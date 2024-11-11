Selda Bağcan'dan Üzen Haber: Usta İsim Hastalığından Dolayı Konserlerini İptal Etti!

Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak tanınan Selda Bağcan, aynı zamanda Türkiye'nin en güçlü ve özgün kadın seslerinden biri biliyorsunuz. 70'li yıllarda müzik kariyerine başlayan usta isimi şarkılarına ahenk katan bağlamasını çalıp söylemesiyle de tanıyoruz. Türk halk müziği ile modern unsurlar arasında kendine has bir sentez yaratan Bağcan, yıllar geçmesine rağmen sahnelerine ara vermeden devam ediyordu. Usta isimden ne yazık ki üzen bir haber bugün geldi. Selda Bağcan, hastalığı nedeniyle konserlerini iptal etti.