Ayrılık Sinyali mi? Marko Guduric'ten Tarık Biberovic'in Geleceğine Dair Açıklama
Fenerbahçe Beko'nun başarılı isimlerinden Marko Guduric, bu sezon Euroleague'de sergilediği performansla bambaşka bir seviyeye çıkan Tarık Biberovic'in geleceği hakkında konuştu. Sırp yıldız, Tarık'ın takımdan ayrılma ihtimalinin olduğunu paylaştı.
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Tarihinde yedinci kez Euroleague'de Final Four bileti alan Fenerbahçe Beko, medya günü düzenledi
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Guduric, Tarık Biberovic'in geleceği hakkında açıklamada bulundu
"İyi bir fırsat çıkarsa gidebileceğini konuştuk" dedi 👇
Sözleri sosyal medyada beğeni topladı 👇
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