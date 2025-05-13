Sezon Bitmeden Yola Koyuldu: Galatasaray'ın Yıldızından Taşınma Kararı
Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla noktalamaya çok yakın olan Galatasaray'da gözler bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularda. Sarı-kırmızılı taraftarlar, gelecek sezon kadrolarında hangi isimlerin olmayacağını tartışırken Dries Mertens'den haber geldi. (Forza Cimbom)
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2022 yazında 9 senelik Napoli kariyerini sonlandırarak Galatasaray'a imza atan Mertens, İstanbul'dan taşınma kararı aldı
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Yıldız ismin İtalya'daki yeni evi için İstanbul'daki bir mobilyacıdan mobilya baktığı ortaya çıktı
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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