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Mert Hakan Hakkındaki İddiaya Fenerbahçe'den Yalanlama

Mert Hakan Hakkındaki İddiaya Fenerbahçe'den Yalanlama

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.05.2025 - 23:15

Fenerbahçe, hastanede tedavi gören futbolcusu Mert Hakan Yandaş'a dair yapılan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde taburcu olacağını ifade etti.

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Fenerbahçe'den Mert Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama 👇

Fenerbahçe'den Mert Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama 👇
twitter.com

'Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır. 

Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.'

İddia neydi?

İddia neydi?

'Mert Hakan Yandaş ile ilgili korkunç iddia' başlıklı haberde enfeksiyon tedavisinin uzun sürmesi gerekçe gösterilerek futbolcunun ayağını kaybetme riski olduğu belirtmişti. İlgili haber, sosyal medyada futbolseverin tepkilerine neden olmuştu.

Mert Hakan'ın hastalığına ne?

Mert Hakan'ın hastalığına ne?

Bir süredir formasından uzak olan Mert Hakan Yandaş'ın hastalığına dair ise geçtiğimiz günlerde kulüpten şu bilgi verilmişti:

'Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Acibadem Saglik Altunizade Hastanesi’nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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