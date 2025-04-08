Boykot Çağrısı Sonrası Diziden Çıkacağı İddia Edilmişti: Uzak Şehir'de Ana Kadro Devam Edecek
Boykot Çağrısı Sonrası Diziden Çıkacağı İddia Edilmişti: Uzak Şehir'de Ana Kadro Devam Edecek
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, neredeyse her hafta rekor yenilemeye devam ediyor. Boykot çağrısında bulunan Aybüke Pusat ve ona destek veren oyuncuların TRT dizilerinden çıkarılmasının ardından Uzak Şehir'de Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer'in Uzak Şehir'den çıkarılacağı iddia edilmişti. Dizinin Mine'si Mine Kılıç'ın ise hikayesi bittiği için diziden ayrılacağı söylenmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş iddiaları yalanladı.
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Aybüke Pusat ve ona destek veren bazı oyuncuların TRT dizilerinden çıkarılmalarının ardından, Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer'in de diziden çıkarılacağı iddia edilmişti.
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Gazeteci Birsen Altuntaş, oyuncuların diziden ayrılacağına dair iddiaları yalanladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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