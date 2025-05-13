onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hande Ataizi, Unutulmaz Dizi Ruhsar'da Kendisi Yerine Düşünülen Sanatçıyı Açıkladı

Hande Ataizi, Unutulmaz Dizi Ruhsar'da Kendisi Yerine Düşünülen Sanatçıyı Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.05.2025 - 18:52

1998-2001 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Ruhsar dizisi büyük ilgi görmüştü. Hande Ataizi ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı dizinin üstünden yıllar geçmesine rağmen etkisi sürüyor.

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'de yayınlanan Fenomen adlı programına konuk oldu. Ataizi, kendisi yerine düşünülen ünlü ismi açıkladı.

Kaynak: Kafa TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Ruhuna sağlık Ruhsarcığım ölmemiş..." Bu repliği hepimiz hatırlıyoruz, öyle değil mi?

"Ruhuna sağlık Ruhsarcığım ölmemiş..." Bu repliği hepimiz hatırlıyoruz, öyle değil mi?

1998-2001 yılları arasında yayınlanan Ruhsar dizisi farklı konusuyla unutulmazlar arasında yer almayı başardı. Yağmurlu hava denince Ruhsar gelecekmiş gibi hissettiğimiz günler çok geride kalsa da Ruhsar editleri diziyi unutturmamaya devam ediyor. Hande Ataizi ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı dizi bu sayede bugün bile gündem olmayı sürdürüyor.

Dizinin Ruhsar'ı Hande Ataizi, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına konuk olarak diziyle ilgili soruları yanıtladı.

Dizinin Ruhsar'ı Hande Ataizi, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına konuk olarak diziyle ilgili soruları yanıtladı.

Sanki dün yayınlanmış gibi anılarımızın canlanmasına yadım eden bu program sayesinde diziyle ilgili bilinmeyenleri de öğrenmiş olduk. Örneğin, Ruhsar karakteri için Hande Ataizi'den önce kimin düşünüldüğünü biliyor muydunuz? Bahsi geçen kişi bir oyuncu değil, usta bir sanatçıymış!

Ruhsar karakteri için düşünülen isim şarkılarıyla hepimizi mest eden, unutulmaz eserlere imza atan Sezen Aksu'ymuş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın