Mert Hakan Hakkındaki İddiaya Fenerbahçe'den Yalanlama
Fenerbahçe, hastanede tedavi gören futbolcusu Mert Hakan Yandaş'a dair yapılan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde taburcu olacağını ifade etti.
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Fenerbahçe'den Mert Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama 👇
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