Müge Anlı'da Dolandırıcılık İddialarının Odağındaki 'Part Time Doktor' Mekselina'dan Şoke Eden Savunma!

'Bize influencer’lık yapsın diye işe aldık. Abisi yüzünden birkaç ay önce işine son verdik. Abisine uzman çavuş diyor ama kendisini nargileci. Kafede nargile, tütün ve şişe kayıpları yaşandığı için hırsızlık abisinin yaptığını anladık. Sonra ikisini de işten çıkardık.' diyen patron sözlerine şöyle devam etti:

'Eşime ‘Ben kanserim’ diyerek 3-5-6 bin lira aldı sürekli. Mekselina’nın sürekli burnu kanıyordu. Çalışanlarım ondan sonra tuvalete girdi, yerdeki kanı çıkaramadılar. Meğer kan değil gıda boyasıymış. Rapor gösterdi. Doktor bir arkadaşıma gösterdim. ‘Evet kanser raporu ama bunu almak hiç kolay değildir’ dedi. Ancak raporun altında hiçbir imza yok. Mekselina denen arkadaş kimisine doktorum demiş, kimisine hastayım demiş. Lise 1'den terk olduğunu kendi ağzından duyduk.

Metin Bey gibi, o yaşlarda mesleği otoparkçılık olan bir beyefendiden de aynı şekilde bunu duyduk. Mekselina bu kişiyle daha önce bir ilişki kurmuş. Adamı tehdit ederek, bu adam bunlardan kurtulmak için iyi bir para vermiş. Abisi farklı bir yaşam kurmuş. Mekselina’da adamdan aldığı bu parayla klibini çekmiş.'