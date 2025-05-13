Ayrılık Sinyali mi? Marko Guduric'ten Tarık Biberovic'in Geleceğine Dair Açıklama

'Fenerbahçe olarak tabii ki tutmak istiyoruz. Ama her basketbol oynayan sporcu gibi hedef her zaman NBA oluyor. Hayatlarında bir kere gitmek istiyorlar.

İyi bir fırsat çıkarsa gidebileceğini konuştuk. Daha sonra tekrar Türkiye'ye ve takımı Fenerbahçe'ye dönebilir. Onun ve ailesinin kararı. Fenerbahçe ve kulüp olarak tabii ki onu burada tutmak isteriz.'