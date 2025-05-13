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Gökhan Yarışmacısını Kutladı: O Ses Türkiye Şampiyonu Mert Özer'den Galibiyet Sonrası İlk Paylaşım!

Gökhan Yarışmacısını Kutladı: O Ses Türkiye Şampiyonu Mert Özer'den Galibiyet Sonrası İlk Paylaşım!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.05.2025 - 16:00

Her sezon olduğu gibi bu sezon da büyük bir ilgiyle takip edilen O Ses Türkiye'nin şampiyonu Mert Özer oldu. Görme engelli aldığı galibiyetin ardından ilk kez paylaşım yaptı. Gökhan Özoğuz'da takımındaki yarışmacı Mert Özer'i kutlayan bir kare paylaştı.

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O Ses Türkiye'nin dev finalinde kıran kırana bir mücadele yaşandı. Funda Kayacık'la son ikiye kalan Mert Özer şampiyon oldu.

O Ses Türkiye'nin dev finalinde kıran kırana bir mücadele yaşandı. Funda Kayacık'la son ikiye kalan Mert Özer şampiyon oldu.

Gökhan Özoğuz, Melike Şahin, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeliğini üstlendiği yarışmanın canlı yayınlanan finalinde 16 yarışmacı şampiyon olabilmek adına büyük çaba sarf etti.  

Beyaz'ın takımındaki fenomen Funda'yla son ikiye kalan görme engelli Mert halk oylamasında en yüksek oyu alarak zirveye yerleşen isim oldu.

Gökhan Özoğuz, takımında yer alan Mert Özer'in şampiyonluğunu "Benim Şampiyonum" yazan bu kareyle kutladı.

Gökhan Özoğuz, takımında yer alan Mert Özer'in şampiyonluğunu "Benim Şampiyonum" yazan bu kareyle kutladı.

Lise öğrencisi olan başarılı yarışmacı kendisini şu sözlerle tanıtmıştı: 'Adım Mert Özer, 18 yaşındayım, lise son sınıftayım. 5-6 yaşımdan itibaren müzikle ilgileniyorum. Müzik okullarında okumaya çalıştım ama belli kaynaklardan dolayı sorun yaşadım devam edemedim. ABD'de Berkeley okulunu bursla kazandım. Küçüklüğümden beri O Sesi izliyorum. 4 Türkçe ve 2 yabancı şarkı seçmiştim. Dördünüzün dönmesinden dolayı çok şaşırdım, çok heyecanlıyım. Seçimimi spontane olarak yapmak istedim. Biliyordum seçmenin zor olacağını ama dördünüz birden dönünce iyice zor oldu. Ben çok heyecanlıyım.'

Şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Mert Özer birinci olmasının ardından ilk paylaşımlarını yaptı.

Şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Mert Özer birinci olmasının ardından ilk paylaşımlarını yaptı.

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından zafer gecesine dair kareleri paylaşan Mert, yarışmadaki rakiplerinin kutlama mesajlarını da hikayesine ekledi.

Mert Özer kendisini ilk sekize taşıyan performansını da paylaşıp hem yarışmacı arkadaşlarına hem de jüri üyelerine tek tek teşekkür etti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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