Müge Anlı'da Dolandırıcılık İddialarının Odağındaki 'Part Time Doktor' Mekselina'dan Şoke Eden Savunma!
Dün Müge Anlı'da 62 yaşındaki Metin Sağkulak'ın dolandırılma konusu işlenmeye başladı. Kendisini 'doktor' olarak tanıtan Mekselina adlı bir fenomen tarafından 4.5 milyon TL dolandırıldığını belirten Metin Bey'i ekranda gören birçok kişi yayına bağlandı. İlk kez röportaj veren Mekselina 'Dolandırdığımı kanıtlasınlar' derken, sözde doktorun eski patronu da konuştu. Bir bir gerçeklerin ortaya dökülmeye başladığı anlarda dolandırılan tek kişinin Metin Bey olmadığı da ortaya çıktı!
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3 çocuklu Metin Sağkulak, fenomen Mekselina İlkbahar tarafından milyonlarca lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya çıktı.
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Metin Sağkulak'ı ve iddiaların odağındaki 'part time doktor' Mekselina'yı ekranda görenler bir bir telefona sarıldı.
Yayına damga vuran bir diğer isim ise Mekselina'nın eski patronu oldu. İddialarıyla oldukça dikkat çeken patron, bu fenomenin 'kanserim' diyerek eşini dolandırdığını da açıkladı.
"Mekselina değil asıl büyük organizyonu yapan kişi abisi. Abisi ayarlıyor, Mekselina ağına düşürüyor. Anneleri de bunların çanağını tutuyor."
Canlı yayına katılması beklenen sözde doktor Mekselina da Müge Anlı'nın yayınına çıkmayıp ekibine röportaj verdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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