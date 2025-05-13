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Sezon Bitmeden Yola Koyuldu: Galatasaray'ın Yıldızından Taşınma Kararı

Sezon Bitmeden Yola Koyuldu: Galatasaray'ın Yıldızından Taşınma Kararı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.05.2025 - 18:54

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla noktalamaya çok yakın olan Galatasaray'da gözler bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularda. Sarı-kırmızılı taraftarlar, gelecek sezon kadrolarında hangi isimlerin olmayacağını tartışırken Dries Mertens'den haber geldi. (Forza Cimbom)

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2022 yazında 9 senelik Napoli kariyerini sonlandırarak Galatasaray'a imza atan Mertens, İstanbul'dan taşınma kararı aldı

2022 yazında 9 senelik Napoli kariyerini sonlandırarak Galatasaray'a imza atan Mertens, İstanbul'dan taşınma kararı aldı

38 yaşındaki Belçikalı oyuncunun eski ülkesine döneceği aktarıldı.

Yıldız ismin İtalya'daki yeni evi için İstanbul'daki bir mobilyacıdan mobilya baktığı ortaya çıktı

Yıldız ismin İtalya'daki yeni evi için İstanbul'daki bir mobilyacıdan mobilya baktığı ortaya çıktı

Mobilya şirketin sahibi Eren Tüzemen, sosyal medya hesabından 'Mertens ailesi İstanbul’un konforunu yeni evine taşıdı, biz de yanındaydık. Kendilerine teşekkür ederiz.' paylaşımında bulundu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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