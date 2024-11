Anne Olmak İçin Gün Sayan Neslihan Atagül Hamileliğin 24. Haftasından Kareleri Paylaştı!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ülkemizin en çok konuşulan ünlü çiftlerinden. Her açıklamaları, rol aldıkları her dizi ve her paylaşımı olay olan çift, 2016 senesinde dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin evliliği sık sık ayrılık haberlerinin hedefi olsa da bu iddialar hiçbir zaman gerçek olmadı hatta bir süre önce aldığımız haberle ikilinin bir bebek beklediğini öğrendik. Anne olmaya sayılı ayları kalan Neslihan Atagül, yeni bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Atagül'ün neşeli paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.