Piyangodan Talih Kuşu Vurduktan Sonra Evliliği Sarsılan Adamın Pek Bi' Haklı İsyanı
Piyangodan Talih Kuşu Vurduktan Sonra Evliliği Sarsılan Adamın Pek Bi' Haklı İsyanı
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AITAH/commen...
Piyango kazanmak çoğu insan için bir hayal. Borçların kapanması, birkaç tatil, belki işten biraz uzaklaşıp çocuklarla daha çok zaman geçirme fikri kulağa oldukça güzel geliyor. Ancak bu durum herkes için geçerli değil, hatta insanın hayatını düzeltmek yerine altüst edebiliyor.
Geçtiğimiz günlerde bir adam Reddit'te paylaştığı bir gönderide piyango kazandıktan sonra evliliğinin nasıl sarsıldığını anlattı. 'Keşke kazanmasaydık' diyerek isyan etti.
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Birçoğumuzun hayalidir... Şöyle bir gün piyangodan büyük ikramiye vuracak, borçlar bitecek, biraz tatil yapılacak, hatta belki iş bile bırakılacak.
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Ama işte tam da o anda işler tersine dönmüş. Karısı bir anda işi bırakacağını, artık çalışmak zorunda olmadığını söylemiş.
Karısı işi bırakma konusunda kararlı. Adam ise bu tavra anlam veremediğini söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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