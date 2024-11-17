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Eski Eşe Fena Gönderme: Nilgün Belgün ve Oya Başar'ın Arasında Geçen 'Aldatma' Diyaloğu Gündem Oldu!

Eski Eşe Fena Gönderme: Nilgün Belgün ve Oya Başar'ın Arasında Geçen 'Aldatma' Diyaloğu Gündem Oldu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 20:27

Nilgün Belgün, 70'li yıllarda tiyatro ile oyunculuk kariyerinin başlangıcını yapan ve o günlerden günümüze birçok projede yer almış usta bir isimdir. Yabancı Damat, Benim Annem Bir Melek ve Akasya Durağı gibi pek çok yapımda rol alan Belgün, günümüzde ise bir YouTube programının sunuculuğunu yapmaktadır. Farklı konuklar ağırlayıp onlarla sohbet eden Nilgün Belgün bu programında usta oyuncularımızdan Oya Başar ile bir araya geldi. Başar ile Belgün'ün arasında geçen samimi bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.

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70'li yıllarda tiyatro sahnesinin tozunu yutarak oyunculuk kariyerine başlayan Nilgün Belgün'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi Akasya Durağı ve Yabancı Damat gibi bir dönemler epey popüler olan dizilerde de rol almıştı.

70'li yıllarda tiyatro sahnesinin tozunu yutarak oyunculuk kariyerine başlayan Nilgün Belgün'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi Akasya Durağı ve Yabancı Damat gibi bir dönemler epey popüler olan dizilerde de rol almıştı.

Belki biliyorsunuzdur, kendisi oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla ve yaptığı evliliklerle de gündeme gelmişti. Üç evlilik geçiren Belgün, ilk evliliğini henüz 19 yaşındayken, tiyatrocu Abdullah Şahin ile yapmıştı. Kısa süre sonra da kızları Oylum Şahin'i kucaklarına alan çift, anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Belki biliyorsunuzdur, kendisi oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla ve yaptığı evliliklerle de gündeme gelmişti. Üç evlilik geçiren Belgün, ilk evliliğini henüz 19 yaşındayken, tiyatrocu Abdullah Şahin ile yapmıştı. Kısa süre sonra da kızları Oylum Şahin'i kucaklarına alan çift, anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Sonrasında ise İlhan Gencer'le hayatını birleştiren Belgün'ün, Merve Gencer adında bir kızı daha dünyaya gelmişti.

Sonrasında ise İlhan Gencer'le hayatını birleştiren Belgün'ün, Merve Gencer adında bir kızı daha dünyaya gelmişti.

Ünlü ismin üçüncü eşi ise Atilla Demircioğlu'ydu. Hatta 2024'ün ilk aylarında bir geçmişe dönüş pozu olarak 90'lı yıllarda çekildikleri bir görseli de Instagram'ında yayınlamıştı Nilgün Belgün👇

Ünlü ismin üçüncü eşi ise Atilla Demircioğlu'ydu. Hatta 2024'ün ilk aylarında bir geçmişe dönüş pozu olarak 90'lı yıllarda çekildikleri bir görseli de Instagram'ında yayınlamıştı Nilgün Belgün👇

Belgün, ''Güzel yaşadık bu İstanbul'u'' notunu düşmüştü bu paylaşımına...

Belgün, geçtiğimiz günlerde YouTube programına yakın arkadaşı usta oyuncu Oya Başar'ı konuk aldı. İki yakın arkadaş bir araya gelince olanlar oldu ve Oya Başar'ın ''Ben senin bir tek kocan Atilla'nın müziklerini çok severdim!'' demesi üzerine konu eski aşklardan açılıverdi.

Belgün, geçtiğimiz günlerde YouTube programına yakın arkadaşı usta oyuncu Oya Başar'ı konuk aldı. İki yakın arkadaş bir araya gelince olanlar oldu ve Oya Başar'ın ''Ben senin bir tek kocan Atilla'nın müziklerini çok severdim!'' demesi üzerine konu eski aşklardan açılıverdi.
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Ardından, Nilgün Belgün'den gelen beklenmedik gönderme programa damgasını vurdu. ''Atilla aldatmasaydı iyiyidi!'' demesinin ardından Oya Başar da ne diyeceğini bilemeyerek arkadaşını onayladı.

Ardından, Nilgün Belgün'den gelen beklenmedik gönderme programa damgasını vurdu. ''Atilla aldatmasaydı iyiyidi!'' demesinin ardından Oya Başar da ne diyeceğini bilemeyerek arkadaşını onayladı.

Nilgün Belgün ve Oya Başar'ın arasında geçen kahve sohbeti tadındaki o diyaloğu merak edenler için👇

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