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Anne Olmak İçin Gün Sayan Neslihan Atagül Hamileliğin 24. Haftasından Kareleri Paylaştı!

Anne Olmak İçin Gün Sayan Neslihan Atagül Hamileliğin 24. Haftasından Kareleri Paylaştı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 23:12

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ülkemizin en çok konuşulan ünlü çiftlerinden. Her açıklamaları, rol aldıkları her dizi ve her paylaşımı olay olan çift, 2016 senesinde dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin evliliği sık sık ayrılık haberlerinin hedefi olsa da bu iddialar hiçbir zaman gerçek olmadı hatta bir süre önce aldığımız haberle ikilinin bir bebek beklediğini öğrendik. Anne olmaya sayılı ayları kalan Neslihan Atagül, yeni bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Atagül'ün neşeli paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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En son 'Sefirin Kızı' dizisinde ağızları açık bırakan, gerçekçi oyunculuğuyla gündem olan oyuncu Neslihan Atagül ve 'Muhteşem Yüzyıl', 'Fatih Harbiye' gibi popüler yapımlarda rol almış yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu'yu tanıyorsunuzdur.

En son 'Sefirin Kızı' dizisinde ağızları açık bırakan, gerçekçi oyunculuğuyla gündem olan oyuncu Neslihan Atagül ve 'Muhteşem Yüzyıl', 'Fatih Harbiye' gibi popüler yapımlarda rol almış yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu'yu tanıyorsunuzdur.

Ünlü çift, 'Fatih Harbiye' dizisinin setinde tanışmış ve ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. O günden beri çiftin ne zaman bir bebek sahibi olacağı büyük bir merak konusuydu.

Ünlü çift, 'Fatih Harbiye' dizisinin setinde tanışmış ve ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. O günden beri çiftin ne zaman bir bebek sahibi olacağı büyük bir merak konusuydu.

Bu temmuz ayında önce hamilelik iddiaları ortaya atılmıştı. Sonrasında Atagül, iddiaları doğrulamak adına hamilelik göbüşünü tuttuğu bir kareyi ''Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz'' notunu düşerek paylaşmıştı.👇

Bu temmuz ayında önce hamilelik iddiaları ortaya atılmıştı. Sonrasında Atagül, iddiaları doğrulamak adına hamilelik göbüşünü tuttuğu bir kareyi ''Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz'' notunu düşerek paylaşmıştı.👇

Güzel oyuncu şimdilerde hamileliğinin altıncı ayına geldi ve annelik heyecanın iyice bastırmaya başladığı bu dönemlerine ait pozlarını sosyal medyasında ardı ardına paylaştı👇

Güzel oyuncu şimdilerde hamileliğinin altıncı ayına geldi ve annelik heyecanın iyice bastırmaya başladığı bu dönemlerine ait pozlarını sosyal medyasında ardı ardına paylaştı👇

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Neslihan Atagül'ün parlayan cildi ve neşeli halleri de oldukça dikkat çekti.👇

Neslihan Atagül'ün parlayan cildi ve neşeli halleri de oldukça dikkat çekti.👇

Ünlü oyuncunun havuzda eğlendiği anlar ise bu şekildeydi👇

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