Çiftlik Hayatının En Mutlu Günlerini Yaşayan İlker Ayrık'ın Kalplerimizi Yumuşacık Yapan 'Dede'lik Paylaşımı
Çiftlik Hayatının En Mutlu Günlerini Yaşayan İlker Ayrık'ın Kalplerimizi Yumuşacık Yapan 'Dede'lik Paylaşımı
Yıllarca ''Ben Bilmem Eşim Bilir'' programı ve neşeli sunuculuğuyla tanınan İlker Ayrık, birçok televizyon dizisi ve sinema filminde de yer almıştı. 2009 yılında Sanem Ayrık ile evlenmiş ve bu evlilikten oğulları Ferit ve Ömer dünyaya gelmişti. Ünlü oyuncu çekirdek aile saadetini son yıllarda yerleştiği çiftliğinde devam ettiriyor. Çiftçilik ve restorancılıkla uğraşan Ayrık, Beykoz'da bulunan 17 dönümlük arazi üzerine kurduğu çiftliğinden bugün yaptığı paylaşımla takipçilerinin kalbini yumuşacık yapmayı başardı. Ünlü isim hayata gözlerini açan minik kuzularını ''Dede oldum'' notuyla paylaştı.
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İlker Ayrık, ‘Seksenler’, ‘Geniş Aile’, ‘Yedi Numara’ gibi pek çok televizyon dizisinde rol almış ve aynı zamanda 'Ben Bilmem Eşim Bilir' isimli programın sunuculuğunu uzun yıllar yapmasıyla tanınmış bir isim.
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Neşeli, sempatik ve hayat dolu hallerini görmeye alışık olduğumuz başarılı isim, bir süredir Rita Çiftlik ismini verdiği Beykoz'da bulunan 17 dönümlük arazisinde çiftlik hayatı yaşıyor.
Bir süredir herhangi bir projede rol almayan İlker Ayrık, vaktinin çoğunu çiftlikte geçiriyor hatta kendi sebze ve meyvelerini burada yetiştiriyor.
Sevilen oyuncu bugün çiftliğinden yaptığı bir paylaşımla takipçilerini gülümsetmeyi başardı. Ayrık, kucağındaki minik kuzularla “Dede oldum. Ama bu dedelik başka dedelik” notunu düştüğü bir paylaşım yaptı👇
Ünlü oyuncu hislerini "Yeni üyeler hayata gözlerini açtılar, aramıza hoş geldiler. Çiftçiliğe başladığımdan beri yaşadığım en güler yüzlü duygulardan birini yaşıyorum. Çok acayip. Sürekli tebessüm ettiriyor. Annenin durumu da gayet iyi, sağlıklı. Eve götüreceğim galiba" diyerek ifade etti.
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