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Aybüke Pusat'ın İlk Paylaşımından Somer Şef'in MasterChef Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Aybüke Pusat'ın İlk Paylaşımından Somer Şef'in MasterChef Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.04.2025 - 01:07

elevizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

8 Mart Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Aybüke Pusat'tan Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasının ardından ilk açıklama geldi.

1. Aybüke Pusat'tan Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasının ardından ilk açıklama geldi.

Boykot çağrısının ardından diziden çıkarılan Aybüke Pusat sessizliğini koruyordu. Ünlü oyuncunun sessizliğini bozması hiç de beklenmedik bir konuda oldu.

Detaylar:

2. Şakir Paşa Ailesi'nde baba-oğulu canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış'ın geçtiğimiz yıl Aşk Mevsimi'nde rol almış.

2. Şakir Paşa Ailesi'nde baba-oğulu canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış'ın geçtiğimiz yıl Aşk Mevsimi'nde rol almış.

Dizide eşi Aniesi babasıyla ilişki yaşıyor biliyorsunuz ki. Eğer filmi henüz izlemediyseniz söyleyelim, orada da sevgilisini Fırat Tanış'ın canlandırdığı Altan karakterine kaptırdığını görebilirsiniz.

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3. Kuruluş Osman'da vedalar sürüyor.

3. Kuruluş Osman'da vedalar sürüyor.

Dizinin İlbay’ı Ekin Mert Daymaz, Ulugan’ı Devrim Saltoğlu, Esenbike Hatun’u Ayça İnci, Sargun’u Ali Öner, Altuga’sı Murat Göçmez diziye veda etmişti. Başka bir oyuncunun daha diziden ayrıldığı öğrenildi.

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4. Uzak Şehir'le ilgili ayrılık iddiaları kulislerde dolaşıyordu.

4. Uzak Şehir'le ilgili ayrılık iddiaları kulislerde dolaşıyordu.

Dilin Döğer ve Mine Kılıç'ın diziden ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili hiçbir açıklama yapılmamıştı. Birsen Altuntaş iddiaları yalanladı.

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5. Fatih Portakal'ın Mahmut Tanal'ın sözünü kesmesi tepki çekti.

5. Fatih Portakal'ın Mahmut Tanal'ın sözünü kesmesi tepki çekti.

Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı önüne çadır kurarak tutuklanan gençler ve öğrenciler için eylemde bulunmuştu. Sözcü TV yayınına katılan Tanal'ın sözü 'Süremiz bitti' denilerek kesildi.

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6. Çift Kişilik Oda dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

6. Çift Kişilik Oda dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

“King The Land”dan uyarlanan Çift Kişilik Oda dizisinin başrolünde Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan rol alacak. Diziden gelen ilk tanıtımı beğenen de oldu beğenmeyen de...

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7. Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını geçen hafta öğrendiği iddia edildi.

7. Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağını geçen hafta öğrendiği iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'ne veda edecek Sibel Taşçıoğlu ile ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı. O iddialardan biri de ünlü oyuncunun senaryoyu okurken diziden çıkarıldığını öğrenmesi oldu.

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8. Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın ölümünün üstünden 21 yıl geçti.

8. Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın ölümünün üstünden 21 yıl geçti.

Fenomen dizinin fenomen karakteri Çakır, ölümünün 21. yıldönümünde de anıldı. Bunca yıl sonra hala neden bu kadar sevildiğini açıkladık!

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9. Somer Sivrioğlu'nun boykot çağrısı sonrası MasterChef jüriliğinden çıkarıldığı iddia edilmişti.

9. Somer Sivrioğlu'nun boykot çağrısı sonrası MasterChef jüriliğinden çıkarıldığı iddia edilmişti.

İddiaları yalanlayan bir açıklama yapan Somer Şef, hemen ardından bir paylaşım yaptı. Ünlü şef MasterChef çekimlerinin de başladığını duyurmuş oldu.

Detaylar:

10. Sibel Taşçıoğlu son kez çekimlere katıldı.

10. Sibel Taşçıoğlu son kez çekimlere katıldı.

Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Sibel Taşçıoğlu dizinin çekimlerine son kez katıldı. Ünlü oyuncu için pasta kesilirken duygusal anlar yaşandı.

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11. Survivor'ın sevilen yarışmacısı Poyraz'la ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

11. Survivor'ın sevilen yarışmacısı Poyraz'la ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Survivor'la tanıdığımız Yiğit Poyraz meğer seneler önce Somer Şef'le birlikte çalışmış. Survivor olmasa şef olur muydu dersiniz?

Detaylar:

12. Uzak Şehir'in sevilen çifti Nare ve Şahin'i konuşalım...

12. Uzak Şehir'in sevilen çifti Nare ve Şahin'i konuşalım...

Dizinin son bölümünde bir sarılma anı yaşandı biliyorsunuz. Kavuşup kavuşmayacaklarına dair gerçeği orijinal diziden ele aldık.

Detaylar:

13. Diziler arası transfer sürüyor.

13. Diziler arası transfer sürüyor.

Gönül Dağı'nda rol alan Hüseyin Soysalan ve Neslihan Arslan'ın Eşref Rüya'ya dahil olacağı açıklandı. Nusret ve Nimet karakterleri diziyi nasıl etkileyecek, göreceğiz.

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14. Uzak Şehir'de Mine'nin hamile olması ihtimali üzerinde duruluyor...

14. Uzak Şehir'de Mine'nin hamile olması ihtimali üzerinde duruluyor...

İzleyici diziden çıksın isterken Mine'nin midesinin bulanıp başının dönmesi izleyiciyi kızdırdı. Sizler için yorumları derledik!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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