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Barış Arduç Katıldığı Ödül Töreninde Samimi Açıklamalarda Bulundu: ''Tek Görevim Evime Babalık Yapmak!''

Barış Arduç Katıldığı Ödül Töreninde Samimi Açıklamalarda Bulundu: ''Tek Görevim Evime Babalık Yapmak!''

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 00:49

Birlikte ''Deliha'' filminde rol almalarının ardından arkadaşlıkları aşka dönen ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Aşklarına imrenerek baktığımız çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Mutlu aile tablolarını bir bebekle taçlandırmalarının ardından Özay ve Arduç çiftine kariyer planlarının ne yönde seyir edeceği en sık sorulan sorulardan biri haline gelmişti. Bu akşam gerçekleşen bir davete katılan Barış Arduç, kendisine yöneltilen ''yeni proje'' sorularını içtenlikle yanıtladı. Arduç'un çizdiği ''ideal eş ve baba'' tutumu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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2014 yılında başlayan ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandıran ünlü çiftimiz Gupse Özay ve Barış Arduç'u mutlaka tanıyorsunuzdur. İki isim de oyunculuk alalındaki başarılarıyla son yıllarda sık sık kendilerinden bahsettirmeyi başaran ünlülerimizden.

2014 yılında başlayan ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandıran ünlü çiftimiz Gupse Özay ve Barış Arduç'u mutlaka tanıyorsunuzdur. İki isim de oyunculuk alalındaki başarılarıyla son yıllarda sık sık kendilerinden bahsettirmeyi başaran ünlülerimizden.

Öyle ki Gupse Özay kendi yazdığı ve başrolünü üstlendiği filmleriyle son yıllarda sinema perdesinin en iddialı isimlerinden biri haline gelmiş durumda. Barış Arduç ise karizması ve içtenlikli oyunculuğuyla televizyon dizilerinin aranan jönlerinden!

Öyle ki Gupse Özay kendi yazdığı ve başrolünü üstlendiği filmleriyle son yıllarda sinema perdesinin en iddialı isimlerinden biri haline gelmiş durumda. Barış Arduç ise karizması ve içtenlikli oyunculuğuyla televizyon dizilerinin aranan jönlerinden!

Sevilen çiftin 2022 yılının Eylül ayında güzel kızları Jan Asya dünyaya geldi. O günden bu yana çizdikleri mutlu aile tablosu herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çiftin her daim birbirine aşk dolu gözlerle baktıkları bu evrende, iki tarafın da verdiği her röportaj, yaptığı her açıklama birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Sevilen çiftin 2022 yılının Eylül ayında güzel kızları Jan Asya dünyaya geldi. O günden bu yana çizdikleri mutlu aile tablosu herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çiftin her daim birbirine aşk dolu gözlerle baktıkları bu evrende, iki tarafın da verdiği her röportaj, yaptığı her açıklama birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Bu akşam gerçekleşen ''Woman of the Year'' ödül törenine Barış Arduç, Gupse Özay'ın yoğun iş temposu sebebiyle tek başına katıldı. Magazin Burada muhabirlerine konuşan Arduç, “Kadınlarımız çalışıyor, üretiyor. Gupse de onlardan biri. Kendisi şu anda Çeşme’de çekimde, ben de ailemin yanındaydım, yeni geldim.” dedi.

Bu akşam gerçekleşen ''Woman of the Year'' ödül törenine Barış Arduç, Gupse Özay'ın yoğun iş temposu sebebiyle tek başına katıldı. Magazin Burada muhabirlerine konuşan Arduç, “Kadınlarımız çalışıyor, üretiyor. Gupse de onlardan biri. Kendisi şu anda Çeşme’de çekimde, ben de ailemin yanındaydım, yeni geldim.” dedi.

Ardından bir süredir ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncuya bunun sebebi sorulunca “Şu anki tek görevim evime babalık yapmak. Böyle bir mesai içerisindeyim. Babalığın tadını çıkarıyorum şu anda.” diyerek ev içerisindeki kadın erkek rollerinin eşitliği ve hayatı paylaşmanın gerçek anlamda ne demek olduğunu vurgulamış oldu. Arduç'un bu tutumu kısa süre içerisinde sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Ardından bir süredir ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncuya bunun sebebi sorulunca “Şu anki tek görevim evime babalık yapmak. Böyle bir mesai içerisindeyim. Babalığın tadını çıkarıyorum şu anda.” diyerek ev içerisindeki kadın erkek rollerinin eşitliği ve hayatı paylaşmanın gerçek anlamda ne demek olduğunu vurgulamış oldu. Arduç'un bu tutumu kısa süre içerisinde sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
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