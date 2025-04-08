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8 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

8 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.04.2025 - 01:04

'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Arzu Sabancı'nın Hamlesi Gündeme Oturdu

Arzu Sabancı'nın Hamlesi Gündeme Oturdu

Oğlu Hacı Sabancı'nın çocuğu çıkan Uzay'ı aileye katan Arzu Sabancı kısa sürede manşetlere yerleşti.

Ünlü İsimler 9 Nisan Boykotuna Çağrıda Bulundular

Ünlü İsimler 9 Nisan Boykotuna Çağrıda Bulundular

9 Nisan günü yapılacak boykota sosyal medyada artan çağrılar büyürken ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

Gelin Sabancı Arzu Sabancı'nın Hamlesini Sindiremedi!

Gelin Sabancı Arzu Sabancı'nın Hamlesini Sindiremedi!

Nazlı Sabancı Hacı Sabancı'nın oğlu Uzay'ın aileye kabul edilmesinin ardından dikkatleri üzerine çekmişti. Nazlı Sabancı haberlerin büyümesinin ardından sosyal medya hamlesiyle gündem oldu.

Volkan Konak'ın Adı Sokağa Verildi!

Volkan Konak'ın Adı Sokağa Verildi!

Volkan Konak'ın ölümünün ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun yaptığı 'gebermiş' yorumuna yerinde hareket belediyeden geldi.

Ebru Gündeş'in Kızı Alara Uzun Süre Sonra Görüldü

Ebru Gündeş'in Kızı Alara Uzun Süre Sonra Görüldü

Ebru Gündeş'in yüz milyonluk miras bıraktığı 14 yaşındaki kızı Alara uzun sürenin ardından annesiyle gittiği konserde kameralara yansıdı.

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Yasemin Kay Allen Aynasız'a Geri Döndü

Yasemin Kay Allen Aynasız'a Geri Döndü

Geçtiğimiz sene iki aylık birliktelikleri ve sosyal medya paylşaımlarıyla adından bahsettiren Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı olan Erdal Kaya barışma sinyallerinin ardından yeniden birlikte olduklarını duyurdu.

Derin Talu'dan Toplu Taşıma İtirafı!

Derin Talu'dan Toplu Taşıma İtirafı!

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu  son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Toplu taşıma deneyimini anlatan ismin o anları yine gündeme oturdu.

Jennifer Lopez Türkiye'ye Geliyor!

Jennifer Lopez Türkiye'ye Geliyor!

Jennifer Lopez'in bu yaz gerçekleşecek olan Up All Night turnesini Antalya'da başlatacağı ve Türkiye'de konser vereceği ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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