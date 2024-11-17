Ayrılık Çanları mı Çalıyor? Sussex Düşesi Meghan Markle Los Angeles'taki Partide Yalnız Görüntülendi
Ayrılık Çanları mı Çalıyor? Sussex Düşesi Meghan Markle Los Angeles'taki Partide Yalnız Görüntülendi
İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Harry ve eski oyuncu Meghan Markle 2018 yılında dünya evine girmişti. O günden beri çeşitli olaylar ve anlaşmazlıklarla isimlerini sık sık duyuyoruz. Nitekim, Kraliçe Elizabeth'in hayatta olduğu dönemlerde Meghan'ı pek sevmediği de konuşulanlar arasındaydı belki hatırlarsınız. Tüm bunların ardından kraliyet ailesiyle yolarını ayıran çiftin evliliği ise güncelde ayrılık dedikodularıyla gündeme gelmeye başladı. Bunun üzerine Meghan Markle bir eğlencede yalnız başına eğlenirken görüntülendi.
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İngiliz Kraliyet ailesinin prenslerinden biri olan Harry, eski oyuncu Meghan Markle ile 2018 yılında dünyaevine girdi.
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Sussex Dükü ve Düşesi'nin ise evlendikleri ilk günden beri başları sorunlardan kurtulmuyordu. Öyle ki, Kraliçe Elizabeth'in Markle'ı 'ten rengi' ve oyuncu geçmişi yüzünden pek de istemediği ve aralarının açık olduğu iddia edilmişti o dönemlerde.
Ardından eltisi Galler Prensesi Catherine ile de aralarının açık olduğu ve birbirlerinden haz etmedikleri dedikoduları da kulislerde konuşulur olmuştu.
Tüm bu dedikoduların ardından Prens Herry ve Meghan Markle İngiliz Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakmaya karar verdiklerini açıkladı. Daha sonrasında İngiliz basının kendisine çifte standart uyguladığını düşünen Markle, intiharı düşündüğünü bile açıklayarak kamuoyunu şoka uğratmıştı.
Gelgelelim, bizler Saray'dan ayrıldıklarından beri yüzleri gülüyor ve mutlu mesut çekirdek aileleriyle yaşıyorlardır diye düşünürlerken Meghan Markle ve Harry aşkının bitiyor olduğuna dair dedikodular basında yayılmaya başladı. Hatta New York Post gazetesi kısa süre önce bu konudaki haberinde Harry için "pişmanlıklar prensi" ifadesini kullanmıştı.
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Meghan, ekim ayında bir davete kırmızı ve iddialı elbisesiyle katılarak ''Şov dünyasına geri mi dönüyor?'' sorularını akıllara getirmişti.👇
Meghan Markle, geçtiğimiz gece Los Angeles’ta arkadaşlarıyla birlikte önce bir lansmana sonra da dans partisine katılırken işte böyle görüntülendi👇
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