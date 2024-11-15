Bunlar Daha İyi Günlerimizmiş! Yalan Makinesine Bağlanan Yusuf Güney Uzaylılarla Tanıştığını İddia Etti!

Son yıllarda akıllara durgunluk veren mistik açıklamaları ve astral seyahat söylemleri ilen gündeme gelen Yusuf Güney'in adını daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Aslen şarkıcı olan Yusuf Güney'i aşk dolu şarkıları ve Rafet el Roman ile birlikte seslendirdiği 'Aşka İnat' isimli parçayla ilk kez tanımıştık. Kendisi şimdilerde müzikal kariyerinden ziyade katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeyi tercih ediyor. Ünlü isim, Orkun Işıtmak'ın Youtube programına katılıp yalan makinesine bağlandı. Yalan makinesinin Güney'in verdiği cevapları doğrulaması gündem oldu.