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Miray Daner Hudutsuz Sevda'dan Senaryo Gereği Çıkarılmıştı: Yapımcı İlk Kez Konuştu!

Miray Daner Hudutsuz Sevda'dan Senaryo Gereği Çıkarılmıştı: Yapımcı İlk Kez Konuştu!

Hudutsuz Sevda
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.05.2025 - 18:01

NOW TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda son zamanlarda Zeynep karakterine hayat veren Miray Daner'in vedasıyla çalkalanıyor. Kendi isteğiyle değil senaryo gereği diziden ayrılacağı öğrenilen Miray Daner'le birlikte tam 11 oyuncunun daha diziden ayrılacağı öğrenilmişti. Gelecek sezon farklı bir formata geçecek ve Halil İbrahim'in hikayesine odaklanacak dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, gazeteci Birsen Altuntaş'a Miray Daner'in ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda 15 Mayıs Perşembe akşamı sezon finali yapacak.

NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda 15 Mayıs Perşembe akşamı sezon finali yapacak.

Sezon finalinde dizinin Zeynep'i Miray Daner diziye veda edecek. Bu kararın öğrenilmesinin ardından izleyici büyük tepki gösterse de diziden ayrılanın yalnızca o olmadığı duyulunca şaşkınlık seviyesi bir hayli artmıştı. Gelecek sezon dizinin bu sezonundan yalnızca 3 aktörün olacağı da gelen haberler arasında.

Yapımcı Fatih Aksoy, Miray Daner'in ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu.

Yapımcı Fatih Aksoy, Miray Daner'in ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Miray Daner diziden ayrılmasından hemen önce yapımcı Fatih Aksoy'la bir araya geldi. Aksoy, gazeteci Birsen Altuntaş'ın Miray Daner ayrılığıyla ilgili sorduğu soruya şöyle yanıt verdi:

“Miray çok sevdiğim bir oyuncu… Bundan sonra da mutlaka beraber proje yaparız. Hudutsuz Sevda da zaten ikinci projemizdi. Ama her şeyden önce seyircilerimiz bu hafta çok güzel bir sezon finali bölümünüz var. Onu izlesinler…”

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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