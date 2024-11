Bir Ödül Gecesine Sevgilisi Birce Akalay ile Birlikte Katılan Hakan Kurtaş Biricik Aşkını Övmelere Doyamadı!

Şimdilerde özellikle dijital platformlarda yer alan dizilerdeki oyunculuklarıyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Birce Akalay ve karizmatik oyuncu Hakan Kurtaş'ı illaki tanıyorsunuzdur. İkili şubat ayında aşklarını ilan etti. Ardından birbirine epey yakıştırılan çiftin attığı her adım sevenleri tarafından ilgiyle takip edilmeye başlandı. Gittikleri her yerde ''auralarıyla'' ilginin merkezi haline gelmeyi başaran Akalay ve Kurtaş, bu akşam gerçekleşen ''Woman of the Year'' ödül törenine birlikte katıldı. 2.Sayfa Magazin'e röportaj veren çiftin aşk dolu halleri büyük beğeni topladı.