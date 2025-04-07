Sosyal Medyadaki Talihsiz Yorumlarıyla Görenleri Gülmekten Kırdıran Kişiler
Sosyal Medyadaki Talihsiz Yorumlarıyla Görenleri Gülmekten Kırdıran Kişiler
Hem sosyal medya platformlarında hem de alışveriş sitelerinde birbirinden farklı yorumlar görebiliyoruz. Her ne kadar bu yorumlar bizleri güldürse de bir kısmı da epey talihsiz olabiliyor.
İsterseniz, görenleri gülmekten kırdıran yorumlara hep birlikte bakalım.
Kaynak: yorum teroru @yorumtrr
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"Bir numara küçük alın" yorumunu yanlış anlamak...
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Bizim travmaları ciddiye alma seviyesi.
Yakında globaldeyiz.👍
Çok haklı...
Maalesef mi?
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Sosyal medyadaki kısaltmalara alışmak çok zor...
Dalgınlığına denk gelmiştir.
Algıda seçicilikte nirvana olmuş bu.
Uyandıktan sonraki ilk 10 dakika biz de böyleyiz...
Haklı bir isyan olmuş.
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Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil.
Allah bir yastıkta kocatsın abla ne diyelim.
Talihsiz bir oversharing olmuş.
Lütfen sakin olalım...
Böyle de ismini vermek istemeyen izleyicilere benzemiş ama.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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