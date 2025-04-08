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Sevgilisini de Şakir Paşa'ya Kaptırmış: Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış Daha Önce de Birlikte Rol Almış!

Sevgilisini de Şakir Paşa'ya Kaptırmış: Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış Daha Önce de Birlikte Rol Almış!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.04.2025 - 00:37

Şakir Paşa Ailesi'nde baba-oğulu canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış'ın geçtiğimiz yıl Aşk Mevsimi filminde de beraber oynamaları gündem oldu. Dizide eşi Aniesi, Şakir Paşa'yla birlikte olan Cevat, filmde de sevgilisini Fırat Tanış'a kaptırmış!

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi 'dokuz canlı' olmasıyla biliniyor.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi 'dokuz canlı' olmasıyla biliniyor.

Yayına başladığından bu yana pek çok sorunla karşı karşıya kalan dizi, önce Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan mahkeme, ardından çekimlerin yapıldığı köşkün yanmasıyla gündem olmuştu. Tam her şey yoluna girdi derken RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma cezası alan dizi, bir de mahkemeden gelen sonuçla tüm bölümlerin kaldırılması ve yayının süresiz durdurulmasıyla sınanmıştı. Her şey kısa süre içinde çözüldü derken, geçtiğimiz hafta da dizinin yeni bölümü reklam gelirlerindeki düşüklük sebebiyle yayınlanamamıştı.

Dizide Cevat'ın eşi Aniesi, babası Şakir Paşa'yla birlikte olmuştu.

Dizide Cevat'ın eşi Aniesi, babası Şakir Paşa'yla birlikte olmuştu.

İlişkilerinin sürüp sürmediğini henüz izleyip göremesek de Cevat'ın bu sebeple babasını öldürdüğü şüphesi ilk bölümden bu yana izleyiciye aktarıldı. Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış'ın canlandırdığı karakterlerin yaşadığı bu aldatma-aldatılma konusunun ilk kez başlarına gelmediği ortaya çıktı.

İkilinin 2024 yılında birlikte rol aldığı ve benzer bir durumu yaşadığı @yamukum adlı TikTok kullanıcısının paylaşımıyla bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Filmde başrolleri Cem Yiğit Üzümoğlu ve Dilan Çiçek Deniz paylaşıyor.

Filmde başrolleri Cem Yiğit Üzümoğlu ve Dilan Çiçek Deniz paylaşıyor.

Çekimleri Bozcaada'da yapılan filmde gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman geçtikçe nasıl şekillendiği anlatılıyor. Şirin ve Ali Yaman’ın henüz çok genç yaşta başlayan hikayesi, ikilinin hislerinin bir türlü aynı anda yoğunlaşmaması sebebiyle biçim alamıyor. Fırat Tanış'ın canlandırdığı Altan karakteriyle Şirin'i birlikte gören Ali Yaman'ın sahnesi sosyal medyada paylaşılıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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