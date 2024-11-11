Barış Arduç Katıldığı Ödül Töreninde Samimi Açıklamalarda Bulundu: ''Tek Görevim Evime Babalık Yapmak!''

Birlikte ''Deliha'' filminde rol almalarının ardından arkadaşlıkları aşka dönen ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Aşklarına imrenerek baktığımız çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Mutlu aile tablolarını bir bebekle taçlandırmalarının ardından Özay ve Arduç çiftine kariyer planlarının ne yönde seyir edeceği en sık sorulan sorulardan biri haline gelmişti. Bu akşam gerçekleşen bir davete katılan Barış Arduç, kendisine yöneltilen ''yeni proje'' sorularını içtenlikle yanıtladı. Arduç'un çizdiği ''ideal eş ve baba'' tutumu sosyal medyada büyük beğeni topladı.