Sezon Bitmeden Yola Koyuldu: Galatasaray'ın Yıldızından Taşınma Kararı

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla noktalamaya çok yakın olan Galatasaray'da gözler bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularda. Sarı-kırmızılı taraftarlar, gelecek sezon kadrolarında hangi isimlerin olmayacağını tartışırken Dries Mertens'den haber geldi. (Forza Cimbom)