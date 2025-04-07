Hem sosyal medya platformlarında hem de alışveriş sitelerinde birbirinden farklı yorumlar görebiliyoruz. Her ne kadar bu yorumlar bizleri güldürse de bir kısmı da epey talihsiz olabiliyor.

İsterseniz, görenleri gülmekten kırdıran yorumlara hep birlikte bakalım.

Kaynak: yorum teroru @yorumtrr