Galatasaray, UEFA Kupası'nı Kazanan Oyuncularını Kulübe Davet Edecek

1999 - 2000 sezonunda Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılı temsilcimiz, gruptaki son maçında Milan'ı son dakika golleriyle 3-2 mağlup ederek UEFA Kupası'nda oynama şansını elde etmişti.

Bu kupada sırasıyla Bologna, Borussia Dortmund, Real Mallorca ve Leeds United engelini aşan Cimbom, finalde Arsenal ile eşleşmişti. Kupa mücadelesinin normal ve uzatma süreleri golsüz geçilmiş, penaltı atışlarıyla şampiyon belirlenmişti.

Ergün Penbe, Hakan Şükür, Ümit Davala ve Giga Popescu vuruşlarında başarılı olmuş, Galatasaray 4-1'lik skorla kupayı müzesine götürerek Türkiye için bir ilki başarmıştı.