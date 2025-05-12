Mert Hakan Hakkındaki İddiaya Fenerbahçe'den Yalanlama

Bir süredir formasından uzak olan Mert Hakan Yandaş'ın hastalığına dair ise geçtiğimiz günlerde kulüpten şu bilgi verilmişti:

'Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Acibadem Saglik Altunizade Hastanesi’nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.'