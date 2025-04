Turne Takvimini Açıkladı: Jennifer Lopez, Temmuz Ayında Türkiye'de 2 Tane Konser Verecek!

Eğlence sektörüne pek çok koldan destek veren Lopez, sadece şarkıcı değil; oyuncu, dansçı, moda ikonu aynı zamanda. 'On the Floor', 'Ain't Your Mama', 'Jenny From the Block' gibi şarkılarıyla bilinen Lopez, 1997 senesinde rol aldığı 'Selena' filminde gerçek hayatta öldürülen Latin müzik ikonu Selena Quintanilla'yı canlandırdı. Bu rol JLO'yu bir anda yıldız yaptı ve böylelikle kendisinin oyunculuk alanında da başarılı olabileceğini gördük. Kendisi ilerleyen yıllarda 'The Wedding Planner' ve 'Maid in Manhattan' gibi projelerde de yer aldı.

Aşk hayatında ex'inden vazgeçemeyişiyle konuşulan Lopez, Ben Affleck ile yıllar sonra bir araya gelmişti. Fakat çift yine birlikte yapamamış ve ayrılık kararı almıştı. JLO'nun Marc Anthony ile olan evliliğinden ikiz çocukları var.