonra geri dönüp 'Kocanız tuvalete yürüyerek gidebilir mi?' diye sordu.

Eşim 'Hayır, kocam hiç yürüyemez' dedi. Onlar da 'O zaman bu uçaktan inmek zorundasınız' dedi. Eşim nedenini sordu, onlar da 'Çünkü tuvalete yürüyerek gidemiyor' dedi.'

Barry, kendisiyle birlikte yanındaki iki kişinin de uçaktan indirildiğini belirtiyor.

Karısı ise bu konu hakkında şunları dile getiriyor:

Karısı ise bu konu hakkında şunları dile getiriyor:

'Beni en çok üzen şey, ona nasıl konuşulduğuydu. Engelli birine böyle davranmak gerçekten korkunçtu, özellikle de önceden tüm bilgileri verdiğimiz halde. Bu tamamen saçmalık. Diğer yolcular da orada şok olmuş bir şekilde oturuyordu.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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