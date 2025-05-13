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Galatasaray, UEFA Kupası'nı Kazanan Oyuncularını Kulübe Davet Edecek

Galatasaray, UEFA Kupası'nı Kazanan Oyuncularını Kulübe Davet Edecek

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.05.2025 - 19:39

17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası'nı müzesine götürerek Türk futbol tarihinin Avrupa'daki en ciddi başarısını elde eden Galatasaray'ın, zaferin yıldönümünde bir yemek organizasyonu düzenleyeceği, yemeğe başarıda payı olan herkesin davet edileceği belirtildi.

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Galatasaray, UEFA Kupası'nın yıldönümü için kulüp efsanelerini tesise davet edecek

Galatasaray, UEFA Kupası'nın yıldönümü için kulüp efsanelerini tesise davet edecek

Gazeteci Haluk Yürekli, Youtube'da yapmış olduğu canlı yayında 'Galatasaray, Kemerburgaz'da 17 Mayıs günü UEFA Kupası yemeği organize edecek. Futbolcular, yöneticiler, profesyoneller, kupada emeği geçen herkes davet edilecek.' dedi.

Şampiyonluk nasıl gelmişti?

Şampiyonluk nasıl gelmişti?

1999 - 2000 sezonunda Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılı temsilcimiz, gruptaki son maçında Milan'ı son dakika golleriyle 3-2 mağlup ederek UEFA Kupası'nda oynama şansını elde etmişti.

Bu kupada sırasıyla Bologna, Borussia Dortmund, Real Mallorca ve Leeds United engelini aşan Cimbom, finalde Arsenal ile eşleşmişti. Kupa mücadelesinin normal ve uzatma süreleri golsüz geçilmiş, penaltı atışlarıyla şampiyon belirlenmişti.

Ergün Penbe, Hakan Şükür, Ümit Davala ve Giga Popescu vuruşlarında başarılı olmuş, Galatasaray 4-1'lik skorla kupayı müzesine götürerek Türkiye için bir ilki başarmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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