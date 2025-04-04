Piyango kazanmak çoğu insan için bir hayal. Borçların kapanması, birkaç tatil, belki işten biraz uzaklaşıp çocuklarla daha çok zaman geçirme fikri kulağa oldukça güzel geliyor. Ancak bu durum herkes için geçerli değil, hatta insanın hayatını düzeltmek yerine altüst edebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir adam Reddit'te paylaştığı bir gönderide piyango kazandıktan sonra evliliğinin nasıl sarsıldığını anlattı. 'Keşke kazanmasaydık' diyerek isyan etti.