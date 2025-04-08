Sevgilisini de Şakir Paşa'ya Kaptırmış: Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış Daha Önce de Birlikte Rol Almış!

Yayına başladığından bu yana pek çok sorunla karşı karşıya kalan dizi, önce Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan mahkeme, ardından çekimlerin yapıldığı köşkün yanmasıyla gündem olmuştu. Tam her şey yoluna girdi derken RTÜK'ten 3 kez yayın durdurma cezası alan dizi, bir de mahkemeden gelen sonuçla tüm bölümlerin kaldırılması ve yayının süresiz durdurulmasıyla sınanmıştı. Her şey kısa süre içinde çözüldü derken, geçtiğimiz hafta da dizinin yeni bölümü reklam gelirlerindeki düşüklük sebebiyle yayınlanamamıştı.