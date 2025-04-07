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Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencileri Tutuklanan Arkadaşları İçin Vizeleri Boykot Etti

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencileri Tutuklanan Arkadaşları İçin Vizeleri Boykot Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.04.2025 - 15:00

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından protestolar yurt çapında yayılmıştı. Eylem yapanların önemli bir kısmı üniversite öğrencileriydi. 301 öğrencinin ikisi serbest kaldı. Ancak hala 299 tutuklu var. Bayramı ailelerinden uzakta geçiren tutuklular için Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri vizelere girmeyerek bu kararı sessizce protesto etti.

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Pek çok fakültede vize dönemi başladı. Ancak bazı fakültelerde öğrenciler boykotta.

Pek çok fakültede vize dönemi başladı. Ancak bazı fakültelerde öğrenciler boykotta.

Gösteriler sonucu tutuklanan öğrencilerin bazıları vizeleri protesto etme kararı aldı. Bunların başında ise Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri geliyor.

Öğrenciler vizelere girmezken sıranın üzerine bırakılan not ise dikkat çekiciydi.

Öğrenciler vizelere girmezken sıranın üzerine bırakılan not ise dikkat çekiciydi.

#akademiboykotta etiketinin kullanıldığı protestoda bir sandalyenin üzerinde şunlar yazıyor;

#akademiboykotta etiketinin kullanıldığı protestoda bir sandalyenin üzerinde şunlar yazıyor;

'Bu alan anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanan sıra arkadaşlarımıza ayrılmıştır.'

Geçtiğimiz günlerde öğrenci kulüpleri bir açıklama yayınlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde öğrenci kulüpleri bir açıklama yayınlamıştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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