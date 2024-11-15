Çiftlik Hayatının En Mutlu Günlerini Yaşayan İlker Ayrık'ın Kalplerimizi Yumuşacık Yapan 'Dede'lik Paylaşımı

Yıllarca ''Ben Bilmem Eşim Bilir'' programı ve neşeli sunuculuğuyla tanınan İlker Ayrık, birçok televizyon dizisi ve sinema filminde de yer almıştı. 2009 yılında Sanem Ayrık ile evlenmiş ve bu evlilikten oğulları Ferit ve Ömer dünyaya gelmişti. Ünlü oyuncu çekirdek aile saadetini son yıllarda yerleştiği çiftliğinde devam ettiriyor. Çiftçilik ve restorancılıkla uğraşan Ayrık, Beykoz'da bulunan 17 dönümlük arazi üzerine kurduğu çiftliğinden bugün yaptığı paylaşımla takipçilerinin kalbini yumuşacık yapmayı başardı. Ünlü isim hayata gözlerini açan minik kuzularını ''Dede oldum'' notuyla paylaştı.