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Uzak Şehir'e Veda Eden 'Fikriye' Nursel Köse'den Ekiple Anlaşamadığı İddialarına Cevap Niteliğinde Paylaşım

Uzak Şehir'e Veda Eden 'Fikriye' Nursel Köse'den Ekiple Anlaşamadığı İddialarına Cevap Niteliğinde Paylaşım

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.05.2025 - 20:59

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'e Fikriye karakteriyle dahil olan Nursel Köse, dün akşam yayınlanan bölümle diziden ayrıldı. Birkaç bölümlük anlaşmış olmasına rağmen ünlü oyuncunun diziden ayrılması ekiple anlaşamadığı iddialarına bağlanmıştı. Ancak zaten anlaşma süresi dolan ünlü oyuncu, Instagram hesabından iddialara cevap niteliğinde paylaşım yaptı.

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Uzak Şehir'de Alya ve Cihan tam da yakınlaşmaya başlamışken ortalık fena karıştı.

Uzak Şehir'de Alya ve Cihan tam da yakınlaşmaya başlamışken ortalık fena karıştı.

Boran'ın öldürülmesine yönelik şüphelerin artmasının ardından Cihan, Ecmel ve Halis'e ulaşmak için bilerek suç işleyerek hapse girdi. Sadakat'in Fikriye ve Halis'i öğrenmesiyle birlikte de her şey arap saçına döndü. Alya'yı evden kovan Sadakat, bu kez 'hanımağa' Alya'yla karşılaştı. Üstelik konağın kapısını yakmasıyla birlikte!

Cihan hapisten çıktı, Halis hapisten çıktı ve bu kez Fikriye niyetini bozdu! Halis'i öldürmek için peşine düşen Fikriye, kızını korumak isterken kendi öldü. Nursel Köse de böylece diziye veda etmiş oldu.

Usta oyuncunun ekiple anlaşmazlık yaşadığı için diziden erken ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Usta oyuncunun ekiple anlaşmazlık yaşadığı için diziden erken ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Birkaç bölümlüğüne konuk oyuncu olarak diziye katıldığı bilinmesine rağmen Nursel Köse'nin ayrılığıyla ilgili ekiple anlaşmazlık yaşadığı iddiaları sebep gösterildi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla söylentilere de cevap vermiş oldu.

Nursel Köse, Fikriye'nin hikayesinin bu kadar olduğunu söyledi.

Nursel Köse, Fikriye'nin hikayesinin bu kadar olduğunu söyledi.

Nursel Köse veda paylaşımında, 'Hoşça kal Fiko, Senin hikayen bu kadar. Keşke daha uzun olsaydı.' ifadelerine yer verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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