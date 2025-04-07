Uzak Şehir'de Alya'nın Annesi Fikriye'yle İlgili Sırlar Açığa Çıktı
Uzak Şehir'de Alya'nın Annesi Fikriye'yle İlgili Sırlar Açığa Çıktı
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir büyük bir ilgiyle izleniyor. Diziye bayramdan önceki hafta dahil olan Fikriye karakteriyle ilgili izleyicinin kafasını karıştıran pek çok soru işareti vardı. Alya'nın geçmişine dair detayları pek bilmediğimiz dizide, son bölümde Alya annesi ile ilgili gerçekleri anlattı.
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Uzak Şehir yine harika bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yarın yeni bir rekor gelir mi bilemiyoruz ama hak etti diyebiliriz.
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Diziye bir önceki bölümde Alya'nın annesi Fikriye dahil olmuş ve hikayesi merak edilmişti.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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