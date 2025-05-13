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Müge Anlı'da Dolandırıcılık İddialarının Odağındaki 'Part Time Doktor' Mekselina'dan Şoke Eden Savunma!

Müge Anlı'da Dolandırıcılık İddialarının Odağındaki 'Part Time Doktor' Mekselina'dan Şoke Eden Savunma!

Atv Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.05.2025 - 11:44

Dün Müge Anlı'da 62 yaşındaki Metin Sağkulak'ın dolandırılma konusu işlenmeye başladı. Kendisini 'doktor' olarak tanıtan Mekselina adlı bir fenomen tarafından 4.5 milyon TL dolandırıldığını belirten Metin Bey'i ekranda gören birçok kişi yayına bağlandı. İlk kez röportaj veren Mekselina 'Dolandırdığımı kanıtlasınlar' derken, sözde doktorun eski patronu da konuştu. Bir bir gerçeklerin ortaya dökülmeye başladığı anlarda dolandırılan tek kişinin Metin Bey olmadığı da ortaya çıktı!

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3 çocuklu Metin Sağkulak, fenomen Mekselina İlkbahar tarafından milyonlarca lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya çıktı.

3 çocuklu Metin Sağkulak, fenomen Mekselina İlkbahar tarafından milyonlarca lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya çıktı.

Devre mülk almak isterken tanıştığı fenomenin kendisini doktor olarak tanıttığını belirten Sağkulak, parayı aldıktan sonra bir daha telefonlarının açılmadığını ifade etti.

Konu detaylıca işlenirken canlı yayına bağlanan Mekselina'nın biyografisinde yazdığı gibi doktor olmadığı ortaya çıktı.

Konuya dair tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Metin Sağkulak'ı ve iddiaların odağındaki 'part time doktor' Mekselina'yı ekranda görenler bir bir telefona sarıldı.

Metin Sağkulak'ı ve iddiaların odağındaki 'part time doktor' Mekselina'yı ekranda görenler bir bir telefona sarıldı.

İlk olarak Mekselina’nın eski erkek arkadaşından bahseden biri yayına bağlandı. '3 bin-5 bin gibi küçük rakamlar almış çocuktan.' diyen genç kız 'Single çıkaracağım demiş ve ailesini hep bahane etmiş, arkadaşlarıyla arası kötüymüş gibi davranmış. Tam sevgili olamamışlar, duygusal anlamda kullanmış çocuğu.' ifadelerini kullandı.

Yayına damga vuran bir diğer isim ise Mekselina'nın eski patronu oldu. İddialarıyla oldukça dikkat çeken patron, bu fenomenin 'kanserim' diyerek eşini dolandırdığını da açıkladı.

Yayına damga vuran bir diğer isim ise Mekselina'nın eski patronu oldu. İddialarıyla oldukça dikkat çeken patron, bu fenomenin 'kanserim' diyerek eşini dolandırdığını da açıkladı.

'Bize influencer’lık yapsın diye işe aldık. Abisi yüzünden birkaç ay önce işine son verdik. Abisine uzman çavuş diyor ama kendisini nargileci. Kafede nargile, tütün ve şişe kayıpları yaşandığı için hırsızlık abisinin yaptığını anladık. Sonra ikisini de işten çıkardık.' diyen patron sözlerine şöyle devam etti:

'Eşime ‘Ben kanserim’ diyerek 3-5-6 bin lira aldı sürekli. Mekselina’nın sürekli burnu kanıyordu. Çalışanlarım ondan sonra tuvalete girdi, yerdeki kanı çıkaramadılar. Meğer kan değil gıda boyasıymış. Rapor gösterdi. Doktor bir arkadaşıma gösterdim. ‘Evet kanser raporu ama bunu almak hiç kolay değildir’ dedi. Ancak raporun altında hiçbir imza yok. Mekselina denen arkadaş kimisine doktorum demiş, kimisine hastayım demiş. Lise 1'den terk olduğunu kendi ağzından duyduk.

