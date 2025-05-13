Uzak Şehir'e Veda Eden 'Fikriye' Nursel Köse'den Ekiple Anlaşamadığı İddialarına Cevap Niteliğinde Paylaşım

Boran'ın öldürülmesine yönelik şüphelerin artmasının ardından Cihan, Ecmel ve Halis'e ulaşmak için bilerek suç işleyerek hapse girdi. Sadakat'in Fikriye ve Halis'i öğrenmesiyle birlikte de her şey arap saçına döndü. Alya'yı evden kovan Sadakat, bu kez 'hanımağa' Alya'yla karşılaştı. Üstelik konağın kapısını yakmasıyla birlikte!

Cihan hapisten çıktı, Halis hapisten çıktı ve bu kez Fikriye niyetini bozdu! Halis'i öldürmek için peşine düşen Fikriye, kızını korumak isterken kendi öldü. Nursel Köse de böylece diziye veda etmiş oldu.