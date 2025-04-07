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Uzun Süreli İlişkilerdeki Dinamiği Korumak İçin Uygulamanız Gereken 2 Altın Kural

Uzun Süreli İlişkilerdeki Dinamiği Korumak İçin Uygulamanız Gereken 2 Altın Kural

ilişki
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.04.2025 - 11:46

İki tarafın da birbirine son derece bağlı olduğu ilişkilerde bazı pürüzler olabilir. Fakat aradan geçen yılların hatırına çiftlerin birbirini tolere etmesi de son derece doğal. Robbins isimli bir ilişki koçu da uzun süreli ikili ilişkilerde gözardı edilmemesi gereken iki altın kuralı açıkladı. Bu sayede çiftler, aşklarını koruyabiliyor ve birbirlerine güven duyabiliyorlar.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.moneycontrol.com/lifestyl...
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Öncelikle ilişkinizde "evinizde" gibi hissetmek çok önemli.

Öncelikle ilişkinizde "evinizde" gibi hissetmek çok önemli.

Robbins'e göre, kalıcı aşk anlık bir kıvılcım değildir. Bazı çiftler hemen ve yoğun bir bağ kurarken, bunun yalnızca ilişkilerin yüzde 11'inde görüldüğüne dikkat çekti. Çoğunlukla, yaklaşık yüzde 89'luk bir kesim zamanla ilişkinin içerisindeki o 'elektriğin' yavaş yavaş söndüğünü deneyimliyor.

'Bir ilişkide gerçekten önemli olan şey, ilk heyecan, çekim veya sosyal statü değil,' diye açıkladı Robbins.

'Zamanla önemli olan, partnerinizle tamamen rahat hissetmek, kendiniz olabilmek. Her zaman mükemmel görünmek veya kusurlarınızı gizlemek için baskı hissetmemeniz gerekir. Gerçekten tatmin edici bir ilişki, 'eve dönüş' gibi hissettirmelidir.'

Sinir bozucu bazı şeyler tolere edilmeli tabii...

Sinir bozucu bazı şeyler tolere edilmeli tabii...

'Partneriniz hakkında sizi sinirlendiren şeylerin neredeyse yüzde 70'i hiçbir zaman değişmeyecek' dedi.

'Belki hafta sonları golf izlemeyi çok seviyor. Belki horluyor. Belki sizin istediğiniz kadar hırslı değiller. Ve bu sorun değil. Araştırmalar, en sevgi dolu ilişkilerde bile, her zaman sizi rahatsız eden şeylerin olacağını gösteriyor. Birini derin bir şekilde seviyor olmanız, onlara karşı olumsuz düşüncelerinizin olmayacağı anlamına gelmez, sadece o farklılıkları aşmak ve onlarla çalışmak için ilişkiye devam etmeye karar verirsiniz.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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