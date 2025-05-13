Miray Daner Hudutsuz Sevda'dan Senaryo Gereği Çıkarılmıştı: Yapımcı İlk Kez Konuştu!
NOW TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda son zamanlarda Zeynep karakterine hayat veren Miray Daner'in vedasıyla çalkalanıyor. Kendi isteğiyle değil senaryo gereği diziden ayrılacağı öğrenilen Miray Daner'le birlikte tam 11 oyuncunun daha diziden ayrılacağı öğrenilmişti. Gelecek sezon farklı bir formata geçecek ve Halil İbrahim'in hikayesine odaklanacak dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, gazeteci Birsen Altuntaş'a Miray Daner'in ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda 15 Mayıs Perşembe akşamı sezon finali yapacak.
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Yapımcı Fatih Aksoy, Miray Daner'in ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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