Bunlar Daha İyi Günlerimizmiş! Yalan Makinesine Bağlanan Yusuf Güney Uzaylılarla Tanıştığını İddia Etti!
Bunlar Daha İyi Günlerimizmiş! Yalan Makinesine Bağlanan Yusuf Güney Uzaylılarla Tanıştığını İddia Etti!
Son yıllarda akıllara durgunluk veren mistik açıklamaları ve astral seyahat söylemleri ilen gündeme gelen Yusuf Güney'in adını daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Aslen şarkıcı olan Yusuf Güney'i aşk dolu şarkıları ve Rafet el Roman ile birlikte seslendirdiği 'Aşka İnat' isimli parçayla ilk kez tanımıştık. Kendisi şimdilerde müzikal kariyerinden ziyade katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeyi tercih ediyor. Ünlü isim, Orkun Işıtmak'ın Youtube programına katılıp yalan makinesine bağlandı. Yalan makinesinin Güney'in verdiği cevapları doğrulaması gündem oldu.
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'Heder Oldum Aşkına' ve 'Unut Onu Kalbim' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuş şarkıcı Yusuf Güney'i illaki tanıyorsunuzdur.
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Kendisi son zamanlarda astral seyahat deneyimlerini anlattığı açıklamaları ve pandemi, deprem gibi kitleleri ilgilendiren olayları önceden gördüğünü iddia ettiği söylemleriyle epey konuşuluyordu. Belki hatırlarsınız, ünlü şarkıcı en son ''sivrisineklere dikkat edin!'' uyarısıyla bizleri bir kez daha beyaz duvarlara boş boş baktırtmıştı.
Güney, Orkun Işıtmak'ın programına konuk oldu. Format gereği yalan makinesine bağlanan ünlü isim kendisine yöneltilen soruları sakinlikle cevaplandırdı.
Uzaylılarla tanıştığını ve geleceği gördüğünü açıklayan şarkıcının cevapları makinenin de onayından geçti. Yusuf Güney, tüm deneyimlerini daha açık bir şekilde anlatmak istediğini ama bunu yapamayacağını belirterek ''Kaldıramazlar!'' dedi.
Yusuf Güney'in yalan makinesine bağlandığı ve soruları cevaplandırdığı anları merak edenler için👇
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