Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem ve 'Arif'i Ümit Erdim Yıllar Sonra Buluştu!
Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve günümüzde hala çok sevilen dizilerden biri hiç şüphesiz ki Hayat Bilgisi'dir. Usta kadrosu ve sıcacık hikayesiyle unutulmaz olan dizi ara ara gündeme geliyor. Hayat Bilgisi'ni bu kez gündeme getirense dizide 'Barbie Gamze'yi canlandıran İpek Erdem ile 'Var Mısın Arif'i oynayan Ümit Erdim'in yıllar sonra bir araya gelmesi oldu.
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2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizi Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
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Öte yandan dizide birlikte rol alan oyuncuların yıllar sonra bir araya gelmeleri hepimize nostalji havası yaşatıyor.
İpek Erdem bir de Ümit Erdim ve Kavak Yelleri'yle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci'yle birlikte verdiği pozu paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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