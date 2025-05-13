Hande Ataizi, Unutulmaz Dizi Ruhsar'da Kendisi Yerine Düşünülen Sanatçıyı Açıkladı
1998-2001 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Ruhsar dizisi büyük ilgi görmüştü. Hande Ataizi ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı dizinin üstünden yıllar geçmesine rağmen etkisi sürüyor.
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'de yayınlanan Fenomen adlı programına konuk oldu. Ataizi, kendisi yerine düşünülen ünlü ismi açıkladı.
Kaynak: Kafa TV
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"Ruhuna sağlık Ruhsarcığım ölmemiş..." Bu repliği hepimiz hatırlıyoruz, öyle değil mi?
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Dizinin Ruhsar'ı Hande Ataizi, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına konuk olarak diziyle ilgili soruları yanıtladı.
Ruhsar karakteri için düşünülen isim şarkılarıyla hepimizi mest eden, unutulmaz eserlere imza atan Sezen Aksu'ymuş.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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