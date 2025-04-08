Konteyner Kentte Kalan Hataylılar İmamoğlu'na İmza Vermemeleri Konusunda Uyarıldı

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltına alınmasının ardından CHP Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adayı için süreci hızlandırdı. Parti üyelerinin oyları ve dayanışma sandıklarına gelen destek oylarının ardından İmamoğlu için Erdoğan'ın son seçimde aldığı oy sayısı olan 27 milyon imza çalışması başlatıldı. Partililer Ekrem İmamoğlu için ülkenin dört bir yanında imza toplamaya başladı.

Tolga Balcı'nın haberine göre Hatay'da bir konteyner kentin WhatsApp grubunda yönetim depremzedeleri imza atmaları durumunda kaldıkları yerden çıkarmakla tehdit etti.