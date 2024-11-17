Ayrılık Çanları mı Çalıyor? Sussex Düşesi Meghan Markle Los Angeles'taki Partide Yalnız Görüntülendi

İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Harry ve eski oyuncu Meghan Markle 2018 yılında dünya evine girmişti. O günden beri çeşitli olaylar ve anlaşmazlıklarla isimlerini sık sık duyuyoruz. Nitekim, Kraliçe Elizabeth'in hayatta olduğu dönemlerde Meghan'ı pek sevmediği de konuşulanlar arasındaydı belki hatırlarsınız. Tüm bunların ardından kraliyet ailesiyle yolarını ayıran çiftin evliliği ise güncelde ayrılık dedikodularıyla gündeme gelmeye başladı. Bunun üzerine Meghan Markle bir eğlencede yalnız başına eğlenirken görüntülendi.