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Turne Takvimini Açıkladı: Jennifer Lopez, Temmuz Ayında Türkiye'de 2 Tane Konser Verecek!

Turne Takvimini Açıkladı: Jennifer Lopez, Temmuz Ayında Türkiye'de 2 Tane Konser Verecek!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 19:46

Jennifer Lopez, 'Up All Night' turnesi kapsamında Türkiye'de konser vereceğini açıkladı. Güzel şarkıcıyı bu yaz, İki farklı ilimizde sahnede göreceğiz.

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Müzik dünyasının en güçlü isimlerinden birisi olan Jennifer Lopez, özel hayatından şarkılarına kadar merakla takip edilen bir isim.

Müzik dünyasının en güçlü isimlerinden birisi olan Jennifer Lopez, özel hayatından şarkılarına kadar merakla takip edilen bir isim.

Eğlence sektörüne pek çok koldan destek veren Lopez, sadece şarkıcı değil; oyuncu, dansçı, moda ikonu aynı zamanda. 'On the Floor', 'Ain't Your Mama', 'Jenny From the Block' gibi şarkılarıyla bilinen Lopez, 1997 senesinde rol aldığı 'Selena' filminde gerçek hayatta öldürülen Latin müzik ikonu Selena Quintanilla'yı canlandırdı. Bu rol JLO'yu bir anda yıldız yaptı ve böylelikle kendisinin oyunculuk alanında da başarılı olabileceğini gördük. Kendisi ilerleyen yıllarda 'The Wedding Planner' ve 'Maid in Manhattan' gibi projelerde de yer aldı. 

Aşk hayatında ex'inden vazgeçemeyişiyle konuşulan Lopez, Ben Affleck ile yıllar sonra bir araya gelmişti. Fakat çift yine birlikte yapamamış ve ayrılık kararı almıştı. JLO'nun Marc Anthony ile olan evliliğinden ikiz çocukları var.

Lopez, geçmiş yıllarda da Türkiye'ye gelmiş ve 2012 yılında İstanbul'u adeta sallamış ve izleyenlere unutulmaz bir sahne şocu deneyimi yaşatmıştı.

Lopez, geçmiş yıllarda da Türkiye'ye gelmiş ve 2012 yılında İstanbul'u adeta sallamış ve izleyenlere unutulmaz bir sahne şocu deneyimi yaşatmıştı.

Jennifer Lopez, Türkiye'de ilk konserini 2012 yılında İstanbul'da gerçekleştirmişti. Bu konser, 'Dance Again World Tour' kapsamında olup, İstanbul'da büyük ilgiyle karşılanmıştı. Ataköy Atletizm Arena'da gerçekleşen konserde ünlü yıldız, lazer gösterileriyle ve göz kamaştırdığı sahne şovlarıyla konseri izleyen yaklaşık 11.000 hayranını büyülemişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı, temmuz ayında gerçekleşecek turnesinin açılışını Antalya'da yapacağını açıkladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı, temmuz ayında gerçekleşecek turnesinin açılışını Antalya'da yapacağını açıkladı!

Turnesini 1 Temmuz’da Türkiye’den başlatacak olan Jennifer Lopez, ilk konserini Antalya’da bir otelde gerçekleştirecek. Ardından 4 Temmuz’da İstanbul Yenikapı Festival Park sahnesinde sevenleriyle buluşacak. 

Sosyal medya hesabında konser tarihlerini paylaşan Jennifer Lopez, 13 Temmuz'da Madrid'de, 15 Temmuz'da Barselona'da ve 20 Temmuz'da Budapeşte'de konser verecek.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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