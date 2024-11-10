Yalın Harbiye Sahnesinde Atatürk'ün En Sevdiği Şarkılardan Biri Olan ''Fikrimin İnce Gülü''nü Seslendirdi!

''Küçücüğüm'' ve ''Ki Sen'' gibi birçok aşk şarkısının mimarı olan sevilen şarkıcı Yalın'ı illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi şimdilerde verdiği görkemli konserleri ile oldukça konuşuluyor. Ünlü şarkıcı, dün akşam Harbiye'de sahne aldı. Yalın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Ulu önderimizi, sahnesinde seslendirdiği ''Fikrimin İnce Gülü'' şarkısıyla andı. Şarkıcının bu performansı dinleyenleri duygulandırdı.