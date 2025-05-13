Uzak Şehir'e Veda Eden 'Fikriye' Nursel Köse'den Ekiple Anlaşamadığı İddialarına Cevap Niteliğinde Paylaşım
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'e Fikriye karakteriyle dahil olan Nursel Köse, dün akşam yayınlanan bölümle diziden ayrıldı. Birkaç bölümlük anlaşmış olmasına rağmen ünlü oyuncunun diziden ayrılması ekiple anlaşamadığı iddialarına bağlanmıştı. Ancak zaten anlaşma süresi dolan ünlü oyuncu, Instagram hesabından iddialara cevap niteliğinde paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'de Alya ve Cihan tam da yakınlaşmaya başlamışken ortalık fena karıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Usta oyuncunun ekiple anlaşmazlık yaşadığı için diziden erken ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı.
Nursel Köse, Fikriye'nin hikayesinin bu kadar olduğunu söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın