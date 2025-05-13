Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem ve 'Arif'i Ümit Erdim Yıllar Sonra Buluştu!

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve günümüzde hala çok sevilen dizilerden biri hiç şüphesiz ki Hayat Bilgisi'dir. Usta kadrosu ve sıcacık hikayesiyle unutulmaz olan dizi ara ara gündeme geliyor. Hayat Bilgisi'ni bu kez gündeme getirense dizide 'Barbie Gamze'yi canlandıran İpek Erdem ile 'Var Mısın Arif'i oynayan Ümit Erdim'in yıllar sonra bir araya gelmesi oldu.