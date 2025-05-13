Gökhan Yarışmacısını Kutladı: O Ses Türkiye Şampiyonu Mert Özer'den Galibiyet Sonrası İlk Paylaşım!
Her sezon olduğu gibi bu sezon da büyük bir ilgiyle takip edilen O Ses Türkiye'nin şampiyonu Mert Özer oldu. Görme engelli aldığı galibiyetin ardından ilk kez paylaşım yaptı. Gökhan Özoğuz'da takımındaki yarışmacı Mert Özer'i kutlayan bir kare paylaştı.
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O Ses Türkiye'nin dev finalinde kıran kırana bir mücadele yaşandı. Funda Kayacık'la son ikiye kalan Mert Özer şampiyon oldu.
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Gökhan Özoğuz, takımında yer alan Mert Özer'in şampiyonluğunu "Benim Şampiyonum" yazan bu kareyle kutladı.
Şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Mert Özer birinci olmasının ardından ilk paylaşımlarını yaptı.
Mert Özer kendisini ilk sekize taşıyan performansını da paylaşıp hem yarışmacı arkadaşlarına hem de jüri üyelerine tek tek teşekkür etti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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