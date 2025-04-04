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Piyangodan Talih Kuşu Vurduktan Sonra Evliliği Sarsılan Adamın Pek Bi' Haklı İsyanı

Piyangodan Talih Kuşu Vurduktan Sonra Evliliği Sarsılan Adamın Pek Bi' Haklı İsyanı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.04.2025 - 20:14

Piyango kazanmak çoğu insan için bir hayal. Borçların kapanması, birkaç tatil, belki işten biraz uzaklaşıp çocuklarla daha çok zaman geçirme fikri kulağa oldukça güzel geliyor. Ancak bu durum herkes için geçerli değil, hatta insanın hayatını düzeltmek yerine altüst edebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir adam Reddit'te paylaştığı bir gönderide piyango kazandıktan sonra evliliğinin nasıl sarsıldığını anlattı. 'Keşke kazanmasaydık' diyerek isyan etti.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AITAH/commen...
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Birçoğumuzun hayalidir... Şöyle bir gün piyangodan büyük ikramiye vuracak, borçlar bitecek, biraz tatil yapılacak, hatta belki iş bile bırakılacak.

Birçoğumuzun hayalidir... Şöyle bir gün piyangodan büyük ikramiye vuracak, borçlar bitecek, biraz tatil yapılacak, hatta belki iş bile bırakılacak.

Ama bazen o talih kuşu gelince, beraberinde sadece parayı değil, tatsız sürprizleri de getirebiliyor.

Reddit'te yaşadığı durumu tüm açıklığıyla anlatan bir adam, eşinin beklenmedik tepkisiyle yıkıldığını anlattı. Birlikte yaşamalarına ve birlikte oynadıkları piyangoyu kazanmalarına rağmen karısı kazandığı parayı paylaşmak istemiyormuş.

'İkramiye devasa değildi ama büyük borcumuz olan ev kredimizi kapatmaya ve biraz da tatil yapmaya yetecek kadar vardı' diyen adam, bu parayla birlikte hayal ettikleri hayata kavuşacaklarını düşünmüş. Hatta ikisi de daha az çalışıp çocuklarıyla daha çok vakit geçirme hayali kurmuş.

Ama işte tam da o anda işler tersine dönmüş. Karısı bir anda işi bırakacağını, artık çalışmak zorunda olmadığını söylemiş.

Ama işte tam da o anda işler tersine dönmüş. Karısı bir anda işi bırakacağını, artık çalışmak zorunda olmadığını söylemiş.

Adam bu duruma önce şaşırmış, sonra da üzülmüş. Çünkü karısı paranın sadece kendisine ait olduğunu iddia etmeye başlamış: 'Bu benim aldığım bilet, karar da bana ait.'

Halbuki evlendiklerinden beri sadece tek bir bilet alıyorlarmış. Adam, eşine biraz daha 'ılımlı' bir yol önerdiğini, örneğin ara sıra ücretsiz izin alarak dinlenmesini söylediğini ama bunun üzerine 'paragöz' olmakla suçlandığını anlatıyor.

Karısı işi bırakma konusunda kararlı. Adam ise bu tavra anlam veremediğini söylüyor.

Karısı işi bırakma konusunda kararlı. Adam ise bu tavra anlam veremediğini söylüyor.

'Sanki eşim gitmiş, yerine başka biri gelmiş gibi hissediyorum. Keşke kazanmasaydık da böyle olmasaydı.'

Son noktada ise işler iyice ciddileşmiş. Adam, eğer karısı parayı paylaşmayacaksa boşanmayı düşündüğünü, evin ortak olduğu için zaten parasının yarısını alabileceğini söylüyor.

Siz bu durumda ne yapardınız? Haydi yorumlara!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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