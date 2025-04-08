Sevgilisini de Şakir Paşa'ya Kaptırmış: Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış Daha Önce de Birlikte Rol Almış!
Sevgilisini de Şakir Paşa'ya Kaptırmış: Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış Daha Önce de Birlikte Rol Almış!
Şakir Paşa Ailesi'nde baba-oğulu canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış'ın geçtiğimiz yıl Aşk Mevsimi filminde de beraber oynamaları gündem oldu. Dizide eşi Aniesi, Şakir Paşa'yla birlikte olan Cevat, filmde de sevgilisini Fırat Tanış'a kaptırmış!
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi 'dokuz canlı' olmasıyla biliniyor.
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Dizide Cevat'ın eşi Aniesi, babası Şakir Paşa'yla birlikte olmuştu.
İkilinin 2024 yılında birlikte rol aldığı ve benzer bir durumu yaşadığı @yamukum adlı TikTok kullanıcısının paylaşımıyla bir kez daha gün yüzüne çıktı.
Filmde başrolleri Cem Yiğit Üzümoğlu ve Dilan Çiçek Deniz paylaşıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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