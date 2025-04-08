Fiziksel Engeli Nedeniyle Tuvalete Gidemediği İçin Uçaktan Apar Topar İndirilen Adam İsyan Etti
Fiziksel Engeli Nedeniyle Tuvalete Gidemediği İçin Uçaktan Apar Topar İndirilen Adam İsyan Etti
79 yaşındaki Barry Dobner isimli bir adam, fiziksel engeli nedeniyle tuvalete gidemediği için uçaktan apar topar indirildiğini iddia etti. 3 Nisan’da Manchester’dan Atina’ya uçmak üzere olan Dobner, uçuştan önce tüm özel ihtiyaçları ve yardımcı hizmetler hakkında bilgilendirilmiş olmasına rağmen, uçuş esnasında yaşadığı bu talihsiz durumu büyük bir hayal kırıklığı ve öfkeyle karşıladı. Kendisi ve eşi Alison olaya isyan etti, havalimanı şirketiyle irtibata geçti.
İşte detaylar...
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79 yaşındaki Barry Dobner isimli bir adam, yürüyerek tuvalete gidemediği için bir uçuştan inmesi gerektiği söylendiğini iddia ediyor.
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"Uçaktaki herkes o anı gördü. Nasıl hissettirdiğini tahmin edebiliyorsunuzdur"
Karısı ise bu konu hakkında şunları dile getiriyor:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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