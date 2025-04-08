Aybüke Pusat'ın İlk Paylaşımından Somer Şef'in MasterChef Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Aybüke Pusat'ın İlk Paylaşımından Somer Şef'in MasterChef Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
elevizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
8 Mart Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Aybüke Pusat'tan Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasının ardından ilk açıklama geldi.
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2. Şakir Paşa Ailesi'nde baba-oğulu canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış'ın geçtiğimiz yıl Aşk Mevsimi'nde rol almış.
3. Kuruluş Osman'da vedalar sürüyor.
4. Uzak Şehir'le ilgili ayrılık iddiaları kulislerde dolaşıyordu.
5. Fatih Portakal'ın Mahmut Tanal'ın sözünü kesmesi tepki çekti.
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6. Çift Kişilik Oda dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.
7. Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını geçen hafta öğrendiği iddia edildi.
8. Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın ölümünün üstünden 21 yıl geçti.
9. Somer Sivrioğlu'nun boykot çağrısı sonrası MasterChef jüriliğinden çıkarıldığı iddia edilmişti.
10. Sibel Taşçıoğlu son kez çekimlere katıldı.
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11. Survivor'ın sevilen yarışmacısı Poyraz'la ilgili bir gerçek ortaya çıktı.
12. Uzak Şehir'in sevilen çifti Nare ve Şahin'i konuşalım...
13. Diziler arası transfer sürüyor.
14. Uzak Şehir'de Mine'nin hamile olması ihtimali üzerinde duruluyor...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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