Metin Bey gibi, o yaşlarda mesleği otoparkçılık olan bir beyefendiden de aynı şekilde bunu duyduk. Mekselina bu kişiyle daha önce bir ilişki kurmuş. Adamı tehdit ederek, bu adam bunlardan kurtulmak için iyi bir para vermiş. Abisi farklı bir yaşam kurmuş. Mekselina’da adamdan aldığı bu parayla klibini çekmiş.'

"Mekselina değil asıl büyük organizyonu yapan kişi abisi. Abisi ayarlıyor, Mekselina ağına düşürüyor. Anneleri de bunların çanağını tutuyor."

"Mekselina değil asıl büyük organizyonu yapan kişi abisi. Abisi ayarlıyor, Mekselina ağına düşürüyor. Anneleri de bunların çanağını tutuyor."

Müge Anlı ise fenomenin otoparkçıyı da 'Beni taciz ettin, ailene söyleyeceğim' diyerek tehdit ederek para aldığını açıkladı. Metin Sağkulak’ı da sürekli WhatsApp üzerinden aradığı belirtilen fenomenin 'Sen karını aldatıyorsun, ona söyleyeceğiz' diyerek tehdit ettiği ve para aldığı öne sürüldü. 

Mekselina’nın eski arkadaşı da yayına bağlanarak 'O zamanlar annelerinin görüştüğü Almancı Devlet adlı bir amcayla görüşüyorlardı. Benim çevremdeki arkadaşlarımdan da sürekli para istiyordu. Mekselina’nın annesi de dolandırıcı' dedi.Yayına bağlanan başka bir kadın ise 'Adana’da dolandırmadığı kimse kalmadı bu kızın. Dolandırdığı Ahmet adlı yaşlı bir adamın parasıyla altındaki motoru aldırdı' ifadelerini kullandı.

Canlı yayına katılması beklenen sözde doktor Mekselina da Müge Anlı'nın yayınına çıkmayıp ekibine röportaj verdi.

Canlı yayına katılması beklenen sözde doktor Mekselina da Müge Anlı'nın yayınına çıkmayıp ekibine röportaj verdi.

İlk olarak amca dediği Metin Sağkulak'la nasıl tanıştığını anlatan fenomen, Metin Bey'in ev alacağı sırada anneannesinden borç para aldığını iddia etti. '2.5 milyon lirayı ben, Metin amcaya elden getirdim. Parayı verdikten sonra ben Metin amcayı yıllarda görmedim. Yıllar sonra devre mülk için Adana'ya geldiğinde Metin amca benim numaramı alıyor ve biz konuşmaya başlıyoruz' ifadelerini kullandı. Ardından da 'Metin amca beni bir gün 'Bu borcu sana ödemek istiyorum. Ne eşim biliyor, ne çocuklarım. Bu mevzuyu bilmiyorlar, beni yakarlar' diyerek yanına çağırdı. Metin amca 20 bin - 30 bin - 100 bin aralıklarla bu borcu bana ödemeye başladı. Bir kere de benim telefonumdan girdi bankasına. Kimse yokken beni çağırdı' açıklamalarında bulunan fenomene bu paralarla ne yaptığı da soruldu. 

'Kendime çekidüzen verdim. Evimi, hayatımı değiştirdim. Bana ekstra güzel bir gelir oldu.' diyen Mekselina, Metin Bey'in eşini aldattığını ve kendisine 'Özledim' gibi mesajlar yazdığını da öne sürdü. 

Önce Nişantaşı'nda bir liseyi bitirdiğini söyleyen Mekselina '12'de okulu bıraktım, devamsızlıktan' diyerek iyice akılları karıştırırken orta okul mezunu olduğunu da kabul etti. Profilinde neden tıp okuduğu ve doktor olduğu yazdığı konusu da sorulunca 'Havalı olsun diye yazdım. Okumuyorum ben' açıklamasında bulundu. 

Sözde doktor olan fenomenin hala yalan söylemesine öfkelenen Müge Anlı bu röportajdan sonra Mekselina'nın telefonlarını açmadığını söyledi.

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Mekselina'nın açıklamalarını da buradan görebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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