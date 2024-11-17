Eski Eşe Fena Gönderme: Nilgün Belgün ve Oya Başar'ın Arasında Geçen 'Aldatma' Diyaloğu Gündem Oldu!

Nilgün Belgün, 70'li yıllarda tiyatro ile oyunculuk kariyerinin başlangıcını yapan ve o günlerden günümüze birçok projede yer almış usta bir isimdir. Yabancı Damat, Benim Annem Bir Melek ve Akasya Durağı gibi pek çok yapımda rol alan Belgün, günümüzde ise bir YouTube programının sunuculuğunu yapmaktadır. Farklı konuklar ağırlayıp onlarla sohbet eden Nilgün Belgün bu programında usta oyuncularımızdan Oya Başar ile bir araya geldi. Başar ile Belgün'ün arasında geçen samimi bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.