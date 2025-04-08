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Konteyner Kentte Kalan Hataylılar İmamoğlu'na İmza Vermemeleri Konusunda Uyarıldı

Konteyner Kentte Kalan Hataylılar İmamoğlu'na İmza Vermemeleri Konusunda Uyarıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.04.2025 - 13:39

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltına alınmasının ardından CHP Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adayı için süreci hızlandırdı. Parti üyelerinin oyları ve dayanışma sandıklarına gelen destek oylarının ardından İmamoğlu için Erdoğan'ın son seçimde aldığı oy sayısı olan 27 milyon imza çalışması başlatıldı. Partililer Ekrem İmamoğlu için ülkenin dört bir yanında imza toplamaya başladı.

Tolga Balcı'nın haberine göre Hatay'da bir konteyner kentin WhatsApp grubunda yönetim depremzedeleri imza atmaları durumunda kaldıkları yerden çıkarmakla tehdit etti.

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Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması ve cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girmesi için başlatılan imza kampanyası devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması ve cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girmesi için başlatılan imza kampanyası devam ediyor.

Erken seçim için imza kampanyası her ilde olduğu gibi 6 Şubat Depremleri'nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay'da da devam ediyor.

Defne'de bulunan Umut Konteyner Kent'te de imza toplandı.

Defne'de bulunan Umut Konteyner Kent'te de imza toplandı.

İmza kampanyasının ardından kentin WhatsApp grubuna yönetim tarafından bir mesaj atıldı.

İmza kampanyasının ardından kentin WhatsApp grubuna yönetim tarafından bir mesaj atıldı.

Mesajda 'bir parti için imza verenler ve toplayanlar tespit edilirse çıkışları yapılacaktır' ifadesi geçti.

Haber sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

Haber sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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