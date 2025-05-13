onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem ve 'Arif'i Ümit Erdim Yıllar Sonra Buluştu!

Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem ve 'Arif'i Ümit Erdim Yıllar Sonra Buluştu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.05.2025 - 18:29

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve günümüzde hala çok sevilen dizilerden biri hiç şüphesiz ki Hayat Bilgisi'dir. Usta kadrosu ve sıcacık hikayesiyle unutulmaz olan dizi ara ara gündeme geliyor. Hayat Bilgisi'ni bu kez gündeme getirense dizide 'Barbie Gamze'yi canlandıran İpek Erdem ile 'Var Mısın Arif'i oynayan Ümit Erdim'in yıllar sonra bir araya gelmesi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizi Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizi Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Hem güldüren hem de anlamlı dersler veren konusu hem de birbirinden eğlenceli karakterlere hayat veren oyuncu kadrosuyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan dizi hepimizin hafızalarına kazındı. Başrollerinde  Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu ve Kerem Kupacı isimlerin yer aldığı keyifli dizi pek çoğumuza da okul arkadaşlarını ayrı bir sevdirdi. 

Birçok ikonik karakter ve replikse hala sosyal medyamızın trendleri arasında yer alıyor.

Öte yandan dizide birlikte rol alan oyuncuların yıllar sonra bir araya gelmeleri hepimize nostalji havası yaşatıyor.

Öte yandan dizide birlikte rol alan oyuncuların yıllar sonra bir araya gelmeleri hepimize nostalji havası yaşatıyor.

Dizide 'Var Mısın Arif' karakterine hayat veren Ümit Erdim ile 'Barbie Gamze'yi canlandıran İpek Erdem yıllar sonra buluşarak bu keyifli hissi yeniden bizlere yaşattı. Katıldığı bir etkinlikle yıllar önceki rol arkadaşıyla denk gelen Erdem, o anı ölümsüzleştirip 'Bakın kimi buldum?' notuyla hesabından paylaştı.

İpek Erdem bir de Ümit Erdim ve Kavak Yelleri'yle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci'yle birlikte verdiği pozu paylaştı.

İpek Erdem bir de Ümit Erdim ve Kavak Yelleri'yle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci'yle birlikte verdiği pozu paylaştı.

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Ümit Erdim ise Erdem'in paylaşımını hikayesine ekleyip 'İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 2003' notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın