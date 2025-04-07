Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencileri Tutuklanan Arkadaşları İçin Vizeleri Boykot Etti
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencileri Tutuklanan Arkadaşları İçin Vizeleri Boykot Etti
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından protestolar yurt çapında yayılmıştı. Eylem yapanların önemli bir kısmı üniversite öğrencileriydi. 301 öğrencinin ikisi serbest kaldı. Ancak hala 299 tutuklu var. Bayramı ailelerinden uzakta geçiren tutuklular için Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri vizelere girmeyerek bu kararı sessizce protesto etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok fakültede vize dönemi başladı. Ancak bazı fakültelerde öğrenciler boykotta.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrenciler vizelere girmezken sıranın üzerine bırakılan not ise dikkat çekiciydi.
#akademiboykotta etiketinin kullanıldığı protestoda bir sandalyenin üzerinde şunlar yazıyor;
Geçtiğimiz günlerde öğrenci kulüpleri bir açıklama yayınlamıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın