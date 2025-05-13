Miray Daner Hudutsuz Sevda'dan Senaryo Gereği Çıkarılmıştı: Yapımcı İlk Kez Konuştu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Miray Daner diziden ayrılmasından hemen önce yapımcı Fatih Aksoy'la bir araya geldi. Aksoy, gazeteci Birsen Altuntaş'ın Miray Daner ayrılığıyla ilgili sorduğu soruya şöyle yanıt verdi:

“Miray çok sevdiğim bir oyuncu… Bundan sonra da mutlaka beraber proje yaparız. Hudutsuz Sevda da zaten ikinci projemizdi. Ama her şeyden önce seyircilerimiz bu hafta çok güzel bir sezon finali bölümünüz var. Onu izlesinler…”