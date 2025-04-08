Ekrem İmamoğlu Protestolarına Katılan 139 Kişi İçin 3'er Yıla Kadar Hapis İsteniyor
Ekrem İmamoğlu Protestolarına Katılan 139 Kişi İçin 3'er Yıla Kadar Hapis İsteniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrasında başlayan protesto gösterilerine katılan 139 kişi için hazırlanan iddianame kabul edildi. Eylemcilere 3'er yıla kadar hapis talep edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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