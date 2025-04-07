Uzak Şehir'de Alya'nın Annesi Fikriye'yle İlgili Sırlar Açığa Çıktı

Bölüme anne kriziyle başlayan Alya, tüm merakımızı gidererek Cihan'a annesiyle ilgili tüm gerçekleri açıkladı.

Annesinin konsomatris olarak pavyonda çalıştığını, eve her gün başka biriyle geldiğini söyleyen Alya, okuldan eve döndüğünde hemen odasına kaçarak kendisini kilitlediğini ve korktuğunu anlattı. Yıllarca böyle yaşadıktan sonra liseye giderken eve gelen adamların ilgisini çekmeye başladığı dönemde bir gün çok korkarak evden kaçtığını dile getirdi. İngilizce öğretmeninin kendisini evlat edinmek istediğini söyleyen Alya, her şeye rağmen annesinin onu sevmesini istemiş. Ayrıca bölümde Fikriye'nin para karşılığında Alya'yı İngilizce öğretmeni Caroline'e sattığı ortaya çıktı. Ayrıca Fikriye'nin 3. evre akciğer kanseri olduğu da anlaşıldı.