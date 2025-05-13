Galatasaray, UEFA Kupası'nı Kazanan Oyuncularını Kulübe Davet Edecek
17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası'nı müzesine götürerek Türk futbol tarihinin Avrupa'daki en ciddi başarısını elde eden Galatasaray'ın, zaferin yıldönümünde bir yemek organizasyonu düzenleyeceği, yemeğe başarıda payı olan herkesin davet edileceği belirtildi.
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Galatasaray, UEFA Kupası'nın yıldönümü için kulüp efsanelerini tesise davet edecek
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