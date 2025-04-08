Turne Takvimini Açıkladı: Jennifer Lopez, Temmuz Ayında Türkiye'de 2 Tane Konser Verecek!
Turne Takvimini Açıkladı: Jennifer Lopez, Temmuz Ayında Türkiye'de 2 Tane Konser Verecek!
Jennifer Lopez, 'Up All Night' turnesi kapsamında Türkiye'de konser vereceğini açıkladı. Güzel şarkıcıyı bu yaz, İki farklı ilimizde sahnede göreceğiz.
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Müzik dünyasının en güçlü isimlerinden birisi olan Jennifer Lopez, özel hayatından şarkılarına kadar merakla takip edilen bir isim.
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Lopez, geçmiş yıllarda da Türkiye'ye gelmiş ve 2012 yılında İstanbul'u adeta sallamış ve izleyenlere unutulmaz bir sahne şocu deneyimi yaşatmıştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı, temmuz ayında gerçekleşecek turnesinin açılışını Antalya'da yapacağını açıkladı!
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