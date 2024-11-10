Yalın Harbiye Sahnesinde Atatürk'ün En Sevdiği Şarkılardan Biri Olan ''Fikrimin İnce Gülü''nü Seslendirdi!
Yalın Harbiye Sahnesinde Atatürk'ün En Sevdiği Şarkılardan Biri Olan ''Fikrimin İnce Gülü''nü Seslendirdi!
''Küçücüğüm'' ve ''Ki Sen'' gibi birçok aşk şarkısının mimarı olan sevilen şarkıcı Yalın'ı illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi şimdilerde verdiği görkemli konserleri ile oldukça konuşuluyor. Ünlü şarkıcı, dün akşam Harbiye'de sahne aldı. Yalın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Ulu önderimizi, sahnesinde seslendirdiği ''Fikrimin İnce Gülü'' şarkısıyla andı. Şarkıcının bu performansı dinleyenleri duygulandırdı.
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''Zalim, oyunbozan sen de bu büyü de yalan!'' diyerek sıcacık gülüşü ve dinlendiren sesiyle 2000'li yılların başında hayatımıza giren Yalın'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Müzik hayatı boyunca birçok başarılı aşk şarkısına imzasını atan Yalın, şimdilerde verdiği büyük konserlerle adından söz ettirmeyi başarıyor.
Yalın, dün akşam ''Bir Büyülü Gece'' ismini verdiği konserini Harbiye'de gerçekleştirdi. Sevilen şarkıcının 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde gerçekleştirdiği bu konserine, repertuarına eklediği bir şarkı damga vurdu.
Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan biri olan ''Fikrimin İnce Gülü''nü seslendiren Yalın, performansının sonunda dinleyenleri tarafından ayakta alkışlandı.
İşte o anlar👇
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