Robbins'e göre, kalıcı aşk anlık bir kıvılcım değildir. Bazı çiftler hemen ve yoğun bir bağ kurarken, bunun yalnızca ilişkilerin yüzde 11'inde görüldüğüne dikkat çekti. Çoğunlukla, yaklaşık yüzde 89'luk bir kesim zamanla ilişkinin içerisindeki o 'elektriğin' yavaş yavaş söndüğünü deneyimliyor.

'Bir ilişkide gerçekten önemli olan şey, ilk heyecan, çekim veya sosyal statü değil,' diye açıkladı Robbins.

'Zamanla önemli olan, partnerinizle tamamen rahat hissetmek, kendiniz olabilmek. Her zaman mükemmel görünmek veya kusurlarınızı gizlemek için baskı hissetmemeniz gerekir. Gerçekten tatmin edici bir ilişki, 'eve dönüş' gibi hissettirmelidir.'