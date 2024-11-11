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Selda Bağcan'dan Üzen Haber: Usta İsim Hastalığından Dolayı Konserlerini İptal Etti!

Selda Bağcan'dan Üzen Haber: Usta İsim Hastalığından Dolayı Konserlerini İptal Etti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 18:45

Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak tanınan Selda Bağcan, aynı zamanda Türkiye'nin en güçlü ve özgün kadın seslerinden biri biliyorsunuz. 70'li yıllarda müzik kariyerine başlayan usta isimi şarkılarına ahenk katan bağlamasını çalıp söylemesiyle de tanıyoruz. Türk halk müziği ile modern unsurlar arasında kendine has bir sentez yaratan Bağcan, yıllar geçmesine rağmen sahnelerine ara vermeden devam ediyordu. Usta isimden ne yazık ki üzen bir haber bugün geldi. Selda Bağcan, hastalığı nedeniyle konserlerini iptal etti.

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''Yaz Gazeteci Yaz'', ''İnce İnce Bir Kar Yağar'' gibi şarkılarıyla tanıdığımız Türk halk müziğinin efsane seslerinden Selda Bağcan, 1970'li yılların başından beri ülkemizin sevilen şarkıcılarından birisi.

''Yaz Gazeteci Yaz'', ''İnce İnce Bir Kar Yağar'' gibi şarkılarıyla tanıdığımız Türk halk müziğinin efsane seslerinden Selda Bağcan, 1970'li yılların başından beri ülkemizin sevilen şarkıcılarından birisi.

Nitekim kendisinin başarısı ülkemizi de aşıp dünya geneline yayılmış durumda biliyorsunuzdur. Sanatçı, yurt dışı turneleriyle yabancı dinleyenleriyle buluşuyor.

Nitekim kendisinin başarısı ülkemizi de aşıp dünya geneline yayılmış durumda biliyorsunuzdur. Sanatçı, yurt dışı turneleriyle yabancı dinleyenleriyle buluşuyor.

Şimdilerde Amerika turnesinde olan usta isimden korkutan bir haber geldi. Virüs kaptığını duyuran Selda Bağcan, doktorunun tavsiyesiyle konserlerini iptal etti.

Şimdilerde Amerika turnesinde olan usta isimden korkutan bir haber geldi. Virüs kaptığını duyuran Selda Bağcan, doktorunun tavsiyesiyle konserlerini iptal etti.

Bir video ile hayranlarından özür dileyen sanatçı, "En kısa zamanda telafi edeceğim" dedi.

Bir video ile hayranlarından özür dileyen sanatçı, "En kısa zamanda telafi edeceğim" dedi.

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