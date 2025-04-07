onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Sosyal Medyadaki Talihsiz Yorumlarıyla Görenleri Gülmekten Kırdıran Kişiler

Sosyal Medyadaki Talihsiz Yorumlarıyla Görenleri Gülmekten Kırdıran Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.04.2025 - 15:34

Hem sosyal medya platformlarında hem de alışveriş sitelerinde birbirinden farklı yorumlar görebiliyoruz. Her ne kadar bu yorumlar bizleri güldürse de bir kısmı da epey talihsiz olabiliyor.

İsterseniz, görenleri gülmekten kırdıran yorumlara hep birlikte bakalım.

Kaynak: yorum teroru @yorumtrr

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Bir numara küçük alın" yorumunu yanlış anlamak...

"Bir numara küçük alın" yorumunu yanlış anlamak...

Bizim travmaları ciddiye alma seviyesi.

Bizim travmaları ciddiye alma seviyesi.

Yakında globaldeyiz.👍

Yakında globaldeyiz.👍

Çok haklı...

Çok haklı...

Maalesef mi?

Maalesef mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyadaki kısaltmalara alışmak çok zor...

Sosyal medyadaki kısaltmalara alışmak çok zor...

Dalgınlığına denk gelmiştir.

Dalgınlığına denk gelmiştir.

Algıda seçicilikte nirvana olmuş bu.

Algıda seçicilikte nirvana olmuş bu.

Uyandıktan sonraki ilk 10 dakika biz de böyleyiz...

Uyandıktan sonraki ilk 10 dakika biz de böyleyiz...

Haklı bir isyan olmuş.

Haklı bir isyan olmuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil.

Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil.

Allah bir yastıkta kocatsın abla ne diyelim.

Allah bir yastıkta kocatsın abla ne diyelim.

Talihsiz bir oversharing olmuş.

Talihsiz bir oversharing olmuş.

Lütfen sakin olalım...

Lütfen sakin olalım...

Böyle de ismini vermek istemeyen izleyicilere benzemiş ama.

Böyle de ismini vermek istemeyen izleyicilere benzemiş ama.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın