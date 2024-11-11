Bir Ödül Gecesine Sevgilisi Birce Akalay ile Birlikte Katılan Hakan Kurtaş Biricik Aşkını Övmelere Doyamadı!
Bir Ödül Gecesine Sevgilisi Birce Akalay ile Birlikte Katılan Hakan Kurtaş Biricik Aşkını Övmelere Doyamadı!
Şimdilerde özellikle dijital platformlarda yer alan dizilerdeki oyunculuklarıyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Birce Akalay ve karizmatik oyuncu Hakan Kurtaş'ı illaki tanıyorsunuzdur. İkili şubat ayında aşklarını ilan etti. Ardından birbirine epey yakıştırılan çiftin attığı her adım sevenleri tarafından ilgiyle takip edilmeye başlandı. Gittikleri her yerde ''auralarıyla'' ilginin merkezi haline gelmeyi başaran Akalay ve Kurtaş, bu akşam gerçekleşen ''Woman of the Year'' ödül törenine birlikte katıldı. 2.Sayfa Magazin'e röportaj veren çiftin aşk dolu halleri büyük beğeni topladı.
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''Yer Gök Aşk'' ve ''Siyah Beyaz Aşk'' gibi sevilen yapımlarda yer aldığı dönemde bizleri oyunculuğuyla büyülemeyi başaran Birce Akalay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi şimdilerde dijital platformlardaki yapımlara öncelik vermiş durumda. Bu yüzden başarılı oyuncuyu en son ''Kuş Uçuşu'' ve ''Mezarlık'' dizilerinde izledik.
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Hakan Kurtaş ise daha önce birçok projede yer alsa da bu yıl rol aldığı ''Kimler Geldi Kimler Geçti'' isimli dizideki karizmatik halleriyle kalbimizi fethetmeyi başarmıştı.
Akalay ve Kurtaş'ın aşkı ise bu şubat ayında başlamış ve her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünü bizlere kanıtlamıştı. Ne yalan söyleyelim, çiftin birlikteliğini öğrendiğimiz ilk günlerden itibaren bizim de içimiz pek bir ısınmıştı bu çifte.
Nitekim çiftin aşkı şimdilerde de dolu dizgin devam ediyor. İkili aşk dolu kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmezken; davet ve etkinliklerde de çiftimizi her daim el ele görüyoruz.
Bu akşam gerçekleşen ''Woman of the Year'' ödül törenine de birlikte katılan ünlü çiftimiz 2.Sayfa Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Hakan Kurtaş'ın kendisine yöneltilen bir soruya verdiği aşk dolu cevap ise sosyal medyada gündem oldu.
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Aşkın varlığına bir kez daha bizleri inandıran Birce Akalay ve Hakan Kurtaş röportajını merak edenleri şöyle alalım👇
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