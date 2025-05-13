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Ayrılık Sinyali mi? Marko Guduric'ten Tarık Biberovic'in Geleceğine Dair Açıklama

Ayrılık Sinyali mi? Marko Guduric'ten Tarık Biberovic'in Geleceğine Dair Açıklama

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.05.2025 - 20:53

Fenerbahçe Beko'nun başarılı isimlerinden Marko Guduric, bu sezon Euroleague'de sergilediği performansla bambaşka bir seviyeye çıkan Tarık Biberovic'in geleceği hakkında konuştu. Sırp yıldız, Tarık'ın takımdan ayrılma ihtimalinin olduğunu paylaştı.

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Tarihinde yedinci kez Euroleague'de Final Four bileti alan Fenerbahçe Beko, medya günü düzenledi

Tarihinde yedinci kez Euroleague'de Final Four bileti alan Fenerbahçe Beko, medya günü düzenledi

Sarı-lacivertli temsilcimizde Guduric, Nigel ve Baldwin basının sorularını yanıtladı.

Guduric, Tarık Biberovic'in geleceği hakkında açıklamada bulundu

Guduric, Tarık Biberovic'in geleceği hakkında açıklamada bulundu

Tecrübeli basketbolcu, bu sezon kritik anlarda sorumluluk alan ve taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Tarık'ın NBA'e gidebilecek olmasına değindi.

"İyi bir fırsat çıkarsa gidebileceğini konuştuk" dedi 👇

"İyi bir fırsat çıkarsa gidebileceğini konuştuk" dedi 👇

'Fenerbahçe olarak tabii ki tutmak istiyoruz. Ama her basketbol oynayan sporcu gibi hedef her zaman NBA oluyor. Hayatlarında bir kere gitmek istiyorlar. 

İyi bir fırsat çıkarsa gidebileceğini konuştuk. Daha sonra tekrar Türkiye'ye ve takımı Fenerbahçe'ye dönebilir. Onun ve ailesinin kararı. Fenerbahçe ve kulüp olarak tabii ki onu burada tutmak isteriz.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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