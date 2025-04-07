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Uzak Şehir'de Alya'nın Annesi Fikriye'yle İlgili Sırlar Açığa Çıktı

Uzak Şehir'de Alya'nın Annesi Fikriye'yle İlgili Sırlar Açığa Çıktı

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.04.2025 - 00:30

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir büyük bir ilgiyle izleniyor. Diziye bayramdan önceki hafta dahil olan Fikriye karakteriyle ilgili izleyicinin kafasını karıştıran pek çok soru işareti vardı. Alya'nın geçmişine dair detayları pek bilmediğimiz dizide, son bölümde Alya annesi ile ilgili gerçekleri anlattı.

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Uzak Şehir yine harika bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yarın yeni bir rekor gelir mi bilemiyoruz ama hak etti diyebiliriz.

Uzak Şehir yine harika bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yarın yeni bir rekor gelir mi bilemiyoruz ama hak etti diyebiliriz.

Bayram arasının ardından izleyicisine kavuşan Uzak Şehir resmen 'Beklediğimize değdi.' dedirtti. Yine tüm duyguları sonuna kadar yaşadığımız bir bölümle karşımıza çıkan Uzak Şehir, Kızıl Goncalar'ın reklam gelirlerindeki düşüklükten dolayı bu hafta yayınlanmamasının da etkisiyle yeni bir rekora imza atabilir.

Diziye bir önceki bölümde Alya'nın annesi Fikriye dahil olmuş ve hikayesi merak edilmişti.

Diziye bir önceki bölümde Alya'nın annesi Fikriye dahil olmuş ve hikayesi merak edilmişti.

Bölüme anne kriziyle başlayan Alya, tüm merakımızı gidererek Cihan'a annesiyle ilgili tüm gerçekleri açıkladı.

Annesinin konsomatris olarak pavyonda çalıştığını, eve her gün başka biriyle geldiğini söyleyen Alya, okuldan eve döndüğünde hemen odasına kaçarak kendisini kilitlediğini ve korktuğunu anlattı. Yıllarca böyle yaşadıktan sonra liseye giderken eve gelen adamların ilgisini çekmeye başladığı dönemde bir gün çok korkarak evden kaçtığını dile getirdi. İngilizce öğretmeninin kendisini evlat edinmek istediğini söyleyen Alya, her şeye rağmen annesinin onu sevmesini istemiş. Ayrıca bölümde Fikriye'nin para karşılığında Alya'yı İngilizce öğretmeni Caroline'e sattığı ortaya çıktı. Ayrıca Fikriye'nin 3. evre akciğer kanseri olduğu da anlaşıldı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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