Uzun Süreli İlişkilerdeki Dinamiği Korumak İçin Uygulamanız Gereken 2 Altın Kural
Uzun Süreli İlişkilerdeki Dinamiği Korumak İçin Uygulamanız Gereken 2 Altın Kural
Kaynak: https://www.moneycontrol.com/lifestyl...
İki tarafın da birbirine son derece bağlı olduğu ilişkilerde bazı pürüzler olabilir. Fakat aradan geçen yılların hatırına çiftlerin birbirini tolere etmesi de son derece doğal. Robbins isimli bir ilişki koçu da uzun süreli ikili ilişkilerde gözardı edilmemesi gereken iki altın kuralı açıkladı. Bu sayede çiftler, aşklarını koruyabiliyor ve birbirlerine güven duyabiliyorlar.
İşte detaylar...
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Öncelikle ilişkinizde "evinizde" gibi hissetmek çok önemli.
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Sinir bozucu bazı şeyler tolere edilmeli tabii...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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